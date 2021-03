"DIRECT. Coronavirus en France : 4 651 malades en réanimation, les hôpitaux d'Île-de-France saturés"

CORONAVIRUS. Les chiffres de l'épidémie continuent de se dégrader. 4 651 malades du Covid-19 occupent les services de réanimation, dont 1 382 en Île-de-France. L'Aube, le Rhône et la Nièvre pourraient rejoindre les 16 départements confinés.

22:15 - Le dernier bilan dans la Nièvre Alors que la Nièvre pourrait être concerné par un renforcement des mesures sanitaires, quels sont les derniers chiffres dans la Nièvre ? Au 23 mars, 158 patients étaient hospitalisés en raison d'une infection au Covid-19, et 6 malades occupaient les services de réanimation. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, était de 74,7%. Le taux d'incidence lui, était de 329 cas pour 100 000 habitants. Depuis le début de l'épidémie, 223 personnes sont mortes du coronavirus

21:52 - Mathias Wargon, chef des urgences de l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis, "dubitatif" sur le confinement Mathias Wargon, chef de service des urgences du centre hospitalier Delafontaine à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), était l'invité d'Elizabeth Martichoux ce mercredi 24 mars. "Est-ce que le confinement qui a été décidé la semaine dernière (…), qui est relativement lâche, va suffire à freiner l’augmentation qu’on constate nous actuellement dans nos services… Je n’en sais rien, je suis un peu dubitatif". Dans son hôpital, où "le nombre d’hospitalisations a doublé par rapport à il y a deux semaines", "pour le moment on ne sélectionne pas de malades, (…) mais on a une grosse activité de transferts dans région parisienne", assure-t-il. Dans le département de la Seine-Saint-Denis, le taux d’incidence avoisine les 700 cas pour 100 00 habitants.

21:26 - Pas de "solution simple", quant à la fermeture des écoles, pour Olivier Véran Invité sur le plateau de Quotidien, Olivier Véran a été questionné sur la pertinence des mesures mises en place, et la volonté de laisser ouverts les établissements scolaires. "On fait de la surveillance, on ferme les classes quand c’est nécessaire", assure le ministre de la Santé, rappelant le "coté indispensable de maintenir l’éducation le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles". "L’Allemagne a fermé ses écoles pendant trois mois, du 13 décembre jusqu’au 10 mars. Ils ont rouvert, du variant anglais partout… Ils referment. S’il y avait une solution simple, je pense qu'il y a au moins un pays dans le monde qui y aurait pensé", a-t-il poursuivi. Crise COVID-19 en France : faut-il fermer les écoles ?



Le ministre des Solidarités et de la Santé @OlivierVeran dans #Quotidien ⬇️ pic.twitter.com/RZDBSVDWYM — Quotidien (@Qofficiel) March 24, 2021

20:58 - Le point sur les hospitalisations en France D'après le dernier bilan de Santé publique France, 26 876 personnes sont hospitalisées en France en raison d'une infection au Covid-19. 2 130 nouvelles admissions ont été recensées au cours des dernières 24 heures. 6 643 patients sont hospitalisés en région parisienne.

20:38 - "Les personnels enseignants doivent être prioritaires maintenant et pas fin avril", réclame Anne Hiladgo Invitée de RTL ce mercredi soir, Anne Hidalgo a insisté sur la vaccination des professeurs, qui doit selon elle intervenir plus rapidement. "Je pense que la bonne stratégie c'est de regarder là où se passent les contaminations", alerte-t-elle, évoquant les établissements scolaires. Selon la maire de Paris, "les personnels enseignants doivent être prioritaires maintenant et pas fin avril (...). Fin avril, on est déjà beaucoup trop tard !". Elle veut élargie cette priorité aux agents, policiers municipaux et nationaux "qui assurent sur l'espace public le respect des règles".

20:17 - 4 651 malades du Covid-19 en réanimation D'après les derniers chiffres de Santé publique France, 4 651 patients occupent actuellement les services de réanimation en France. Un chiffre qui continue à augmenter, puisqu'ils étaient 4 634 hier. L'Île-de-France concentre une part importante de ces malades, avec 1 382 personnes.

19:53 - Le point sur la vaccination en France D'après les derniers chiffres des autorités de santé, 6 850 063 personnes ont reçu au moins une dose du vaccin en France depuis le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Au total, 2 566 063 Français ont été entièrement vaccinés. #Vaccination #COVID19 | Au 24 mars, 6 850 063 premières injections et 2 566 063 secondes injections ont été réalisées ⤵ — Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv) March 24, 2021

19:36 - Valérie Pécresse souhaite avancer de 15 jours les vacances scolaires D'après les informations de Paris Match, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France a proposé au préfet d'anticiper de 15 jours le début des vacances scolaires, initialement prévues à partir du 17 avril 2021. En cause, un taux d'incidence toujours en hausse dans la région, une propagation du virus importante dans les établissements scolaires et un nombre croissant de fermetures de classes. "Pas de décision prise en ce sens à ce stade", a pour l'heure répondu l'entourage du Premier ministre, comme le rapporte le journaliste Guillaume Daret sur son compte Twitter.

19:08 - Baisse de 12 % de la fréquentation dans les transports en commun d'Île-de-France Faible baisse de la fréquentation dans les transports. Depuis le reconfinement en Île-de-France, la fréquentation des RER, trains, métros et bus a baissé de 12 % en moyenne. Le réseau francilien reste davantange fréquenté que pendant le deuxième confinement, à l'automne dernier, où la fréquentation avait atteint 40 % de son niveau habituel, contre 45 % actuellement.

18:47 - Vers une verbalisation des rassemblements de plus de six personnes D'après RTL, les rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique pourront désormais être verbalisés par les forces de l'ordre. Gérald Darmanin aurait envoyé un télégramme à l'ensemble des préfets demandant une application "stricte" des mesures sanitaires et "en particulier dans les départements à mesures renforcées". Le ministre de l'Intérieur aurait également insisté sur un contrôle renforcé du couvre-feu.

18:28 - Fin de saison pour les championnats de football amateur Suspendus depuis le mois d'octobre dernier en raison de la situation sanitaire, les championnats de football amateur régionaux et départementaux sont officiellement terminés pour cette saison 2020-2021. Une saison "blanche", sans relégations ni promotions, a été actée par la Fédération Française de Football ce mercredi. Le championnat de National 3 et la Coupe de France féminine sont également stoppés. Le championnat de National 2 et la D2 Féminine restent dans l'attente d'une autre décision.

18:07 - La situation de la Seine-Saint-Denis continue de se détériorer Les professionnels de santé exigent qu'un confinement strict soit décidé en Ile-de-France. Les patients arrivent dans un fil ininterrompu depuis plusieurs jours, et ce matin, Martin Hirsch, directeur de l'AP-HP a indiqué dans un mail adressé à ses pairs médecins : "Les chiffres d'hier qu'il s'agisse des entrées en réa ou en hospitalisation conventionnelle sont particulièrement élevés. Nous n'avions pas connu un nombre d'entrées aussi haut en 24h depuis la première vague". La Seine-Saint-Denis, avec un taux d'incidence de 689 cas, illustre parfaitement la situation des hôpitaux. Les données de Santé publique France indiquent que 957 personnes étaient hospitalisées hier, dont 96 nouvelles admissions. Les réanimations abritaient 155 patients et 23 entrées ont été enregistrées en 24 heures.

17:36 - Les lycées et hôtels de région d'Auvergne-Rhône-Alpes au service de la vaccination Dans la foulée de la région Paca, l'Auvergne-Rhône-Alpes propose de mettre à disposition ses lycées lors des vacances de printemps pour y installer des centres de vaccination éphémères et accélérer le rythme des injections. Le président de région, Laurent Wauquiez, a également indiqué qu'il était prêt à accueillir des centres dans les hôtels de la région de Lyon et Clermont-Ferrand pour "accélérer et déployer la campagne de vaccination dans notre région".

17:03 - En réa, "ce ne sont pas les lits ou les respirateurs qui manquent, mais les ressources humaines" L'ARS d'Ile-de-France a demandé aux établissements de santé franciliens "d'anticiper une montée en charge du nombre de lits" dans l'idée d'ouvrir 2200 nouvelles places disponibles. Mais le directeur, Aurélien Rousseau est conscient du manque des bras, "ce ne sont pas les lits ou les respirateurs qui manquent, mais les ressources humaines". Deux options s'offrent alors aux hôpitaux . La première reste la mobilisation des soignants de médecine et des blocs opératoires, ce qui implique une déprogrammation des interventions médicales et chirurgicales jusqu'à 80%, une mesure prévue dans les projets jours selon les Echos et LCI. La seconde, consiste a transférer des patients d'autres régions vers l'Ile-de-France. L'ARS demande dans ce cas aux hôpitaux de faire savoir si et dans quelles mesures elles peuvent venir en soutien aux établissements franciliens. Dans un cas comme dans l'autre il s'agit de concentrer les efforts pour répondre aux besoins de réanimations au détriment d'autres services.

16:18 - Le couvre-feu reste à 18h à la Réunion A la Réunion, le couvre-feu ne recule pas et reste fixé à 18 heures, au moins jusqu'à 5 avril, sur décision du préfet et contre le souhait des maires. Si la situation reste "stable" selon les autorités, le représentant de l'Etat fait remarquer que les chiffres sont toujours dans le rouge. Avec 930 nouvelles contaminations enregistrées cette semaine, le taux d'incidence grimpe légèrement de 106 à 109 cas pour 100 000 habitants. Quand au taux d'occupation dans les services de réanimation, l'ARS fait savoir qu'il se stabilise autour de 86%, "un taux soutenu mais gérable".

15:49 - Le taux d'incidence grimpe de 52% dans l'Orne Dans l'Orne, la circulation de virus s'accélère, en une semaine le taux d'incidence est passé de 177 à 283 cas, mardi 23 mars. L'ARS a fait le calcul et déplore une augmentation de 52%. Ces nouveaux cas apparaissent quelques jours après qu'un cluster de 58 ait été découvert dans la commune de l'Aigle, dont le maire précise à Ouest-France : "Les contaminations interviennent essentiellement dans la sphère privée, elles touchent des gens plus jeunes. C’est sans doute lié à notre proximité avec l’Eure." Toutefois les situations sont très disparates dans le département et selon le cabinet de la préfète ce serait à l'est que la situation est la plus critique.

15:22 - Paca envisage toutes les solutions pour accélérer la vaccination La région paca met tous les moyens en oeuvre pour enrayer la progression de l'épidémie alors qu'un département et déjà confiné, quatre affichent des indicateurs très élevés et le dernier devrait à son tour dépasser le seuil d'alerte de 250 cas d'ici quelques jours. La région voit sur le moyen-terme et a recensé quelques 150 gymnases et salles polyvalentes, à travers les six départements pour y installer des centres de vaccination temporaires lors des prochaines vacances scolaires, soit du 26 avril au 9 mai, selon l'AFP. D'ici là, chaque département devrait voir naître un vaccinodrome conformément au souhait émis, mardi 23 mars, par le ministre de la Santé.

14:42 - L'Aube, le Rhône et la Nièvre à deux doigts du reconfinement La menace d'une mise sous cloche se précise pour l'Aube, le Rhône et la Nièvre. A la sortie du Conseil de défense, Gabriel Attal à indiqué que les trois départements pourraient rejoindre les seize actuellement placés sous "mesures de freinage renforcées". Des concertations seront organisées cet après-midi pour acter la décision. Les propos du porte-parole du gouvernement n'inquiètent aucun autres départements mais il faut attendre le point de situation hebdomadaire pour être fixé.

14:17 - Le calendrier vaccinal évolue, les enseignants, les gendarmes et les policiers vaccinés en avril Le calendrier vaccinal évolue. Hier, Emmanuel Macron a annoncé que la vaccination serait ouverte aux personnes de 70 à 75 ans dés ce samedi. Jusqu'à présent elles devaient présenter des signes de comorbidité pour pouvoir y prétendre. Cette condition est toujours requise pour les personnes entre 50 et 70 ans. Mais le chef de l'exécutif ne s'est pas contenté de ça, il a annoncé qu'à partir de la mi-avril, les enseignants rejoindraient la liste des professions à vacciner en priorité à cause les contacts qu'ils ont avec les élèves. Ce mardi, le ministre de l'Intérieur a précisé que les professions de forces de l'ordre, comme gendarmes et policiers, seraient également vaccinées le mois prochain.