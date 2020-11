"DIRECT. Coronavirus en France : la barre des 50 000 morts franchie, le dernier bilan"

COVID FRANCE. La France a passé la barre des 50 000 morts mardi 24 novembre 2020. Et si la situation s'améliore, dans certaines régions, elle reste cependant tendue, comme l'a souligné Emmanuel Macron dans sa nouvelle allocution. Les dernières infos.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

19:57 - La barre de 50 000 morts franchie en France Les derniers chiffres de l'épidémie de coronavirus en France viennent de tomber. Et le constat est sans appel : la barre des 50 000 morts vient d'être franchie alors que le président de la République Emmanuel Macron doit prendre la parole d'une minute à l'autre. Ce mardi, ce sont très exactement 454 nouveaux morts qui ont été recensés dans les hôpitaux. Comme chaque mardi et vendredi, les chiffres des Ehpad viennent s'ajouter au bilan général. Ce mardi, 551 décès en plus, recensés donc depuis vendredi dans les Ehpad, sont également rapportés.

19:32 - Quelle situation dans le Val-d'Oise ? C'était l'un des départements le plus régulièrement en rouge vif sur les cartes du gouvernement au printemps. Qu'en est-il ce mardi, à quelques dizaines de minutes maintenant de la prise de parole d'Emmanuel Macron ? Selon le dernier bilan du Covid-19, en date du 23 novembre, le nombre de malades hospitalisés s'élève à 526, parmi lesquels on trouve 53 patients en réanimation. 1 027 personnes sont mortes dans ce département d'Île-de-France depuis le début de l'épidémie de coronavirus (+12 entre dimanche et lundi). Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 20 novembre était de 14,9%, tandis que le taux d'incidence était de 147,4 cas pour 100 000 habitants. À ce jour, le département est toujours classé en vulnérabilité élevée.

18:00 - Un appel aux infirmiers a été lancé dans l'Indre Le département de l'Indre a lancé un appel aux infirmiers diplômés qui ont cessé leur activité, afin qu'ils prêtent main forte aux EHPAD. "En raison de la crise sanitaire, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ont besoin de renforcer leur personnel infirmier, pour permettre la continuité de l'accompagnement des résidents ou du fait de missions supplémentaires induites par la COVID-19", est-il mentionné dans le communiqué. Les volontaires peuvent s'inscrire par le biais de la Réserve ESMS36 : "quelle que soit votre qualification et votre situation actuelle [...] sous réserve évidemment d'être vous-même en bonne santé".

17:43 - Les derniers chiffres en Haute-Corse Selon le dernier bilan du Covid-19 en Haute-Corse, daté du 23 novembre, le nombre de personnes hospitalisées est de 21 patients. Un malade est en réanimation. Dans le département, 36 personnes sont décédées du coronavirus, et 205 sont sorties de l'hôpital. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 23 novembre, à l'échelle régionale, était de 50%. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 20 novembre était de 4,9%, soit -0,1 points de moins en 24 heures, alors que le taux d'incidence était de 56,0 cas pour 100 000 habitants, soit -6,0 points de moins en 24 heures. Le R effectif mesuré le 17 novembre 2020 dans la région était de 0,46. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée.

17:17 - La Réunion compte 87 malades hospitalisés suite à leur infection au Covid-19 Sur les 87 patients hospitalisés à La Réunion, quinze personnes sont en réanimation selon les données de Santé publique France. Le département d'outre-mer, qui est classé en vulnérabilité modérée, compte un taux d'incidence de 67,0 cas pour 100 000 habitants.

16:52 - Les opérations non-covid commencent à être reprogrammées La déléguée générale de la Fédération hospitalière de France, Zaynab Riet, a indiqué lors d'une visioconférence de presse ce mardi que les activités médicales et chirurgicales hors coronavirus commençaient à être reprogrammées dans les hôpitaux publics. "Dans le cas où il y a eu déprogrammation, il y a, depuis la fin de semaine dernière, le début de cette semaine, en fonction des territoires, une reprogrammation progressive, [...] très, très prudente", a t-elle précisé.

16:23 - Un dépistage massif organisé dans une commune du Loiret Une campagne de dépistage massif sera organisée dans la commune de La Ferté Saint-Aubin, au sud d'Orléans. Elle aura lieu le samedi 28 novembre, et sera accessible à tous sur la base du volontariat. Des tests PCR et antigéniques seront dispensés dans quatre tentes installées près de la Halle. La maire de la commune de 7500 habitants, Constance de Pélichy, a expliqué à France Bleu que "l'objectif est de tester un maximum de personnes, notamment des adolescents car on se rend compte que beaucoup de collégiens et lycéens sont porteurs asymptomatiques du virus et peuvent le transmettre à d'autres sans le savoir".

16:04 - Fêter Noël en petit comité ? C'est un oui pour l'OMS L'Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise de célébrer Noël en petit comité, plutôt que lors de grandes réunions de famille : "C’est incroyablement difficile parce que, particulièrement pendant la période des fêtes, nous voulons vraiment être avec notre famille. Mais dans certains cas, ne pas avoir de réunion de famille est l’option la plus sûre", a estimé la chargée de la gestion de la pandémie à l'OMS, Maria Van Kerkhove.

15:45 - Les derniers chiffres dans les Yvelines Dans les Yvelines, 787 patients sont hospitalisés avec 25 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. Santé publique France a par ailleurs dévoilé que 66 malades sont en réanimation. Le département a également recensé que 855 personnes sont décédées du coronavirus. Pour rappel, le territoire est classé en vulnérabilité élevée.

15:15 - 1,9 milliard de doses de vaccin pour l'Union Européenne L'Union Européenne (UE) a signé un sixième contrat pour obtenir des vaccins auprès de la société américaine Moderna. Cela représente jusqu'à 160 millions de doses ! Les cinq autres contrats de l'UE sont majoritairement européens : - Jusqu'à 400 millions de doses de vaccin pour le suédo-britannique AstraZeneca - Jusqu'à 405 millions de doses pour l'allemand CureVac - Jusqu'à 300 millions de doses pour Sanofi et GSK, une collaboration franco-britannique - Jusqu'à 300 millions de doses pour le duo américano-germanique Pfizer-BioNTech - Jusqu'à 400 millions de doses pour l'américain Johnson & Johnson Au total, ces chiffres représentent 1,9 milliard de doses de vaccin réservées par l'Union Européenne. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a affirmé que "nous sommes en train de constituer l'un des portefeuilles de vaccins contre le Covid-19 le plus complet au monde. Il fournira aux Européens un accès aux vaccins les plus prometteurs en cours de développement". Un septième contrat de vaccin a également été évoqué par la femme politique lors d'un point presse. Les premières doses devraient être distribuées au début de l'année 2021, le temps que l'Agence européenne des médicaments (EMA) donne son feu vert pour les vaccins.

14:48 - Sixième contrat pour des vaccins signé par l'Union Européenne La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce mardi que la société américaine Moderna allait fournir jusqu'à 160 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 : "Je suis heureuse d’annoncer que nous approuverons demain un nouveau contrat pour sécuriser un autre vaccin contre le Covid-19 dans notre portefeuille". Moderna avait dévoilé le 16 novembre que son vaccin était efficace à 94,5%. Cette signature de contrat est la sixième pour l'Union Européenne.

14:25 - 673 sorties dans l'Allier Dans l'Allier, treize personnes ont été hospitalisées le 23 novembre, ce qui porte à 232 le nombre d'individus soignés dans les établissements hospitaliers. 26 patients sont en réanimation dans le département d'Auvergne-Rhône-Alpes. Sur le territoire, 673 sorties ont été enregistrées.

13:31 - 18 personnes en réanimation dans la Vienne Dans la Vienne, 118 individus sont hospitalisés à la date du 23 novembre, dont 18 en réanimation. Le département de Nouvelle-Aquitaine a déploré 98 décès. Ces derniers sont morts du Covid-19. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 20 novembre était de 10,8%, soit -0,5 points de moins en 24 heures.

12:58 - Une homologation de certains vaccins par l'Agence européenne des médicaments ? L'Agence européenne des médicaments (EMA) pourrait homologuer différents vaccins qui luttent contre le Covid-19. Cette dernière pourrait se prononcer d'ici la fin de l'année 2020. La directrice de l'EMA, Emer Cooke, a expliqué au journal Irish Independent qu'"en supposant que tout soit positif dans le meilleur des cas - nous devons examiner les données pour en être sûrs -, nous pourrions avoir un avis scientifique d'ici la fin de l'année". Mme Cooke a ajouté : "Les vaccins ont été développés très rapidement, ce qui est très prometteur d'un point de vue scientifique, mais cela requiert une attention particulière sur les résultats et nous devons nous assurer de les évaluer aussi efficacement que possible sans compromettre nos normes scientifiques habituelles".

12:32 - 7000 masques commandés pour les écoliers à Laval 7000 masques en tissus ont été commandés par la ville de Laval. Ils seront donnés aux élèves des écoles primaires, âgés de six à onze ans. Des pochons seront aussi transmis pour pouvoir ranger les accessoires hygiéniques. "Les masques ont été remis ce lundi aux directions des écoles de la ville et la distribution débutera dès aujourd'hui [mardi, ndlr.]", a précisé Marie-Laure Le Mée-Clavreul, adjointe à l'Éducation à Laval, au micro de France Bleu. Les masques ont été commandés auprès de l'entreprise de textile GLM Fashion, située dans la commune de L'Huisserie, pour un montant de 21 360 euros. Ces derniers sont en coton à 100%, et sont homologués jusqu'à cinquante lavages.