"DIRECT. Coronavirus en France : le nombre de cas encore élevé, vers une embellie et la fin des masques ?"

COVID. Le nombre de nouveaux cas de coronavirus continue de baisser malgré des contaminations encore nombreuses. L'amélioration se poursuit lentement dans les hôpitaux avec le reflux des patients en soins critiques. Les scientifiques se montrent optimistes mais prudents sur l'abandon du masque en intérieur.

En direct

Recevoir nos alertes live !

10:41 - Fabien Galthié positif au Covid-19 L'épidémie de coronavirus en France continue de frapper de plein fouet le monde du sport. Sa dernière victime : le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié, alors que le Tournoi des six nations débute aujourd'hui. Sur Twitter, il a indiqué : "Ce matin, j’ai été testé positif au Covid-19. Je vais bien avec de légers symptômes. En conséquence, je me mets à l’isolement et vais agir à distance cette semaine. Raphaël Ibañez et l’ensemble de mon staff, en qui j’ai pleine confiance, seront mon relais sur le terrain".

10:26 - Un allègement du protocole sanitaire après les vacances d'hiver ? La baisse du nombre de classes fermées et de personnels scolaires absents permet d'espérer, selon Jean-Michel Blanquer, invité de Sud Radio ce vendredi matin, "un allègement" du protocole sanitaire à l'école après les vacances d'hiver. Dans le détail, les décisions pourraient être annoncées mardi prochain.

10:05 - Vers une vaccination saisonnière ? D'après Alain Fischer, il est "plausible" que la vaccination devienne saisonnière : "Il est un peu tôt pour l'affirmer avec certitude, mais c'est un scénario raisonnable de faire comme pour la grippe, avec les personnes à risque qui se vaccinent une fois par an, en début d'automne, selon le virus qui circule à ce moment-là", a-t-il illustré, rappelant que "le critère numéro un" de cette vaccination saisonnière serait "le risque de forme grave de l'infection".

09:44 - "Ce qui est certain, c'est qu'on n'en a pas fini" avec le Covid, selon Alain Fischer Lors de son entretien avec France info, le Pr Fischer a indiqué qu'"il n'y aura pas d'éradication du virus" : "On peut espérer sans certitude absolue qu'il évolue à un rythme saisonnier qui se rapproche un peu de ce que l'on observe chaque année avec la grippe. Mais il faut être prudent et évaluer et surveiller", a-t-il ajouté.

09:28 - "L'infection confère une augmentation de ses défenses contre le virus similaire à une dose de rappel" Interrogé par France info, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale (COSV), Alain Fischer, a rappelé que, "pour quelqu'un qui a eu sa primo-vaccination et qui développe l'infection un certain temps après, on peut penser que l'infection confère une augmentation de ses défenses contre le virus similaire à une dose de rappel. On peut considérer que, à distance de la primo vaccination, une infection égale un rappel". Et d'expliquer : "Une infection correspond à une stimulation du système immunitaire, de la même façon qu'une dose de vaccin entraîne une stimulation du système immunitaire."

09:17 - L'immunité collective, un but inatteignable ? Le concept d'immunité collective qui était présenté comme le but à atteindre au début de la pandémie semble toujours difficile d'accès malgré une importante couverture vaccinale et la forte contagiosité du variant Omicron. Hier, lors de la réunion de l'Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques, Judith Mueller, professeure en épidémiologie à l’École des hautes études en santé publique, jugeait inutile la volonté de chercher l’immunité collective. Selon elle, il s'agit d'un but inatteignable compte tenu des caractéristiques des vaccins et du virus. Toutefois, elle reconnait que la protection vaccinale et/ou l'exposition au variant contagieux permettent d'atteindre "une importante prévalence individuelle contre les maladies sévères".

09:00 - Plus de 16 000 classes fermées cette semaines Le Covid-19 continue d'avoir un impact sur le milieu scolaire et cette semaine 16 836 classes ont été fermées en France selon les déclarations du ministre Jean-Michel Blanquer au micro du Sud Radio ce matin. Le ministre de l'Education nationale précise que ce nombre diminue puisque la semaine dernière plus de 21 000 classes ont été contraintes de fermer, il se réjouit d'une "tendance [qui] va dans le bon sens".

08:49 - "La fin du pass vaccinal sera concomitante avec l'immunité collective" L'objectif de la fin des masques fixé au printemps parait réalisable, mais qu'en est-il de la fin du pass vaccinal ? La loi prévoit le maintien du dispositif jusqu'en juillet mais Olivier Véran a indiqué le 2 février sur BFMTV : "Si nous pouvons supprimer le pass vaccinal avant, nous le ferons". Sur ce point, les médecins s'avancent moins. Benjamin Davido estime de son côté qu'il n'est pas encore possible de donner une date précise à laquelle on pourra se passer du pass. "La fin du pass vaccinal sera concomitante avec si oui ou non il existe une immunité collective suite à cette vague Omicron, explique-t-il. On est dans l’expectative".

08:37 - "On peut être raisonnablement optimiste" sur la fin du port du masque La fin du port du masque en intérieur prévue pour le printemps est une mesure sérieusement envisageable selon plusieurs médecin. Les signaux encourageants sur l'amélioration de la situation épidémique et l'arrivée des beaux jours forment de bonnes conditions pour abandonner la mesure barrière comme l'explique le docteur Philippe Froguel, professeur au CHU de Lille sur BFMTV : "Si ça tient bon, qu’on n’a pas un autre variant encore pire que ceux qui sont arrivés, normalement au printemps, avec la chaleur qui revient, on devrait être dans une période favorable, ça veut dire que les mesures de distanciation vont progressivement disparaître. On peut être raisonnablement optimiste à condition de garder les yeux ouverts".

08:29 - Tous les indicateurs épidémiques s'améliorent Dans son dernier point épidémiologique, publiée le 3 février, Santé publique France note des améliorations sur tous les indicateurs : le taux d'incidence a reculé de 8% sur la dernière semaine de janvier avec 2 31 928 nouvelles contaminations enregistrées dans la semaine contre 2 514 986 détectés entre le 17 et le 23 janvier. Le nombre d'admissions à l'hôpital sur 7 jours est aussi en baisse de 7%, et de 3% uniquement sur les admissions en soins critiques, 16 352 personnes ont été hospitalisées en une semaine.

03/02/22 - 23:59 - La baisse dans les services de soins critiques se poursuit [Fin du direct] La situation hospitalière s'améliore légèrement. 32 852 malades du Covid-19 sont actuellement pris en charge en France, contre 32 720 mercredi, et 30 982 jeudi dernier, selon de derniers chiffres de Santé Publique France publiés ce jeudi. Au total, 3 643 cas graves sont hospitalisés en soins critiques. Ils étaient 3 700 la veille, et 3 694 il y a sept jours.

03/02/22 - 23:40 - L'absence de symptômes est plus fréquente avec le variant Omicron contrairement à Delta Le variant Omicron continue de livrer peu à peu ses secrets. Selon les données de Santé publique France, ce jeudi, le variant du Covid-19 provoquerait moins de formes respiratoires et de pneumopathies qu'avec le variant Delta. En revanche, l'absence de symptômes est plus fréquente. Nouvelles données intéressantes sur #Omicron.



Lors des passages aux urgences, il y avait moins souvent de formes respiratoires et de pneumopathies qu'avec #Delta.



A l'inverse, les autres formes cliniques et l'absence de symptômes étaient plus fréquents.https://t.co/qi1WbHVHlp pic.twitter.com/PyhrOYw0y7 — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) February 3, 2022

03/02/22 - 23:21 - Plus de 54 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin Selon le ministère de la Santé, au 2 février, 54 028 875 personnes étaient vaccinées contre le Covid-19 en France, soit 80,1% de la population totale. C'est 25 110 de plus que la veille. En outre, 52 794 091 Français possédaient, à cette date, un schéma vaccinal complet, soit 78,3% de la population totale.

03/02/22 - 23:09 - La moyenne des nouveaux cas de Covid-19 repasse en-dessous des 300 000 Alors qu'Olivier Véran a indiqué que la France était "en train d'arriver" au pic des hospitalisations, le 2 février, su BFMTV, la moyenne des nouveaux cas de Covid-19 sur sept jours repasse en dessous des 300 000 nouveaux cas par jour ce jeudi. Santé publique France (SpF) enregistre 289 231 nouvelles contaminations en moyenne par jour, un chiffre en baisse de 20 % en une semaine.