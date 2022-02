"DIRECT. Coronavirus en France : le nombre de nouveaux cas encore en baisse, 385 morts en 24h"

Les derniers chiffres du coronavirus en France communiqués par Santé publique France ce lundi 14 février 2022 attestent de la poursuite de la décrue de l'épidémie sur le territoire. Pour la première fois depuis décembre, le taux d'incidence passe sous la barre des 1 500 cas pour 100 000 habitants, 1486,9 exactement, soit 139 points de moins en 24 heures. De même la moyenne sur sept jours passe à 132 990 nouvelles contaminations contre 135 779 la veille. En revanche, on relève encore 385 morts en 24 heures. C'est tout de même 29 de moins que lundi dernier.

En France, ce sont 37 722 775 personnes qui ont reçu une dose de rappel de vaccin anti-Covid en France, au 13 février - soit plus de 55% de la population totale. 41 298 de ces doses de rappel ont été injectées sur la seule journée du 13 février.

Selon le ministère de la Santé et des Solidarités , ce sont, au 13 février, 54 144 161 personnes qui ont reçu au moins une injection de vaccin contre le coronavirus en France, soit 80.3% de la population totale. 4 381 de ces injections ont été réalisées sur la seule journée du 13 février. En outre, à cette date, 53 045 356 personnes possédaient un schéma vaccinal complet, soit 78.7% de la population totale.

La Bretagne est, d'après les dernières données sur l'épidémie de coronavirus en France, la région la mieux vaccinée contre le Covid-19 de l'Hexagone : 84.3% de sa population a reçu au moins une dose. Derrière elle : les Pays de la Loire (82.5%), la Normandie (82.4%) et la Nouvelle-Aquitaine (82.1%).

Chaque jour, en moyenne sur les sept derniers jours, ce sont 201 891 injections de vaccin anti-Covid qui sont réalisées en France, parmi lesquelles 9 928 premières doses, 44 637 deuxièmes doses et 147 325 doses de rappel.

Sur le site Doctolib, ce sont 516 259 créneaux pour une vaccination qui sont disponibles sous 3 jours, 1 112 890 sous 7 jours et 2 211 869 sous 14 jours.

D'après le site de prise et de gestion en ligne de rendez-vous Doctolib, ce sont, en moyenne sur les sept derniers jours, 52 741 rendez-vous pour dose de rappel qui ont été pris chaque jour.

En raison du changement de délai entre la primo-vaccination et la dose de rappel, les 4 millions de personnes vaccinées contre le Covid-19 en France avant le 15 octobre et n'ayant toujours pas fait faire leur 3e dose perdront leur pass vaccinal - s'ils n'ont pas, depuis, contracté le Covid-19.

14:04 - Le taux d'incidence en baisse dans toutes les tranches d'âges

Encore une bonne nouvelle à propos des indicateurs de l'épidémie de coronavirus en France : le taux d'incidence (le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants), est en très nette baisse dans l'intégralité de tranches d'âges. Sut Twitter, notre confrère du Parisien Nicolas Berrod détaille ainsi qu'en une semaine, il a baissé de 50% chez les 0-9 ans, de 53% chez les 10-19 ans, de 39% chez les 20-29 ans, de 40% chez les 30-39 ans, de 41% chez les 40-49 ans, de 24% chez les 50-59 ans, de 28% chez les 60-69 ans, de 23% chez les 70-79 ans, de 21% chez les 80-89 ans et de 26% chez les 90 ans et plus.