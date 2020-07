"DIRECT. Coronavirus en France : le risque réévalué, les masques bientôt imposés ?"

CORONAVIRUS. Face à la propension au relâchement et aux signes de "tendance à l'augmentation de la circulation" du Covid-19, les autorités publiques et sanitaires pensent à durcir la réglementation sur le port du masque.

Les autorités sanitaires sont de plus en plus insistantes : attention, le virus n'a pas disparu en France, il circule à bas bruit, de plus en plus activement. Le Premier ministre a fait savoir, hier soir depuis la Guyane, que le gouvernement songeait à prendre de nouvelles dispositions contraignantes pour lutter contre la propagation du Covid-19 en France. "La question de développer l'usage et le port du masque est bien à l'étude, en particulier cela surtout concernerait prioritairement tous les lieux, quels qu'ils soient, clos", a-t-il déclaré, pointant le fait que "la circulation du virus se constate d'autant plus que les lieux sont fermés". Cette déclaration intervient alors que 14 médecins de renom ont dénoncé samedi un relâchement dans le respect des gestes barrières contre le coronavirus. Ils réclamaient que le port du masque soit rendu obligatoire dans les lieux publics fermés. "Des signaux faibles commencent à apparaître et doivent nous alerter sur un possible redémarrage massif des transmissions", ont écrit les soignants dans une tribune publiée dans Le Parisien-Aujourd’hui en France. Le gouvernement a aussi été alerté par la polémique née de l'événement public organisé à Nice - un grand concert en plein air en centre-ville - réunissant des milliers de personnes. Les images de la foule sans masque et ne respectant aucune distanciation sociale ont fait réagir médecins, virologues et autorités sanitaires.

Plusieurs signes montrent que l'activité du coronavirus a quelque peu repris en France, après un mois de juin très calme. Alors que plus de 300 clusters ont été identifiés sur le territoire, l'exemple récent de la Mayenne, où les foyers de contaminations se sont multipliés, fait craindre une généralisation de ce scénario. "Le risque est que cela se produise ailleurs, la crainte étant que des petites flambées locales ne soient plus maîtrisées", avertit Daniel Lévy-Bruhl, responsable de l’unité des infections respiratoires de Santé publique France, dans Le Monde. Dans son dernier point épidémiologique SPF indique par ailleurs qu'au niveau national, le taux de reproduction R (qui correspond au nombre moyen de personnes infectées par un cas) est repassé au-dessus de 1 pour la première fois depuis le déconfinement. Un indicateur qui se traduit directement dans les services hospitaliers. "Nous voyons environ un patient infecté par le Covid par jour pris en charge dans le service des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat, alors que c’était un par semaine après le déconfinement", constate Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Bichat (AP-HP), également cité par Le Monde.

Depuis quelques jours, un consensus semble se dégager sur le fait qu'un rebond de l'épidémie dans les prochaines semaines apparaît inévitable. Le virus est toujours là et la menace a été réévaluée comme de plus en plus présente : si les autorités publiques et le ministère de la Santé entendent faire en sorte que cette résurgence soit la plus limitée possible, pour limiter une "second vague" ou une reprise d'ampleur, d'ores et déjà, Santé Publique France a signalé une "nouvelle tendance à l'augmentation de la circulation du virus SARS-CoV-2" en France métropolitaine (plus de détails plus bas dans notre point hebdomadaire sur l'épidémie). Le 9 juillet, Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, avait pris la parole dans Le Monde, pour faire pat de son inquiétude : "On ne voit pas comment on éviterait un retour du virus dans l’hémisphère Nord à l’automne, donc une possible deuxième vague en octobre-novembre", estimait-il. Et d'ajouter, plus explicitement : "Il faut que tout le monde comprenne que – sans même parler de la deuxième vague – nous sommes à la merci d’une reprise en France". Pour la directrice adjointe de l’Institut Pierre-Louis d’épidémiologie et de santé publique, Dominique Costagliola, il faut éviter les événements de "super-propagation", comme les grands rassemblements sans mesures de protection. "Le virus continue à circuler, donc si on lui offre de nouvelles occasions de "super-propagation", il les saisira", expliquait il y a quelques jours la scientifique dans un entretien à The Conversation. Les contaminations ont certes diminué, mais pour Dominique Costagliola, "il ne semble pas que le recul observé soit dû à la hausse des températures. On ne peut donc pas exclure que l’épidémie reprenne."

