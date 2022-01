"DIRECT. Coronavirus en France : "Le scénario du pire s'éloigne""

Ce lundi, le PDG de Pfizer Albert Bourla a appelé les réfractaires à la vaccination à passer le cap de l'injection : "J’aimerais dire aux gens qui ont peur du vaccin de ne pas se laisser submerger par la peur et d’utiliser l’amour pour surmonter la peur car chez l’humain le seul sentiment qui soit plus fort que la peur c’est l’amour", a-t-il notamment déclaré.

Au micro de Franceinfo, Benjamin Davido a indiqué que "le pass vaccinal va permettre d'être un marchepied au bouleversement de la stratégie dans laquelle on conçoit cette maladie" : "Au bout de deux ans d'épidémie, il va falloir se demander si on ne peut pas commencer à vivre avec une maladie endémique et changer complètement notre façon de voir les choses", a-t-il ajouté, qui appelle également à "revoir notre stratégie de tests".

Bien qu'il se soit globalement montré optimiste ce lundi, le Pr. Fontanet a rappelé que "le processus d'émergence des variants va continuer d'exister. Si vous avez un variant qui émerge qui est capable d'échappement immunitaire et d'une contagiosité extrême, on peut se retrouver avec une nouvelle vague."

09:44 - "On a renforcé notre immunité", assure Arnaud Fontanet

Sur Franceinter, l'épidémiologiste Arnaud Fontanet a assuré qu'"à chaque vague de l'épidémie de coronavirus en France], on a renforcé notre immunité. On se protège de mieux en mieux contre les formes graves". Et d'ajouter que si "ce virus va s'installer" et qu'"on aura très régulièrement, probablement, pendant les phases hivernales des épidémies de Covid-19 dans les années qui viennent", "on espère que l’on ne verra plus de formes graves dans des quantités telles qui nous obligent à prendre des mesures pour protéger les hôpitaux".