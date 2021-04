"DIRECT. Coronavirus en France : le seuil des 100 000 morts atteint, tous les indicateurs à la hausse"

CORONAVIRUS. La barre des 100 000 morts est franchie et les indicateurs sanitaires ne montrent aucune amélioration avec plus 38 000 nouvelles contaminations et 5900 patients en réanimation. Le gouvernement compte sur la vaccination pour inverser la courbe épidémique et venir à bout du virus.

10:23 - En Pays de la Loire "la vague est devant nous" "La vague est devant nous. L'incidence continue d'augmenter, le pic n'est pas franchi", a déclaré Pierre Blaise le directeur scientifique de l'ARS Pays de la Loire, hier lors de la conférence de presse hebdomadaire, rapporte France Bleu. Les indicateurs sanitaires augmentent dans la région et oscillent entre 248 en Mayenne, département le moins touché, et jusqu'à 461 dans la Sarthe. La variant britannique continue de proliférer et représente 85,4% des cas, quant aux variants sud-africains et brésiliens ils restent minoritaires avec 4,5%. Le directeur de l'ARS affirme que les jours à venir seront décisifs. "A compter de la semaine prochaine, mardi ou jeudi, nous verrons si les mesures prises au niveau national ont des effets". 09:58 - Où en est l'épidémie en Ile-de-France ? En Ile-de-France, les taux d'incidence remontent, ceux du Val-d'Oise et du Val-de-Marne dépassent les 700 cas sur la semaine glissante du 5 au 12 avril, celui de la Seine-Saint-Denis plafonne à 802. A l'échelle de la région, les hôpitaux saturent, le dernier bilan de Santé publique France compte 7982 patients dont 502 admis le 15 avril. En réanimation, 1773 lits sont occupés et 134 nouveaux malades ont rejoint les services hier. Les professionnels de santé déplorent 17869 décès liés au coronavirus, c'est 89 de plus en 24 heures, 81676 personnes sont quant à elles sorties des hôpitaux, soit 460 de plus. 09:37 - La quarantaine obligatoire à l'étude pour lutter contre les variants L'arrivée du variant brésilien en métropole inquiète et a poussé le gouvernement à suspendre les vols directs en provenance du Brésil, où l'épidémie échappe à tout contrôle. La question qui se pose désormais est celle de la quarantaine obligatoire pour les voyageurs. Pour l'heure l'exécutif demande un auto-isolement avec un engagement sur l'honneur, mais le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué ce matin sur France Info que de nouvelles mesures étaient à l'étude "pour que le cadre soit encore plus protecteur". Des annonces sur le sujet doivent être faites en début de semaine. 09:16 - 16% de variants sud-africains et/ou brésiliens dans la Creuse La situation sanitaire a dégénéré en l'espace d'une semaine dans la Creuse. Le département de Nouvelle-Aquitaine jusque là épargné, avec un taux d'incidence de 50 cas et passé à 137 cas pour 100 000 habitants, rapporte la directrice de l'ARS à La Montagne. L'inquiétude de l'autorité sanitaire est due à la présence des variants, qui représentent la quasi-totalité des cas recensés. Le virus britannique est, comme partout en France, largement majoritaire ave 81,5% mais à la différence des autres départements les variants sud-africains et brésiliens sont présents en grand nombre avec 16% des cas, contre 3% en moyenne en région Nouvelle-Aquitaine. L'ARS n'est pas en mesure d'expliquer la prolifération des variants, ni d'établir avec précision la proportion de cas sud-africains et de cas brésiliens. Pour ce faire "il faut demander un séquençage spécifique" explique la directrice, qui indique que ce sera fait "si on détecte une cinétique forte sur un cluster, c’est-à-dire plusieurs personnes concernées au même endroit." 08:58 - La limite à la coopération entre les établissements de santé La coopération des soignants se poursuit et permet, notamment en Ile-de-France d'assurer les soins des nombreux patients. L'AP-HP a précisé au Monde que depuis le 1er mars, 243 soignants étaient venus en renfort dans ses établissements, dont un tiers d'autres régions. Mais le dispositif revient à déshabiller l'un pour rhabiller l'autre. A l'hôpital marin d'Hendaye une quinzaine de soignants sont partis en renfort à l'automne, une dizaine pour la troisième vague, en contrepartie les capacités de certaines unités de l'hôpital basque ont été revues à la baisse. La crise sanitaire a soulevé un point : le besoin pour les départements d'être auto-suffisants en matière de santé. L'idée est défendue par François-René Pruvot, président de la commission médicale d’établissement du CHU de Lille. Il explique au journal : "A l’intérieur d’un département (...) on doit pouvoir redistribuer du personnel qui n’est pas complètement délocalisé de sa géographie". 08:46 - La probabilité de recevoir une troisième dose de Pfizer Le PDG du laboratoire Pfizer a indiqué hier, que le vaccin pourrait "probablement" nécessiter une troisième dose entre six mois et un an après la seconde injection, puis une piqûre de rappel tous les ans, "mais tout cela doit être confirmé" a-t-il précisé. Invité de RMC ce matin, Alain Fischer estime que "c'est une scénario possible" et acceptable. Selon "Monsieur Vaccin" il faut se préparer à l'éventualité de devoir organiser une nouvelle campagne de vaccination.

Le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus, en date du jeudi 15 avril 2021, fait état de 300 nouveaux décès liés au Covid-19. La France atteint la tant redoutée barre des 100 000 morts. Voici l'ensemble des chiffres :

5 187 879 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 38 045 de plus

100 073 décès au total (Ehpad compris), soit 296 de plus

73 928 décès à l'hôpital, soit 296 de plus

30 668 personnes actuellement hospitalisées, soit 200 de moins

5 924 personnes actuellement en réanimation, soit 22 de plus

2 062 nouveaux admis à l'hôpital (-10) et 501 en réanimation (+60)

317 036 personnes sorties de l'hôpital, soit 1 884 de plus

Taux de positivité des tests : 9,6%, soit 0,41 point de plus

Taux d'incidence : 407,52 cas/100 000, soit 63,68 point de plus

Santé publique France a publié dans la soirée du jeudi 1er avril son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 12 (du 22 au 28 mars 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, on note une augmentation de la circulation du Covid-19 particulièrement prononcée chez les enfants et les jeunes adultes, au moment où la fermeture des écoles a été décidée. La pression à l'hôpital continue d'augmenter, avec une confirmation du retour à la hausse des nouvelles hospitalisations chez les 75 ans et plus, après plusieurs semaines de baisse. Découvrez ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

La circulation du Covid-19 continue d'augmenter en semaine 12 , en témoigne les indicateurs de suivi. On observe une hausse continue du taux d'incidence national, avec désormais 386 cas de coronavirus pour 100 000 habitants en France (+22% par rapport à S11). A noter que ce taux d'incidence augmente pour toutes les classes d'âges. Le taux de positivité des tests réalisés en semaine 12 est en légère augmentation, passant de 8% en S11 à 8,2% en S12. Un total de 258 830 nouveaux cas confirmés a été rapporté, en augmentation (+22%) par rapport à la semaine 11, ce qui revient à une moyenne de 37 000 nouveaux cas journaliers.

, en témoigne les indicateurs de suivi. On observe une hausse continue du taux d'incidence national, avec désormais 386 cas de coronavirus pour 100 000 habitants en France (+22% par rapport à S11). A noter que ce taux d'incidence augmente pour toutes les classes d'âges. Le taux de positivité des tests réalisés en semaine 12 est en légère augmentation, passant de 8% en S11 à 8,2% en S12. Un total de 258 830 nouveaux cas confirmés a été rapporté, en augmentation (+22%) par rapport à la semaine 11, ce qui revient à une moyenne de 37 000 nouveaux cas journaliers. L'inquiétude sur la propagation du Covid-19 chez les enfants se confirme . Alors que le gouvernement a décidé de fermer les écoles, les chiffres peuvent tendre vers une compréhension de cette décision. L'augmentation du taux d'incidence est générale, mais particulièrement aiguë chez les 0-14 ans (+31%). Si l'on resserre les classes d'âges, on observe un taux d'incidence très inquiétant chez les 15-17 ans (569/100 000), mais aussi chez les 11-14 ans (487/100 000). Un total de 50 702 nouveaux cas confirmés chez les patients mineurs a été rapporté, en augmentation (+31%) par rapport à la semaine 11. Les moins de 18 ans représentent désormais 20% de l’ensemble des nouveaux cas observés dans la population générale, note Santé publique France.

. Alors que le gouvernement a décidé de fermer les écoles, les chiffres peuvent tendre vers une compréhension de cette décision. L'augmentation du taux d'incidence est générale, mais particulièrement aiguë chez les 0-14 ans (+31%). Si l'on resserre les classes d'âges, on observe un taux d'incidence très inquiétant chez les 15-17 ans (569/100 000), mais aussi chez les 11-14 ans (487/100 000). Un total de 50 702 nouveaux cas confirmés chez les patients mineurs a été rapporté, en augmentation (+31%) par rapport à la semaine 11. Les moins de 18 ans représentent désormais 20% de l’ensemble des nouveaux cas observés dans la population générale, note Santé publique France. Les variants du Covid-19 poursuivent leur propagation . La souche découverte au Royaume-Uni est largement majoritaire et parmi les tests criblés en semaine 12, près de 80% correspondaient à une suspicion de variant UK (contre 76,3% en S11). Les variants sud-africain et brésilien n'explosent pas et restent à des niveaux de circulation assez bas, avec 4,4% de suspicion parmi les tests criblés.

. La souche découverte au Royaume-Uni est largement majoritaire et parmi les tests criblés en semaine 12, près de 80% correspondaient à une suspicion de variant UK (contre 76,3% en S11). Les variants sud-africain et brésilien n'explosent pas et restent à des niveaux de circulation assez bas, avec 4,4% de suspicion parmi les tests criblés. La pression hospitalière continue d'augmenter . L’augmentation des déclarations de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 observée depuis la semaine 10 s’est poursuivie en S12 : 12 572 contre 10 881 en S11, soit +16%. Cette augmentation concerne toutes les classes d'âges, mais chez les 75 ans et plus, on avait noté une diminution entre S03 et S10. En S12, les nouvelles hospitalisations chez les 75 ans et plus a de nouveau augmenté, confirmant le retour à la hausse initié en semaine 11. En réanimation, les nouvelles admissions sont aussi en augmentation (+11% en semaine 12, données non consolidées), particulièrement en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et dans la région PACA.

. L’augmentation des déclarations de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 observée depuis la semaine 10 s’est poursuivie en S12 : 12 572 contre 10 881 en S11, soit +16%. Cette augmentation concerne toutes les classes d'âges, mais chez les 75 ans et plus, on avait noté une diminution entre S03 et S10. En S12, les nouvelles hospitalisations chez les 75 ans et plus a de nouveau augmenté, confirmant le retour à la hausse initié en semaine 11. En réanimation, les nouvelles admissions sont aussi en augmentation (+11% en semaine 12, données non consolidées), particulièrement en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et dans la région PACA. Le nombre de décès liés au Covid-19 est stable. Santé publique France a recensé 1 738 décès en semaine 12 contre 1 789 en semaine, soit une diminution de 3%. Les plus forts taux hebdomadaires de décès en métropole étaient encore rapportés en Hauts-de-France (3,9 pour 100 000 habitants), Grand Est (3,7), Provence-Alpes-Côte d'Azur (3,6) et Ile-de-France (3,5).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.