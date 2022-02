"DIRECT. Coronavirus en France : le taux d'incidence en baisse depuis 13 jours, le pass en question"

COVID. Alors que les chiffres du Covid-19 en France sont de plus en plus rassurants, l'échéance du 15 février, date à laquelle 4 à 5 millions de Français non-vaccinés pas infectés récemment pourraient perdre leur pass vaccinal, se rapproche.

En direct

Recevoir nos alertes live !

23:56 - Un nouvel outil pour lister ses cas contacts [FIN DU DIRECT] - Ce mercredi 9 février 2022, l'assurance maladie a lancé un nouvel outil qu'elle décrit comme tel dans un communiqué : "Une fois enregistrées dans la base de données 'Contact Covid' de l’Assurance Maladie, grâce à la déclaration effectuée par la personne positive, ces personnes contacts pourront plus facilement bénéficier de la prise en charge des tests de dépistage et, en cas d’impossibilité de télétravail, demander un arrêt de travail sur le site declare.ameli.fr."

23:30 - Selon Gabriel Attal, "l'hôpital reste sous tension" Bien que les chiffres du coronavirus en France soient rassurants, Gabriel Attal a tenu a maintenir un regard lucide sur la situation sanitaire : "La baisse franche, nous y sommes. Mais gardons-nous bien de fanfaronner, l'hôpital reste sous tension."

22:55 - Vers un nombre de patients hospitalisés record ? Sur son compte Twitter, le journaliste du Parisien Nicolas Berrod a indiqué, s'appuyant sur les derniers chiffres communiqués par Santé publique France, que "depuis plusieurs jours, le nombre de patients diagnostiqués Covid à l'hôpital frôle le record de cette pandémie, atteint mi-novembre 2020". Depuis plusieurs jours, le nombre de patients diagnostiqués #Covid à l'hôpital frôle le record de cette pandémie, atteint mi-novembre 2020 (33 466).



Un pic semble avoir été atteint, donc il ne sera peut-être (voire sans doute) pas dépassé.



1/4 pic.twitter.com/hLsMXY28Vu — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) February 9, 2022

22:19 - Le sous-traitant Cenexi va produire en France un traitement à l'étude contre le Covid Ce mercredi, le sous-traitant français Cenexi a annoncé avoir passé un accord avec la biotech américaine Humanigen, dans le but de produire en France le Lenzilumab - un traitement potentiel à l’étude contre le Covid-19. Cet accord permet à Cenexi de devenir, dans les cinq prochaines années, l'unique producteur de Lenzilumab pour les cinq années à venir, grâce à son usine d’Hérouville-Saint-Clair (Calvados). Pour rappel, le Lenzilumab est un anticorps monoclonal qui vise à prévenir et traiter le "choc cytokinique" (aussi désigné par le nom d'"orage de cytokines"), réaction inflammatoire semblant jouer un rôle-clé dans les formes graves de Covid-19. Ledit traitement est actuellement en cours d’enregistrement auprès des autorités sanitaires européenne et française.

21:25 - L'EFS alerte sur les niveaux de sang dans ses réserves Relayé par de nombreux médias, l'Établissement français du sang (EFS) a lancé un appel aux dons. En effet, les réserves ont atteint des seuils très inquiétants selon l'EFS. Sur leur compte Twitter, ils ont indiqué ce mercredi 9 février : "Le niveau des réserves de sang de la France est aujourd’hui en dessous du seuil de sécurité - Appel à la mobilisation urgente !"

20:50 - Les taux d'incidence et de positivité en baisse depuis plusieurs jours Sur son compte Twitter, le journaliste du Parisien Nicolas Berrod a analysé les derniers chiffres du Covid-19 en France communiqués par Santé publique France. Ainsi, il a relevé que "taux d'incidence en baisse depuis 13 jours consécutifs, et taux de positivité en baisse depuis 7 jours consécutifs". Taux d'incidence en baisse depuis 13 jours consécutifs, et taux de positivité en baisse depuis 7 jours consécutifs (ce qui signifie que le nombre de cas positifs baisse plus fortement que le nombre de tests réalisés chaque jour). #Covid19 pic.twitter.com/Cl3PUftQxA — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) February 9, 2022

20:00 - Plus de 37 millions de doses de rappel ont été réalisées Le ministère des Solidarités et de la Santé a dévoilé les derniers chiffres de la vaccination en France au 9 février 2022. Ainsi, 37 108 888 doses de rappel ont été administrées. Par ailleurs, 54 134 744 premières injections ont été réalisées.

19:05 - Le rappel de Pfizer pour les 12 à 15 ans est à l'étude L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé avoir commencé à évaluer une demande d'approbation d'une dose de rappel du vaccin anti-Covid de Pfizer-BioNTech pour les enfants âgés entre 12 et 15 ans. Pour rappel, le régulateur européen des médicaments avait déjà indiqué, la semaine dernière, qu'elle se prononcerait bientôt sur une demande similaire pour les adolescents de 16 et 17 ans.

18:09 - L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques saisi par le Sénat Alors que l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a été saisi par le Sénat, le sénateur Gérard Longuet a indiqué à l'AFP que "l'Office parlementaire est à la disposition de l'Assemblée nationale et du Sénat (...) on va faire un travail de fond", rapporte LCI. Et de préciser : "La science passionne (...) nous avons des points de vue qui sont parfois très différents dans l'opinion, et le rôle de l'Office parlementaire est d'essayer d'avoir une convergence sur la réalité des informations scientifiques dont on dispose."

18:00 - Omicron représente jusqu'à 99.1% des cas positifs en France D'après les dernières données, le variant Omicron serait responsable de 99.1% des cas positifs au coronavirus en France à ce jour. Ce chiffre correspond à à la proportion de tests criblés ne possédant pas la mutation L452R (qui, non présente sur Omicron, l'est bien sur Delta).

17:40 - Le masque n'est plus obligatoire sur les télésièges et les téléskis C'est Le Dauphiné libéré qui a annoncé la nouvelle : la cellule interministérielle de crise a confirmé, ce mercredi 9 février, que le port du masque n'est plus obligatoire, ni sur les télésièges, ni sur les téléskis, ni sur les tapis. Il reste tout de même obligatoire à bord des remontées mécaniques fermées (télécabines, téléphériques, funiculaires), et dans leur file d’attente, pour tous les plus de 6 ans, précise le quotidien régional.

17:19 - Pour Alain Fischer, le port du masque chez les enfants est "absolument justifié" Lors de son audition au Sénat, le professeur Alain Fischer a également estimé que le port du masque pour les plus jeunes était "absolument justifié" : "Il réduit une transmission dans la population qui est aujourd’hui la plus infectée quand on regarde les taux d’incidence, c’est chez les enfants et ados qu’ils sont les plus élevés", a-t-il justifié, alors que l'idée d'un allègement du protocole sanitaire à l'école pourrait potentiellement passer par une modification des règles du port du masque en intérieur. En outre, il a souligné le fait que "les enfants s'adaptent mieux aux contraintes que les adultes en général, en médecine c’est absolument évident".

17:00 - Fin du pass vaccinal : "Cela peut aller assez vite", insiste Alain Fischer Lors de son audition par les sénateurs, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale (COSV), Alain Fischer, a précisé les conditions de la suppression du pass vaccinal : "D'un point de vue scientifique et médical, il faut que le taux d'incidence soit réduit, largement moins de 2500, au moins dix fois moins, et il faut que la surcharge hospitalière actuelle ait disparu, qu'ils retrouvent leur état de fonctionnement habituel et que les patients non-Covid puissent être traités", a-t-il énuméré, ajoutant également la dose de rappel comme facteur important à prendre en compte dans la levée du pass. "Il peut y avoir des critères d’ordre politique que je peux comprendre, mais dans lesquels je ne rentrerai pas", a-t-il également souligné. Bien que ces conditions semblent nombreuses, il a insisté : "Cela peut aller assez vite", avant d'évoquer, comme Gabriel Attal ce même jour, l'échéance de "fin mars, début avril".

16:41 - Alain Fischer regrette qu'un "dépistage systématique" n'ait pas été mis en place à l'école Toujours devant les sénateurs ce mercredi, Alain Fischer a regretté "ce qui avait été préconisé par le Conseil scientifique, à savoir un dépistage systématique n’ait pas été mis en place à l’école, même si nous savons que son application est complexe".