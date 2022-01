"DIRECT. Coronavirus en France : plus de 300 000 contaminations, hausse de la mobilisation anti-pass"

COVID. Le nombre de contaminations au Covid-19 en France continue de dépasser les 300 000 nouveaux cas en 24 heures, samedi 8 janvier 2022. Alors que le texte de loi du pass vaccinal va être examiné lundi 10 janvier au Sénat, des manifestations anti-pass ont rassemblé plus de 100 000 personnes dans toute la France, samedi 8 janvier.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Le dernier bilan du Covid-19 en France fait état de 303 669 nouvelles contaminations, samedi 8 janvier. Les chiffres communiqués par Santé publique France montrent donc que le nombre de nouveaux cas a diminué depuis la veille (- 24 545), mais la moyenne des contaminations continue de progresser : 231 885 nouveaux malades, samedi 8 janvier contre 219 807 la veille. En outre, le taux d'incidence a bondi. Il est désormais de 2 328 cas pour 100 000 habitants après avoir gagné 116 points en 24 heures. Le bilan détaillé est à retrouver sur cette page, actualisée chaque jour, consacrée aux chiffres du Covid en France.

Avec l'examen du pass vaccinal au Sénat, lundi 10 janvier, la contestation a fait son retour dans les rues de France. Plusieurs dizaines de manifestations ont eu lieu dans de nombreuses villes de France, ce samedi 8 janvier, pour protester contre le pass vaccinal et les nouvelles mesures sanitaires prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19. Selon le ministère de l'Intérieur, un total de 105 000 manifestants ont défilé. Les autorités ont dénombré près de 90 000 personnes en province, et 18 000 à Paris.

La Guadeloupe a décidé d'avancer son couvre-feu. À compter du lundi 10 janvier, le couvre-feu débutera à 20 h au lieu de 22 h, a annoncé, samedi 8 janvier, la préfecture de l'île pour freiner la hausse des contaminations liée au variant Omicron.

Un couvre-feu nocturne a été instauré à Saint-Martin à partir du vendredi 7 janvier et le pass sanitaire rendu obligatoire pour tenter d'endiguer une "augmentation exponentielle des contaminations" au Covid-19, a annoncé le préfet Serge Gouteyron.

Les manifestations anti-pass sanitaire ont connu samedi 8 janvier une hausse de participation, avec 105 200 participants dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur, soit plus de quatre fois plus que les 25 500 de la précédente mobilisation du 18 décembre.



Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées, samedi 8 janvier, la moyenne sur sept jours poursuit sa progression et a dépassé les 230 000 nouveaux cas. Ces dernières 24 heures, 142 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital. Le taux d'incidence a une nouvelle fois augmenté ces dernières 24 heures et est désormais de 2 328 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants, soit 116 points de plus que la veille. Voici le bilan détaillé :

11 815 121 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 303 669 de plus

125 348 décès au total (Ehpad compris), soit 142 de plus

98 209 décès à l'hôpital, soit 142 de plus

21 721 personnes actuellement hospitalisées, soit 116 de plus

3 821 personnes actuellement en réanimation, soit 6 de plus

1 485 nouveaux admis à l'hôpital (-823) et 243 en réanimation (-115)

472 027 personnes sorties de l'hôpital, soit 1230 de plus

Taux de positivité des tests : 19,37%, soit 0,17 point de plus

Taux d'incidence : 2328,01 cas/100 000, soit 116,07 point de plus



Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 6 janvier, la France fait face à une "accélération extrêmement marquée de la circulation du SARS-CoV-2 liée à la progression très rapide du variant Omicron et augmentation des nouvelles hospitalisations". En moyenne, le taux d'incidence était de 1 908 cas positifs pour 100 000 habitants à l'échelle nationale.

En métropole, le taux d’incidence corrigé augmente en semaine 52 et passe à 1 908 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 835 en S51, soit +129%), "soit près de 2% de la population testée positive en S52". Le taux d'incidence a, en S52, "au minimum doublé dans toutes les classes d'âges", note l'agence de santé publique. Il a notamment été multiplié par trois chez les 70-79 ans (771 cas positifs pour 100K habitants, soit +207% par rapport à S51) et les 80-89 ans (622, +212%) par rapport à la semaine précédente. Il s’élevait à 3 606 (+103%) chez les 20-29 ans et 2 905 (+112%) chez les 30-39 ans.

identifié à 74% des tests par séquençage, alors qu'il ne représentait que 49% en semaine 51. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 4 janvier 2022, la couverture vaccinale à partir de vaccin anti-Covid était estimée à 77,2% de la population pour au moins une dose. 48,4% des 18 ans et plus avaient, à cette date, reçu une dose de rappel (59,4% parmi les publics éligibles). Chez les 65 ans et plus, 72,9% s'étaient fait injecter une dose de rappel (82,4% parmi les éligibles).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.