"DIRECT. Coronavirus en France : taux d'incidence en hausse, dernier bilan"

CORONAVIRUS. Les derniers chiffres de l'épidémie en France restent très inquiétants ce lundi 22 mars. Le taux d'incidence atteint les 307 cas pour 100 000 habitants, tandis que le nombre de malades dans les services de réanimation dépasse le seuil des 4 500 (4 548).

20:40 - Les chiffres de l'épidémie dans les Alpes-Maritimes Comment évolue la situation dans les Alpes-Maritimes, qui fait partie des 16 départements soumis à un renforcement des mesures ? D'après les derniers chiffres de l'épidémie, 715 patients sont actuellement hospitalisés en raison d'une infection au Covid-19, dont 118 en réanimation. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, est de 111,1 %. Le taux d'incidence est de 407,5 cas pour 100 000 habitants.

20:15 - Le point sur l'épidémie en Île-de-France Selon le dernier bilan des autorités de santé, 6 494 malades du Covid-19 sont actuellement hospitalisés en Île-de-France, avec 457 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 1 325 patients occupent les services de réanimation, avec 116 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation est de 115,5 %. Depuis le début de l'épidémie, 16 171 personnes sont mortes du coronavirus.

19:47 - L'immunité collective en juillet, un "objectif quasiment inatteignable" pour Eric Caumes Invité de LCI ce lundi 22 mars, le Professeur Éric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à La Pitié-Salpêtrière à Paris, s'est montré sceptique quant à la possibilité d'atteindre l'immunité collective autour du 14 juillet. "À moins de découvrir de nouveaux vaccins ou de commercialiser rapidement des vaccins qui ont été découverts, à moins de monter en puissance au niveau vaccinal d'une manière considérable, puisque là on avance plutôt lentement, je pense que c'est un objectif quasiment inatteignable", a-t-il indiqué. ▶️ #Vaccination – A propos de l’objectif du 14 juillet annoncé par Thierry Breton : « Je pense que c’est un objectif quasiment inatteignable. »



19:22 - Plus de 4 500 malades du Covid-19 en réanimation Nouveau seuil franchi au sein des services de réanimation ce lundi 22 mars, où désormais 4 548 malades du Covid-19 sont soignés. C'est 142 de plus que dimanche. Les hospitalisations augmentent aussi, pour atteindre le total de 26 488 personnes actuellement prises en charges. C'est 562 de plus en un jour.

19:00 - 343 décès en 24 heures Le dernier bilan des autorités de santé fait état de 343 décès supplémentaires liés à une infection au Covid-19 au cours des dernières 24 heures. C'est 205 de plus qu'hier et 11 de plus que lundi dernier. Au total, depuis le début de l'épidémie, 92 621 personnes sont mortes en France, dont 67 216 à l'hôpital.

18:43 - 15 792 nouvelles contaminations en un jour D'après les derniers chiffres de l'épidémie, 15 792 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en un jour, c'est presque 10 000 de plus que lundi dernier (+ 9 321), alors que les chiffres sont habituellement bas le lundi en raison de la fermeture de nombreux centres de tests le dimanche. Le taux d'incidence national dépasse les 300, et atteint 307 cas pour 100 000 habitants ce lundi 22 mars.

18:25 - Emmanuel Macron en visite dans un centre de vaccination mardi Emmanuel Macron va se rendre ce mardi 23 mars, dans un centre de vaccination situé dans le gymnase Jean Mineur à Valenciennes, dans le département du Nord. Accompagné d'Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, le chef de l'État doit aussi rencontrer un pharmacien de la ville. Selon Laurent Degallaix, le maire de Valenciennes, ce centre aurait été choisi car il est "bien organisé et bien géré et avec la participation de médecins, pharmaciens et de l’association des infirmiers libéraux et des sapeurs-pompiers", relate La Voix du Nord.

18:03 - Le Grand-Est utilise "135 % des capacité initiale de réanimation" Aucun des dix départements du Grand-Est n'est confiné, pourtant l'épidémie redevient "préoccupante" dans la région. A commencé par l'Aube, territoire le plus affecté par le virus qui affiche 441 cas pour 100 000 habitants, et les départements frontaliers de l'Ile-de-France et des Hauts-de-France. A l'est de la région, la circulation virale semble mieux maitrisée comme en Moselle où le taux d'incidence est redescendu en dessous de la moyenne nationale "notamment grâce à une campagne massive de vaccination" a expliqué la préfète. Mais elle rappelle que cela ne suffit pour soulager les hôpitaux : "On a une forte pression sur notre système hospitalier. On est dorénavant à 135 % de notre capacité initiale de réanimation. Il y a aujourd’hui 290 patients en réanimation, 40 de plus en une semaine. L’ensemble des indicateurs se dégrade… On est aujourd’hui revenu au pic de novembre, avant le second confinement, en termes de tension hospitalière." Avec 14 000 nouvelles contaminations enregistrées en une semaine selon santé publique France, la région retrouve les valeurs du pic de la deuxième vague.

17:36 - Les hôpitaux des Hauts-de-France sous tension Dans les Hauts-de-France nouvellement confinés les établissements de santé s'impatientent de voir l'affluence diminuer dans les services encore sous tension. Les chiffres sont moitié moins élevés qu'en Ile-de-France mais les capacités d'accueil sur le nombre de patients sont également moins importantes. Santé publique France fait état de 3156 personnes hospitalisées dont 118 admises hier. Les réanimations accueillent 537 patients parmi lesquels 24 sont arrivés la veille. Les pertes s'élève à 6907 personnes depuis mars 2020, c'est 16 de plus en 24 heures, et 26667 malades sont sortis guéris de l'hôpital, soit 50 de plus.

17:07 - Une augmentation des cas en Bretagne, le variant breton en cause ? Le nombre de cas flambe en Bretagne et tout particulièrement à Rennes. La métropole d'Ille-et-Vilaine est passée en l'espace de trois de 80 à 216 cas pour 100 000 habitants. "Depuis le début de l’année, le taux d’incidence sur le territoire de Rennes Métropole a très fortement augmenté. Cette évolution est l’une des cinq plus marquées sur l’ensemble des métropoles françaises", a fait savoir l'ARS. Plusieurs indicateurs confirment les propos, le taux de positivité à prés de 8% et les 99 clusters que compte la région, dont 42 se trouvent en Ille-et-Vilaine. Cette flambée soudaine intervient quelques jours après que le variant breton ait été détecté mais rien n'indique qu'un lien existe entre les deux phénomènes.

16:28 - Les variants entraînent une augmentation des cas en Bourgogne-Franche-Comté Quatre départements de la Bourgogne-Franche-Comté inquiètent après une croissance inattendue. Le taux d'incidence du territoire de Belfort a été multiplié par 2,8 en une semaine, celui de l'Yonne par 1;6 et celui de la Nièvre par 1,5. Les deux premier sont passés au dessus de la barre de 300 cas, quand la Nièvre et le Doubs tournent autour de 280. L'ARS a expliqué vendredi 19 mars : "Ce rebond épidémique significatif est lié à la diffusion des variants du virus, très majoritaires dans la région à l’image du reste de la France". Le virus anglais devenu majoritaire et circule largement dans le Territoire de Belfort avec 83,3% des cas, le taux est à 77,4% dans la Nièvre. Les variants brésiliens et sud-africains sont aussi plus présents, dans le Doubs, ils représentent 15% des cas, soit plus du double de la moyenne nationale.

16:02 - Deux classes de maternelles fermées dans le Sarthe Une école maternelle de Sablé-sur-Sarthe, dans la Sarthe a fermé ses portes ce matin, après la réception des résultats des tests salivaires, a appris L'échos Fléchois. Les élèves de maternelles se sont prêtés au jeu des tests jeudi 18 mars, et les résultats communiqués le lendemain ont révélé qu'un élève était positif. Les enfants de moins de 6 ans ne sont pas contraints au port du masque à l'école, toutes les classes avec un cas positif sont donc obligées de fermer pour une semaine. L'ARS a également décidé de fermer la classe voisine en raison des nombreuses interactions entre les élèves des deux groupes.

15:35 - Près de 1300 patients en réanimations en Ile-de-France La courbe des admissions continue son ascension dans les hôpitaux franciliens, comme l'attendaient les professionnels de santé. La tendance devrait se prolonger toute cette semaine au moins avant d'espérer voir les effets des mesures restrictives. Les dernières données de Santé publique France indiquent que 6367 personnes sont hospitalisées dont 315 patients admis hier. La situation s'aggrave dans les services de réanimation qui abritent 1295 malades, 71 lits supplémentaires ont trouvé preneur en 24 heure. Depuis le début de l'épidémie, les hôpitaux déplorent 16088 décès liés au coronavirus, 37 de plus que la veille et 71955 personnes sont sortie des établissements, 116 de plus.

15:04 - La transmission du virus possible aussi en extérieur "Le risque de contamination en extérieur existe", a assuré Pascal Crépey, enseignant-chercheur au département d'épidémiologie et de biostatistiques de l'Ecole des hautes études en santé publique a France Info. Un avis rejoint par Jean-Claude Manuguerra, responsable de la cellule d'intervention biologique d'urgence à l'Institut Pasteur, qui lui indique : "Qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, la transmission par manuportage ne varie pas. [...] Dans le milieu extérieur, il y a forcément une meilleure ventilation et donc un effet de dilution extrêmement grand, (mais) à l'extérieur, il y a une possibilité d'être infecté par des gouttelettes à une distance de moins d'un ou deux mètres".

14:36 - 35 vaccinodromes dépoyés par l'armée et les pompiers "Au moins 35" vaccinodromes vont être déployés par l'armée et les pompiers afin de permettre l'injection de toutes les doses qui seront livrées en plus grand nombre "à partir du mois d'avril", a informé Olivier Véran, lors de son déplacement à Epinay-sous-Sénart, dans l'Essonne. "Et nous en déployons avec l'Etat, l'Assurance maladie, un certain nombre d'autres aussi", a-t-il ajouté. L'objectif du gouvernement est limpide, accélérer le rythme des injections. Il compte sur l'augmentation du nombre de doses délivrées par les laboratoires Pfizer, Moderna et AstraZeneca et aussi sur l'arrivée prochaine des doses Janssen à injection unique.

14:09 - L'Occitanie reste épargnée mais des indicateurs grimpent dans quelques départements Le léger recul de l'épidémie semble se confirmer en Occitanie. Les hôpitaux de la région compte 1339 patients, et 261 malades en réanimation, soit respectivement 26 et 12 de moins que la semaine dernière. Les services de réanimation sont occupés à 55% contre 84% à l'échelle nationale, rapporte France 3. Mais, les services restent sous tensions notamment avec les transferts de patients venus des régions sévèrement touchées par l'épidémie. Les chiffres régionaux ne révèlent pas les disparités entre départements, dans le Gard la situation devient préoccupante avec un taux d'incidence de 297 cas, supérieur au seuil d'alerte des 250. L'Aube et les Pyrénées-Orientales ont également vu l'indicateur doubler en l'espace de quelques jours. L'Occitanie relativement épargnée reste sur ses gardes.

13:42 - 10 millions de vaccinés pour mi-avril ? "On a toutes les chances de tenir cet objectif" Le ministre de la santé, en déplacement dans l'Essonne, a indiqué que le gouvernement tenait le cap sur les vaccinations, notamment sur l'objectif de vacciner 10 millions de Français à la mi-avril. Il rappelle que les livraisons de doses vont augmenter pour le deuxième trimestre. "Si on n'a pas de pépin au niveau des laboratoires, on a toutes les chances de tenir cet objectif", précise Olivier Véran, toujours tributaire des laboratoires sur la production des vaccins. Olivier Véran: "La livraison des vaccins augmentent (...) nous nous tenons prêt pour les proposer aux Français" pic.twitter.com/6Hlxhh7Ofi — BFMTV (@BFMTV) March 22, 2021

13:13 - 61% des Français jugent qu'AstraZeneca n'est pas "sûr" La confiance des Français, et des Européens en général, dans le vaccin AstraZeneca est en chute libre. Après les suspensions dans une quinzaine de pays européens, les suspicions de thromboses comme effets secondaires à la vaccination ne présentent pas le sérum sous un jour favorable. L'Institut YouGov a publié un sondage ce lundi sur la confiance accordée aux vaccin, il révèle : "Non seulement nous avons constaté une augmentation considérable du nombre de personnes qui le jugent dangereux au cours des deux dernières semaines en Europe, mais le vaccin AstraZeneca continue d’être considéré comme nettement moins sûr que ceux de Pfizer et Moderna". Les Français sont les plus sévères à l'égard du sérum, ils sont 61% à considérer qu'il n'est pas "sûr", contre 55% chez les Allemands, 59% en Espagne et 54% en Italie.

12:45 - Limoges fait exception sur l'obligatoire du port du masque Limoges fait figure d'exception parmi les métropoles de plus de 100 000 habitants, elle est la seule à ne pas avoir rendu le port du masque obligatoire. Il s'agit d'une volonté de l'édile limougeaud et ancien médecin, Emile Roger Lombertie, qui souhaite responsabiliser et faire confiance à ces citoyens plutôt que de les punir à coups de mesures restrictives, indique-t-il au Parisien. Les Limougeauds sont amenés à faire appel à leur bon sens pour porter le masque ou non. Un système qui fait ses preuves, d'après les chiffres de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, en Haute-Vienne le taux d'incidence est à 131 cas pours 100 000 habitants.