"Masque à l'école primaire : 39 départements à nouveau concernés, la liste"

MASQUE OBLIGATOIRE ECOLE. Il va falloir à nouveau porter un masque à l'école primaire. C'est ainsi qu'en a décidé le ministère de l'Education nationale pour 39 départements où la protection n'était plus obligatoire, alors que l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse dans ces territoires.

[Mis à jour le 4 novembre 2021 à 9h04] Le retour des vacances scolaires de la Toussaint s'annonce particulier pour les élèves scolarisés en primaire dans 39 départements de France. En effet, alors qu'ils n'étaient plus obligés de porter un masque en classe depuis plusieurs semaines, les élèves devront à nouveau avoir une protection couvrant leur bouche et leur nez tout au long de la journée à compter du lundi 8 novembre 2021. Ces territoires ont vu s'arrêter l'assouplissement des règles en raison d'une reprise de l'épidémie de Covid-19, avec un taux d'incidence ayant à nouveau franchi la barre de 50 cas pour 100 000 habitants durant cinq jours consécutifs.

Sur Franceinfo, jeudi 4 novembre, Guylaine David, secrétaire générale du SNUipp-FSU, premier syndicat du primaire, a dit regretter "un effet de yo-yo qui n'est pas simple pour tout le monde, et qui va très certainement provoquer de l'insécurité et de l'instabilité dans nos classes". Pour autant, elle ne comprend et défend la mesure : "on rentre dans une période où on ne pourra plus aérer les salles de classe comme on pouvait le faire auparavant. On n'a toujours pas de capteurs de CO2 ni de purificateurs d'air dans nos salles pour éviter que l'air soit contaminant. Donc, on n'a pas de mesures autres que le port du masque. Nous sommes avec une population pas vaccinée, pas protégée. Donc il faut protéger nos élèves. Et puis, la contamination dans nos classes peut retourner dans les familles".

Quels départements sont concernés par le retour du masque ?

La liste complète des départements concernés par le retour du port du masque obligatoire en classe sera communiquée dans les prochaines heures par le ministère de l'Education nationale. La levée de l'obligation du port du masque à l'école était conditionnée à la mesure d'un taux d'incidence inférieur à 50 sur cinq jours consécutifs. Or, en Occitanie, le seuil a à nouveau été franchi du 24 au 30 octobre dans plusieurs départements : l'Aude, l'Aveyron, le Gers, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et en Aquitaine dans le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. Les régions Pays de la Loire, PACA, une partie de l'Auvergne-Rhône-Alpes (principalement le secteur de l'ex-Rhône-Alpes), ainsi que les départements du Nord, des Ardennes, de la Moselle, du Haut et du Bash-Rhin connaissent une situation similaire. Le masque pourrait donc à nouveau être imposé dans ces territoires à partir de la rentrée, lundi 8 novembre.

Dans les territoires en rouge, le port du masque demeure obligatoire pour les enfants à l'école. Certains départements apparaissent colorés sur cette carte alors que le taux d'incidence est passé en-dessous des 50 pour 100 000 habitants : pour que l'obligation du port du masque à l'école soit levé - et que le département passe en gris - il faut que ce taux d'incidence reste sous ce seuil 5 jours consécutifs.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

79 départements ont un taux d'incidence inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants sur cinq jours consécutifs et sont donc éligibles à la fin du masque pour les enfants scolarisés en primaire. Lundi 8 novembre, il ne restera plus que 40 départements dans cette liste.

Aisne

Allier

Ardennes

Aveyron

Calvados

Cantal

Charente-Maritime

Corrèze

Côte d'Or

Côte-d'Armor

Creuse

Dordogne

Eure

Finistère

Gers

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Landes

Loir-et-cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Nièvre

Orne

Pas-de-Calais

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Sarthe

Seine-Maritime

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Vendée

Vienne

Vosges

Yonne

Hautes-Alpes

Aube

Haute-Corse

Doubs

Eure-et-Loir

Haute-Garonne

Gironde

Ille-et-Vilaine

Lot

Lot-et-Garonne

Nord

Oise

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Savoie

Territoire de Belfort

La Réunion

Mayotte

Ain

Ariège

Charente

Cher

Drôme

Gard

Hérault

Moselle

Haut-Rhin

Var

Haute-Vienne

Seine-et-Marne

À l'école, le masque doit être obligatoirement porté à partir de 6 ans dans les départements où il reste imposé. En dehors de ces établissements, c'est seulement à partir de 11 ans et plus que les enfants doivent arborer un masque, dans la rue par exemple.

Oui, les les professeurs doivent quant à eux porter le masque en classe, même dans les départements où le taux d'incidence est sous la barre des 50 cas pour 100 000 habitants. "Les autorités sanitaires vont se prononcer très prochainement sur la possibilité de lever l'obligation du port du masque en intérieur", ont précisé, tout de même, les services du ministère. Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer s'est dit, au micro de LCI fin septembre, favorable à ce que les règles évoluent rapidement. "J'aimerais bien que les professeurs en école maternelle puissent enlever le masque en particulier, parce qu'on voit bien que c'est un inconvénient vis-à-vis des enfants. Si possible, ce sera aussi le masque enlevé pour les professeurs de primaire, mais ce n'est pas encore une décision prise", a-t-il fait savoir.

Outre le port du masque à l'école, le gouvernement a annoncé que "les jauges qui s'appliquent dans certains établissements recevant du public sont levées dans ces mêmes départements". Cela concerne essentiellement le secteur culturel, notamment les salles de concert debout ainsi que les discothèques.

Prônant encore la prudence, Gabriel Attal s'est félicité le 29 septembre devant la presse de ces "bonnes nouvelles", que nous "devons essentiellement à l'avancée considérable de la couverture vaccinale". Pour autant, le pass sanitaire est maintenu pour l'instant dans tous les départements français.