"Masque dans les transports : la ministre de la Santé demande aux Français de le remettre"

MASQUE COVID. Dans un contexte de forte reprise de l'épidémie de Covid-19, la ministre de la Santé a invité les Français à "remettre le masque dans les transports" en commun, lundi 27 juin. Il ne s'agit pas pour l'heure d'une obligation.

[Mise à jour le 27 juin 2022 à 19h52] Remettre le masque dans les transports en commun ou ne pas le remettre ? Telle est la question alors que l'épidémie de Covid-19 semble repartir de plus belle dans l'Hexagone. D'après les chiffres de Santé publique France, publiés le 23 juin dernier, près de 50 000 nouveaux cas sont quotidiennement détectés. De quoi inquiéter la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon. Sur les ondes de RTL, lundi 27 juin, celle qui a succédé à Olivier Véran a lancé un appel : "Je demande aux Français de remettre le masque dans les transports."

Si pour le moment, il ne s'agit pas là d'une obligation, a-t-elle précisé, Brigitte Bourguignon a souligné qu'il s'agissait avant tout d'"un geste citoyen" : "Il suffit de voir un hall de gare ou un train bondé pour savoir que d'abord, il faut se protéger soi-même et protéger les autres." Battue aux dernières législatives, Brigitte Bourguignon, qui s'apprête à quitter son poste, alors qu'un remaniement se profile, a, par ailleurs, invité les Français à remettre le masque au-delà des seuls transports en commun, dans "tous les endroits clos [impliquant une forte] promiscuité".

Alors que la progression de la circulation du SARS-CoV-2 inquiète, avec 50 000 cas détectés chaque jour en métropole, Santé publique France a publié un nouveau point de situation épidémiologique relativement alarmant le 16 juin dernier. "En semaine 23 (du 06 au 16 juin), la circulation du SARS-CoV-2 s'est accélérée sur tout le territoire métropolitain après une première semaine d'augmentation plus modérée", peut-on lire. Dans ce contexte, renforcé par "la moindre adoption systématique des mesures de prévention", l'organisme recommande "l'application des gestes barrières", une précaution "essentielle" pour "limiter la diffusion de l'épidémie et protéger les populations les plus vulnérables". En outre, étant donné la canicule qui a récemment touché le pays, il est précisé que "l'aération des lieux clos doit se limiter aux heures les moins chaudes de la journée".

Le relâchement des gestes barrières est-il en cause ? Pour une part de la communauté scientifique, la levée de l'interdiction du port du masque a été trop précipité. Yves Buisson président de la cellule Covid-19 de l'Académie de médecine, expliquait à nos confrères de Télégramme que ce redémarrage de l'épidémie était principalement dû "au relâchement, sûrement trop précoce, des mesures de lutte contre la transmission du virus, comme le port du masque". Selon l'épidémiologiste, le variant BA.5 sera "sans doute largement majoritaire début juillet car il est plus transmissible". Son confrère Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, recommandait également "le retour des gestes barrières, mais aussi du masque dans les transports pour limiter l'importance de cette petite vague de BA.5" lors de son interview sur Europe 1. Enfin, pour l'infectiologue Anne-Claude Crémieux, le port du masque est très utile dans "des salles très fermées avec plusieurs centaines de personnes. Ça peut être le métro. Dans la rue, non", comme elle l'expliquait sur France info.

Y a-t-il des consignes officielles sur le port du masque ? Pour le moment, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, n'a donné, lundi 27 juin, que des recommandations aux Français, les invitant à remettre le masque dans les transports en commun ainsi que dans "tous les endroits clos [impliquant une forte] promiscuité". Aucune obligation n'est, pour le moment, en vigueur.

Quelles sont les recommandations concernant le port du masque ?

Pour l'heure, les établissements de santé, les hôpitaux et les Ehpad sont les seuls lieux qui restent soumis à l'obligation du port du masque. Ainsi, l'obligation du port du masque ne concerne plus que les soignants, les patients et les visiteurs de lieux de santé et de soins comme les hôpitaux, les pharmacies ou les laboratoires de biologie médicale. Toutefois, si les transports restent exemptés du port du masque, qu'il soit rétabli ou non, le porter reste recommandé, notamment en cas de forte affluence et "pour toutes les personnes qui s'estiment menacées par le virus" comme dans tous les espaces intérieurs.

A ce titre, les transports et les centres commerciaux figurent dans la liste des "lieux clos et des grands rassemblements" où le masque est recommandé pour "les personnes fragiles, du fait de leur âge ou de leurs pathologies" (tel que l'indique le site du gouvernement). Le gouvernement rappelle que "le masque reste un outil efficace pour prévenir la transmission du Covid-19", au même titre que "les autres gestes barrières comme l'aération régulière des lieux clos ou le lavage fréquent des mains". "Il est nécessaire de garder ces bons réflexes pour protéger au mieux les plus fragiles", conclue le communiqué. Ces recommandations sont aussi un appel à la prudence dans ce contexte de flambée épidémique juste avant la période estivale.