"Port du masque Covid : plus obligatoire dans les transports ! Où faut-il encore le porter ?"

MASQUE COVID. Le masque n'est plus obligatoire dans les transports en commun tels que les trains, les bus et certains avions, à compter du lundi 16 mai. Il reste recommandé comme dans les espaces intérieurs. Toutes les infos.

[Mis à jour le 16 mai 2022 à 07h53] Les masques tombent dans les transports en commun. Depuis le lundi 16 mai, les passagers peuvent monter le visage découvert dans les bus, les rames de métro les trains mais aussi les avions et les aéroports de l'Union européenne. La levée de la restriction sanitaire très attendue a été annoncée le mercredi 11 mai par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Si le port obligatoire du masque n'est plus du mise, il reste recommandé notamment en cas de forte affluence et "pour toutes les personnes qui s'estiment menacées par le virus" comme dans tous les espaces intérieurs. Les établissements de santé, les hôpitaux et les Ehpad sont désormais les seuls lieux qui restent soumis à l'obligation du port du masque.

Avec cette nouvelle étape, peu de restrictions sanitaires demeurent. L'épidémie elle perd en intensité depuis plusieurs semaines. "La situation épidémique s'améliore, la pandémie n'est pas terminée mais le nombre de nouveaux diagnostics au quotidien diminue et nous considérons qu'ils n'est plus adapté de maintenir cette obligation du port du masque dans les transports en commun, à partir de lundi 16 mai", expliquait le ministre de la Santé le 11 mai. La levée de l'obligation a suscité quelques inquiétudes mais l'épidémiologiste Pascal Crépey a assuré sur France Inter : "Ce n'est pas la levée du masque dans les transports qui fera repartir l'épidémie de coronavirus".

Tous les indicateurs sanitaires sont donc au vert et les Français sont nombreux à découvrir leur visage, d'autres par précaution préfèrent garder le masque sur le nez. Pour tous en revanche le respect des gestes barrières en particulier la désinfection des mains est toujours d'actualité dans un contexte où des sous-variants d'Omicron restent observés et surveillés.

Dans les transports : bus, métros, trains, taxis ainsi que les avions et les aéroports de l'Union européenne.

Ecoles, centres de vacances et centres de loisirs. Le port du masque obligatoire ne concernera plus les établissements d'éveil, d'enseignement et de formation ; les centres de vacances ; les centres de loisirs sans hébergement pour les adultes enseignants et encadrants.

Dans les entreprises

Commerces. Les magasins de vente, les centres commerciaux et marchés couverts ne seront plus concernés par le port du masque obligatoire.

salles de spectacle

parcs d'attractions

salles de concert

festivals

salles de sport

enceintes sportives

salles de jeux

bibliothèques

centres de documentation

cinémas

bars

restaurants

foires

salons professionnels

séminaires professionnels s'ils ont lieu à l'extérieur de l'entreprise et rassemblent plus de 50 personnes ;

remontées mécaniques dans les stations de ski

accès aux hébergements touristiques de type campings ou clubs de vacances avec un contrôle unique au début du séjour.

Si le masque peut désormais être tombé dans de nombreux lieux, il reste obligatoire à l'intérieur des établissements de santé tels que les hôpitaux, les Ehpad, les centres de soins et il est fortement recommandé dans les pharmacies. Si partout ailleurs le masque n'est plus obligatoire, il reste "recommandé" dans les espaces intérieurs et les transports en période de forte affluence.

Le masque n'est plus un accessoire obligatoire en extérieur depuis le 2 février et la première vague de levée des restrictions. Il n'est plus obligatoires mais il reste recommandé et le gouvernement en appel à la logique des Français pour renouer avec le port du masque dans les lieux très fréquentés.

L'amende en vigueur en cas de non-respect du port du masque obligatoire devrait rester de 135 euros. "Le non-respect de cette mesure pourrait être susceptible, comme c'est le cas dans les autres lieux où le port du masque est obligatoire, notamment les transports, d'une contravention de 4e classe" définie par une amende forfaitaire de 135 euros, avait précisé la direction générale de la santé dès la mise en place de cette mesure l'année passée. En cas de récidive, le montant peut monter jusqu'à 1500 euros.