"Confinement en France : la date du déconfinement repoussée"

DÉCONFINEMENT. Initialement envisagée pour le 15 décembre, la deuxième phase du déconfinement pourrait bien dépasser la date prévue. Lors de son allocution du 24 septembre, Emmanuel Macron a posé comme condition de réduire le nombre de contaminations au Covid-19 à 5 000 cas par jour, un niveau encore loin d'être atteint.

La deuxième phase de confinement pourrait ne pas voir le jour le 15 décembre. Lors de son allocution du 24 novembre, Emmanuel Macron s'était donné pour objectif de réduire le nombre de contaminations à 5 000 cas par jour et entre 2 500 et 3 000 patients en réanimation, conditions nécessaires pour lever le confinement le 15 décembre. Un couvre-feu aurait alors été instauré. Mais, le dernier bilan de Santé publique France du jeudi 3 décembre indique que les contaminations ont touché 12 696 personnes dans les dernières 24 heures et 3 425 personnes sont actuellement en réanimation. Des chiffres bien supérieurs aux objectifs fixés, ce qui pourrait prolonger le confinement au-delà de décembre et donc, encore aggraver la situation économique du pays.

Pour le moment, les conditions fixées depuis le 28 novembre permettent aux commerçants d'ouvrir jusqu'à 21 heures afin de faciliter les achats de Noël, tandis que les sorties et activités physiques sont autorisées dans la limite de 20 km et pendant trois heures. L'autorisation dérogatoire de déplacement reste bien sûr obligatoire. Mais attention, cette autorisation ne permet pas les rassemblements. Il demeure interdit de rendre visite à ses proches, même s'il existe une exception pour les Ehpad. Cet allègement progressif du confinement intègre de nouvelles mesures depuis mercredi 2 décembre. Un accord a été trouvé sur les nouvelles jauges lors des cérémonies religieuses. Annoncées par le ministère de l'Intérieur, ces nouvelles mesures prévoient de laisser deux sièges libres entre chaque personne et de n'occuper qu'une rangée sur deux. Une manière de "concilier liberté d'exercice du culte et mesures sanitaires", a fait savoir Gérald Darmanin, dont les nouvelles jauges vont permettre aux lieux de culte d'accueillir plus de 30 fidèles. L'Eglise s'est dit "réjouie" de renouer un dialogue constructif avec les pouvoirs publics et espère pouvoir poursuivre les négociations après le 15 décembre et donc, pouvoir célébrer le réveillon le 24 décembre avec "le moins de restrictions possible".

Si le confinement n'a pas été supprimé, mais seulement allégé, c'est aussi pour que les fêtes de Noël aient lieu alors que la circulation du coronavirus demeure contenue. A partir du 15 décembre, si la situation sanitaire le permet, les déplacements entre régions seront autorisés, il sera possible de retrouver sa famille pour les fêtes de fin d'année. Le couvre-feu qui sera en place de 21h à 7h du matin, du 15 décembre au 20 janvier, sera suspendu les 24 et 31 décembre, mais pas le 25 décembre ni le 1er janvier. Attention toutefois : le Premier ministre a bien demandé de "limiter le nombre de personnes à table" et d'"éviter les rassemblements trop nombreux". Le gouvernement formulera des "recommandations concrètes" avant les vacances, mais on sait déjà que les Français ne pourront pas organiser de fêtes dans des locaux publics pour le Jour de l'An. Le gouvernement travaille actuellement sur les incitations les plus précises possibles pour que le message passe : pour éviter une 3e vague, il faut impérativement limiter les célébrations du Jour de l'An. Retrouvez sur cette page toutes les informations pratiques essentielles sur l'allégement du confinement en France.

