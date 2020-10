"DIRECT. Confinement en France : des précisions attendues sur le reconfinement, ce que l'on sait déjà"

RECONFINEMENT. Le confinement va donc entrer en vigueur ce jeudi soir à minuit. Avant cela, à 18h30, Jean Castex doit prendre la parole pour communiquer sur les derniers détails de la mesure. Les infos en direct.

13:11 - Le reconfinement annule-t-il le couvre-feu ? La réponse est non. D'ici l'entrée en vigueur du confinement, ce jeudi soir à minuit, le couvre-feu reste la norme dans les 54 départements où il a été instauré. Cela signifie que pour les habitants de ces départements, il conviendra de regagner son domicile à 21 heures ce jeudi.

12:59 - Castex pas content après la décision de LR Les députés républicains ont donc décidé de ne pas voté le reconfinement décidé par le gouvernement, ce jeudi à l'Assemblée, tout comme le groupe parlementaire Liberté et territoires. "Je regrette beaucoup que certains aient décidé de ne pas prendre part au vote. C’est certes leur droit le plus absolu, mais quand la maison France est dans la difficulté on doit prendre ses responsabilités, on ne détourne pas le regard", a fustigé le Premier ministre.

12:44 - Retour de Castex à l'Assemblée Après s'être éclipser pour assister à la réunion de crise au ministère de l'Intérieur, mise en place suite à l'attentat de Nice, Jean Castex est de retour dans l'hémicycle. Le débat sur le reconfinement va pouvoir reprendre.

12:37 - LR ne votera pas le reconfinement Les députés Les Républicains ont décidé de ne pas voter en faveur du confinement compte tenu du contexte de l'attentat de Nice. Selon Damien Abad, chef de file des députés LR, il n'est "pas sûr qu'un vote qui montrerait des fractures dans la représentation nationale soit opportun". Et d'ajouter : "Notre groupe ne prendra pas part au vote, en conscience et en responsabilité afin de ne pas ajouter des divisions dans notre pays". Le groupe parlementaire Libertés et Territoires ne prendra également pas part au vote.

12:26 - Quid des lieux de cultes pendant le confinement ? Emmanuel Macron n'a pas précisé, hier soir, si les lieux de culte pouvaient rester ouverts pendant le confinement. Des précisions sont attendues par Jean Castex sur le sujet ce jeudi soir, alors que Gérard Darmamin, ministre de l'Intérieur mais également des Cultes, s'entretient dans la journée avec les représentants des cultes.

12:20 - Les précisions sur l'enseignement supérieur Comme l'a confirmé Jean Castex ce matin à l'Assemblée, les établissements d'enseignement supérieur vont bien fermer leurs portes et pratiquer l'enseignement à distance pendant le confinement. "Seuls les travaux pratiques pourront, dans des conditions spécifiques, être maintenus dans les établissements", a tout de même précisé le chef du gouvernement.

11:44 - "Un coup de grâce", une "mise à mort" pour les restaurateurs Très mobilisé depuis le début de la crise sanitaire pour défendre sa corporation, Philippe Etchebest a réagi au reconfinement, qui impose une nouvelle fois la fermeture totale des restaurants. Sur Franceinfo, le chef doublement étoilé juge que lui et ses confrères ont fait "tout ce qu'il fallait faire" pour éviter cela. "Et maintenant on ferme. Donc c'est quand même terrible", déplore-t-il, reconnaissant qu'il convient de "privilégier la santé". Philippe Etchebest est une nouvelle fois très inquiet pour la santé économique de la restauration française, qui pourrait selon lui ne pas s'en remettre, après de longs mois de fermeture au printemps. "Cette nouvelle fermeture imposée, c'est un coup de grâce, c'est une mise à mort", dénonce-t-il.

11:34 - "Que reste-t-il de nos libertés individuelles ?", demande Mélenchon Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé à l'occasion du débat sur le confinement à l'Assemblée nationale, qui se tient ce jeudi matin. "Vous nous demandez un vote de confiance et nous n’avons pas confiance, nous avons de moins en moins confiance", a déploré le chef de file de la France insoumise. Et de s'interroger : "Que reste-t-il de nos libertés individuelles ? (…) En trois ans, la liberté semble s’être effacée de nos vies".

11:26 - La Coupe de France suspendue Alors que le sport professionnel va pouvoir continuer pendant le confinement, on apprend à l'instant que la Coupe de France de football, qui voit concourir des clubs professionnels mais aussi amateurs, va être suspendue. "La FFF a pris la décision de suspendre l’ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine", écrit par ailleurs la Fédération française de football. Les matchs de l'équipe de France sont maintenus.

11:21 - Les transports vont s'adapter pendant le confinement Même si cela n'atteindra pas des niveaux du premier confinement, l'offre des transports va être adaptée en conséquence pendant ce nouveau mois de confinement. "Pendant le premier confinement, nous avions 1% des passagers dans les TGV. Nous en aurons plus, mais peut-être pas 15, 20 ou 30. Nous adapterons, il est rationnel de le faire ainsi", a fait savoir Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports, ce jeudi sur LCI.

11:10 - Une nouvelle case sur l'attestation Comme l'a fait savoir le ministre déléguée aux Transports Jean-Baptiste Djebbari au micro de LCI, une nouvelle case va faire son apparition sur l'attestation de sortie en vigueur pendant le confinement. Elle concernera les élèves qui se rendront en classe ou les parents accompagnant leurs parents. "Cela compte beaucoup pour les transports. Chaque matin, quatre millions d’élèves prennent les transports en commun. Il y aura beaucoup de plus de personnes dans les transports en comparaison avec le premier confinement", a-t-il indiqué.

10:58 - Le débat sur le confinement pas reporté Malgré les terribles événements ayant eu lieu ce jeudi matin à Nice, le débat sur le confinement à l'Assemblée nationale ne va pas être reporté, comme l'a fait savoir à l'instant Richard Ferrand, président des lieux. "Outre que nous sommes tous bouleversés, j'ai la conviction profonde que précisément parce que les terroristes attaquent notre République (...) l'Assemblée doit faire vivre la République", a-t-il déclaré.

10:50 - Le PS valide le confinement Par la voix de sa présidente de groupe à l'Assemblée, le Parti socialiste fait part de son vote positif pour ce nouveau confinement. "Ce sera un 'oui' de responsabilité" mais aussi un "'oui' de colère", a annoncé Valérie Rabault, La députée du Tarn-et-Garonne a malgré tout chargé le gouvernement, en estimant que ce dernier ne s'est pas suffisamment préparé à la deuxième vague du Covid-19.

10:32 - Castex sur la culture Pendant le confinement, les entreprises de l'événementiel, du cinéma et du spectacle vivant "seront fermées", a précisé Jean Castex devant les députés, avant de partir rejoindre la cellule de crise ouverte suite à l'attentat de Nice. Le Premier ministre évoque un choix "très douloureux mais nécessaire pour assurer l'effectivité" des mesures anti-Covid. Bonne nouvelle malgré tout : "Pour la culture, nous autorisons le travail préparatoire aux spectacles, les répétitions, les enregistrements et les tournages afin de préparer les activités de demain".