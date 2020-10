"DIRECT. Confinement en France : le reconfinement confirmé, quelles nouveautés ?"

Interrogé par Franceinfo, Julien Bayou a critiqué le manque d'anticipation de la deuxième vague de Covid-19 par le gouvernement, ce qui eu pour conséquence le retour du confinement. "On a tout fait reposer finalement sur l'individu en disant, c'est les fêtes, c'est le soir, c'est le couvre-feu, comme s'il n'y avait pas de contamination dans le travail, dans les transports, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, les facultés. Le gouvernement a tardé à prendre des mesures qui, si elles avaient été prises plus tôt, auraient permis peut-être ce freinage et éviter ce mur du confinement", a estimé le secrétaire générale d'EELV.

21:46 - "Il y a un déséquilibre qui a été créé dans le commerce"

Pour ce nouveau confinement, les commerces non-essentiels vont donc fermer leurs portes. Cela concerne notamment les magasins de jouet, ce qui a poussé le porte-parole de JouéClub, l'un des leaders du secteurs, a dénoncé un "déséquilibre" dans les mesures, qui n'imposent pas de fermeture pour les hypermarchés, qui vendent pourtant des jouets. "Il y a un déséquilibre qui a été créé dans le commerce et notamment dans le commerce du jouet en autorisant le grand commerce alimentaire de vendre à la fois des produits alimentaires mais aussi du non alimentaire et particulièrement du jouet dont on sait que c'est un produit d'appel important pour eux", critique ainsi sur BFM Business Franck Mathais. Et de s'interroger : "Pourquoi serait-on plus en sécurité dans un rayon d'hypermarché que dans un rayon de magasin de jouets ?"