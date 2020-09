"Reconfinement en France : des décisions attendues, quelles zones évoquées ?"

RECONFINEMENT FRANCE. Les annonces du gouvernement ce vendredi 11 septembre sont extrêmement attendues. A 16 heures, on saura si des reconfinements locaux sont imposés. Ils sont en tout cas clairement envisagés.

[Mis à jour le 11 septembre 2020 à 12h55] Le spectre d'un reconfinement se fait sentir. National ? Non, le gouvernement et le Conseil scientifique ne souhaitent pas en arriver là. Il s'agirait davantage de mesures localisées. La tendance qui se dessine est celle de reconfinements par département. Le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a déclaré au micro d'Europe 1 ce vendredi matin que l'État devait se réengager "très fortement" dans sa gestion de la crise du Covid-19, propos qui font écho à ceux du mercredi 9 septembre. "Le gouvernement va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles dans les huit à dix jours", a t-il affirmé au Sénat. Emmanuel Macron a lui aussi pris la parole, ce jeudi depuis Ajaccio, en promettant des "décisions" ce vendredi 11 septembre sur la gestion de l'épidémie de Covid-19, décidées lors d'un Conseil de défense qui s'est tenu dans la matinée. Les annonces du gouvernement à l'issue de celui-ci sont donc très attendues par les Français et seront énoncées à 16 heures par le ministre de la Santé Olivier Véran.

Si les reconfinements localisés semblent désormais possibles, le professeur Jean-François Delfraissy a assuré sur RTL hier qu'il fallait à tout prix éviter cette situation, avant d'ajouter : "Ce n'est pas exclu en cas de situation critique". Certains préfets prennent pourtant les devants. La préfète de Bretagne et de l'Ille-et-Vilaine a déclaré que le retour des justificatifs de domiciles et de la limitation à 100 km était possible, alors que le préfet du Pas-de-Calais a quant à lui annoncé une série de mesure sur Twitter, notamment la fermeture chaque nuit, de 00h30 à 06h00, dans tout le département, des établissements de restauration et des commerces alimentaires. Jean-François Delfraissy, encore, a appelé pour le moment à la responsabilité des citoyens : "Soyons raisonnables, il faut qu'on comprenne tous qu'on a envie d'apprendre à vivre avec ce virus et que donc il faut être un peu raisonnable pour se protéger et pour protéger les autres". Et d'ajouter qu'il y avait "quand même beaucoup de laxisme" sur l'application de la "distanciation sociale".

Des mesures "déclinées territorialement"

Pour le chef de l'État, le temps est donc venu de fixer de nouvelles consignes. Il s'agit officiellement de "donner de la visibilité sur les prochaines semaines" aux Français et selon ce que rapporte l'AFP jeudi 10 septembre, des mesures allant jusqu'à des reconfinements locaux sont bel et bien envisagées. Emmanuel Macron, depuis la Corse jeudi 10 septembre, a confirmé cette tendance en assurant que les futures mesures seront "déclinées territorialement", mais "sans céder à quelque panique que ce soit". "Ce que nous devons faire c'est nous adapter à l'évolution du virus, essayer de ralentir sa circulation avec les gestes barrières, l'organisation de la vie sociale qu'on doit adapter", a expliqué le président.

Plus globalement, ce sont les habitants des grandes villes qui devraient observer des changements, puisque c'est là où la recrudescence du Covid-19 se fait la plus intense. Il est probable que les décisions les plus strictes concernent, par ailleurs, les départements placés en vigilance rouge, compte tenu de la circulation "active" du virus. Fermeture avancée des bars, interdiction des rassemblements après une certaine heure, fermeture des jardins et parcs, limitation dans les déplacements, reconfinement... Le spectre est large. Pour l'heure, on ignore par quelle voie Emmanuel Macron va faire part de ses décisions, mais au moins, l'attente sera courte avant de connaître la suite des événements.

Pour l'heure, un reconfinement de la ville de Paris n'est pas envisagé. Des mesures ont déjà été prises, à l'image du masque obligatoire partout, et d'autres pourraient suivre, avant d'en arriver au reconfinement, si la situation se dégradait davantage. Selon BFMTV, une fermeture des musées parisiens fait partie des options qui figurent sur le plan de préfecture de police de Paris remis au Premier ministre Jean Castex, durant le mois d'août. La fermeture à des heures anticipées des bars et restaurants de la capitale est également envisagée. Une chose est sûre concernant le reconfinement, la mairie de Paris tout comme le gouvernement souhaite l'éviter, mais s'il est mis en place, il sera alors appliqué à l'ensemble de la ville. Un confinement par quartier ou arrondissement serait trop délicat à mettre en oeuvre, selon l'Hôtel de ville.

Ce jeudi 10 septembre, le président de Bordeaux Métropole Alain Anziani, répondait aux questions de la chaîne locale TV7 et selon lui, la Gironde pourrait prochainement faire face à un reconfinement, le département étant actuellement classé en rouge. "Je suis très inquiet. Aujourd'hui on a de plus en plus de cas de malades du Covid-19. La Gironde est aujourd'hui exposée à un re-confinement partiel", a-t-il estimé, s'agaçant du manque de respect des gestes barrières des habitants du département. "Il faut que nos habitants arrêtent de jouer avec notre santé et celles de nos concitoyens. Je suis effaré de voir certaines personnes le masque à la main, ou qui refusent les gestes barrières", a-t-il déploré.

En Gironde et plus précisément à Bordeaux, les services hospitaliers sont sous pression. À la date du 10 septembre, quatre chambres sur cinq du CHU de Bordeaux étaient occupées par des patients Covid-19 dans des états graves. "Depuis une semaine, on a une recrudescence des cas à l'hôpital, que ce soit des cas les moins graves qui sont hospitalisés dans les autres services de médecine, notamment en maladie infectieuse ou des cas graves qui viennent dans les différents secteurs de réanimation", a expliqué à France 2 Suzanne Champion, praticien hospitalier au service de réanimation du CHU de Bordeaux.

La recrudescence de l'activité du coronavirus est particulièrement intense à Marseille, c'est même là où la situation inquiète le plus actuellement. Les services hospitaliers de l'AP-HM sont au bord de la saturation, presque tous les lits de réanimation dédiés aux patients Covid-19 sont désormais occupés et la question de "grignoter" sur les services qui ne sont pas consacrés aux soins des malades du virus a été abordée, comme ce fut le cas au printemps, à Marseille comme ailleurs. Devant ce constat, la question d'un reconfinement de la cité phocéenne se pose inévitablement.

Sur BFM TV en début de semaine, Olivier Véran faisait savoir que "le préfet a déjà consulté et qu'il y a eu beaucoup de réunions de travail avec les élus locaux". "On fait des mesures différenciées, territoire par territoire, il ne s'agit pas de prendre des mesures uniformes sur tout le territoire national. Mais à Marseille, il y a un sujet de sensibilité particulière (...) et donc il faut pouvoir prendre toutes les bonnes mesures", avait ajouté le ministre de la Santé. Peu de détails mais en clair : des reconfinements locaux sont envisagés et Marseille fait partie des villes concernées par cette option. D'ailleurs, La Provence a révélé que fin août, Olivier Véran avait déjà souhaité reconfiner Marseille, avant de finalement opter pour des mesures moins contraignantes, à l'image de la fermeture avancée des bars et restaurants de la ville.

Cela fait un certain temps que le terme de reconfinement local est employé. En effet, un reconfinement national a toujours été exclu depuis le déconfinement du 11 mai dernier, que ce soit par le gouvernement ou par le Conseil scientifique, par exemple. Mais tous s'accordent à dire que le confinement localisé, s'il n'est pas souhaitable, pourrait être un recours à la recrudescence actuelle du Covid-19 dans bon nombre de zones. Jean Castex avait évoqué cette solution en juillet dernier, en parlant de "reconfinements très localisés". Mais concrètement, à quoi pourrait ressembler un reconfinement local ? Il semblerait que l'on s'oriente, si cette option était retenue, vers des reconfinements par département. C'est en tout cas ce qu'a envisagé tout dernièrement le président de Bordeaux Métropole qui a expliqué ce jeudi 10 septembre sur la chaîne locale TV7 que le département de la Gironde était "aujourd'hui exposé à un reconfinement partiel". Autre région de France touchée, le Bretagne. La préfète de cette région et d'Ille-et-Vilaine, Michèle Kirry, a tenu en urgence une conférence de presse le mercredi 9 septembre. La haute fonctionnaire a décrit "une augmentation rapide de la circulation du virus en Ille-et-Vilaine" et ces nouvelles contaminations concernent "principalement une population jeune". La limitation de déplacement de 100 km ainsi que le retour des justificatifs de domicile "si la situation se dégrade".

Voici la carte des R0 en fonction des différentes régions, dont les données sont mises à jour chaque semaine par le ministère de la Santé. Il convient malgré tout de préciser qu'il s'agit d'un indicateur de l'évolution de l'épidémie en France parmi d'autres, qui pourraient également entrer en ligne de compte si le gouvernement venait à mettre en vigueur le reconfinement localisé.

Comme évoqué plus haut, le R0 pourrait être retenu comme un critère de reconfinement si le besoin de reconfiner la France, en entier ou en partie, se faisait sentir. Mais il existe d'autres indicateurs, à commencer par le taux de tests positifs, qui est d'ailleurs en augmentation depuis plusieurs semaines d'affilée au niveau national, selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (+ 13% par rapport au point précédent). Il y a également l'incidence, soit le nombre de personnes contaminées par le coronavirus pour 100 000 habitants, actuellement estimée à 5,5 par SpF et également en augmentation par rapport au point précédent. Enfin, pourrait être retenir le nombre de places en réanimation. Là, les chiffres et les courbes sont plus rassurants, car le nombre journalier de cas hospitalisés en réanimation est toujours en diminution depuis le 8 avril. Retrouvez tous les chiffres et courbes actualisés dans notre article consacré à l'évolution du Covid-19 en France.