"Reconfinement en France : une hypothèse de nouveau sur la table ?"

RECONFINEMENT FRANCE – Même s'il n'a pas été de nouveau évoqué et qu'Emmanuel Macron veut à tout prix éviter ce dernier, le reconfinement en France pourrait être de nouveau mis sur la table dans les jours à venir.

[Mis à jour le 09 septembre 2020 à 15h45] Et si la France faisait face à un reconfinement ? Généralisé ou localisé, l'hypothèse est toujours refusée par le gouvernement, mais pour Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, Emmanuel Macron et ses ministres vont devoir prendre "un certain nombre de décisions difficiles". Même si cette déclaration ne veut bien évidemment pas dire qu'il y aura un reconfinement en France, cela provoque tout de même un questionnement sur la nature de ces décisions. Alors que la situation épidémique en France est de plus plus inquiétante, notamment dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et que la politique du masque obligatoire et du dépistage massif ne semblent pas faire évoluer cette tendance négative, de nouvelles restrictions pourraient être mises en place dans les "huit à dix jours" selon Delfraissy.

Pourtant, à chacune de leurs sorties devant la presse, Emmanuel Macron et Jean Castex font face à une question sur le sujet. Ce vendredi 28 août, lors d'une séance de questions-réponses hors micro avec des journalistes, le Président a répété la ligne définie avec le Premier ministre, à savoir : le reconfinement n'est pas envisagé - il doit même être évité -, mais il n'est pas exclu. "Nous faisons tout pour éviter le reconfinement", a-t-il martelé, comme pour rassurer sur la bonne direction suivie par le gouvernement en matière de lutte contre l'épidémie. Le confinement ? "La mesure la plus fruste pour lutter contre un virus, la chose la plus simple qu'on a faite dès le Moyen-Âge", a estimé Emmanuel Macron, tout en demeurant très prudent, une ligne de conduite tenue depuis le début de la crise sanitaire, quitte, pour rappel, à marquer le pas avec le discours plus engagé de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe. "Je n'aurais pas beaucoup appris de ce que nous venons de vivre depuis huit mois pour vous dire que je l'exclus totalement", a-t-il tranché.

Dans une volonté de responsabiliser les Français, qui font face, pour certains, à l'obligation du port du masque, Emmanuel Macron a appelé à l'unité, à être "collectivement très rigoureux". Autrement dit, "respectez ce que l'on vous dit de faire et tout ira bien". Le locataire de l'Elysée le concède, en cette rentrée et pour une durée encore indéterminée, il va falloir "vivre avec le virus".

Voici la carte des R0 en fonction des différentes régions, dont les données sont mises à jour chaque semaine par le ministère de la Santé. Il convient malgré tout de préciser qu'il s'agit d'un indicateur de l'évolution de l'épidémie en France parmi d'autres, qui pourraient également entrer en ligne de compte si le gouvernement venait à mettre en vigueur le reconfinement localisé.

Comme évoqué plus haut, le R0 pourrait être retenu comme un critère de reconfinement si le besoin de reconfiner la France, en entier ou en partie, se faisait sentir. Mais il existe d'autres indicateurs, à commencer par le taux de tests positifs, qui est d'ailleurs en augmentation depuis plusieurs semaines d'affilée au niveau national, selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (+ 13% par rapport au point précédent). Il y a également l'incidence, soit le nombre de personnes contaminées par le coronavirus pour 100 000 habitants, actuellement estimée à 5,5 par SpF et également en augmentation par rapport au point précédent. Enfin, pourrait être retenir le nombre de places en réanimation. Là, les chiffres et les courbes sont plus rassurants, car le nombre journalier de cas hospitalisés en réanimation est toujours en diminution depuis le 8 avril. Retrouvez tous les chiffres et courbes actualisés dans notre article consacré à l'évolution du Covid-19 en France.