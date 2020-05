Déconfinement : carte, parcs, déplacements... Ce qui est possible ce week-end ou pas

DECONFINEMENT - La deuxième phase du déconfinement va débuter ce mardi 2 juin, mais pour ce long week-end de la Pentecôte, quelques livbertés sont déjà offertes avec notamment la réouverture des parcs...

L'essentiel

Le déconfinement se poursuit en France et les parcs et jardins sont de nouveau accessibles après plus deux mois de fermeture pour cause de coronavirus. En ce week-end de Pentecôte et au moment où cafés et restaurants se préparent eux aussi pour accueillir mardi leurs premiers clients, les pelouses ont déjà été réinvesties en nombre hier, comme aux Buttes-Chaumont, l'un des plus grands parcs de Paris. Dans la plupart des cas, le masque est "recommandé" mais pas obligatoire, et à certaines grilles d'entrée, un bidon de gel hydroalcoolique est en libre service. A Paris, l'heure de la réouverture a sonné également pour les Galeries Lafayette, boulevard Haussmann.

Le gouvernement a donné jeudi son feu vert à la levée de nombreuses autres restrictions grâce à l'amélioration continue depuis le 9 avril du bilan du coronavirus en France. Tous les départements sont en zone verte à l'exception de ceux de l'Ile-de-France, la Guyane et Mayotte, passés du rouge à l'orange sur la nouvelle carte de déconfinement. Les plages et les lacs devraient être de nouveau accessibles progressivement à partir de ce mardi 2 juin, date à laquelle d'autres restrictions vont être levées, comme la suppression de la limite des déplacements à plus de 100 km du domicile, la réouverture des lycées et des cafés-restaurants. Le parc Astérix rouvrira lui le 15 juin "avec des mesures sanitaires exceptionnelles".

Mais attention, la règle des 100 km est "encore en vigueur ce week-end" et il y a des "contrôles", a prévenu le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, appelant "à la responsabilité et au civisme" des Français pour cette phase 2 du déconfinement. Sur le front scolaire enfin, il n'y aura pas d'allègement du protocole qui encadre l'accueil des élèves d'ici aux vacances d'été le 4 juillet, selon le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer. Plus de 80% des écoles ont été rouvertes en France mais elles n'accueillent que 22% des élèves, en raison d'une multitude de contraintes.

