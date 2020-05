Déconfinement : restaurants, éducation, déplacements... Ce qui va changer le 2 juin

DECONFINEMENT - La deuxième phase du déconfinement débute ce mardi 2 juin et s'accompagne d'un assouplissement considérable des mesures en vigueur jusque-là. On fait le point.

Newsletter Coronavirus Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'essentiel

La fameuse "vie d'avant" n'a jamais été aussi proche. Edouard Philippe, en présentant ce jeudi son plan de la phase 2 du déconfinement, a été clair : les nouvelles sur la situation du coronavirus en France sont "bonnes" et le temps est donc venu pour un assouplissement considérable des mesures prises pour endiguer l'épidémie sur le territoire. Même s'il convient de rester "prudent", car le Covid-19 circule encore, "la liberté va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception", a fait savoir le Premier ministre.

Face à ce constat, le gouvernement a donc décidé de rendre aux Français bon nombre de leurs libertés à partir du 2 juin, à commencer par celle de se déplacer partout sur le territoire, sans limite de 100 km. Les écoles, collèges et même lycées vont rouvrir progressivement et les restaurants vont pouvoir rouvrir, avec une différence notable entre l'Île-de-France et le reste du pays : en région parisienne, seules les terrasses pourront accueillir des clients, alors que partout ailleurs, les salles intérieures pourront être opérationnelles. Très attendue par beaucoup également, la réouverture des parcs, notamment à Paris, sera effective partout en France à partir de ce week-end. Découvrez l'ensemble des mesures du gouvernement, qui dureront au moins jusqu'au 22 juin, date de la phase 3 du déconfinement :

Le discours d'Edouard Philippe et des membres de son gouvernement en vidéo :

EN DIRECT | Conférence de presse du Premier ministre @EPhilippePM sur la deuxième étape du #déconfinement. https://t.co/ECQbzZIzxz — Gouvernement (@gouvernementFR) May 28, 2020

Lire aussi

En direct