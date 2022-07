Résultat du BTS 2022 : consultez les résultats par ville, académie ou nom de candidat !

RESULTAT DU BTS 2022. Les résultats du BTS tombent au fil de l'eau pendant la première partie de l'été, suite au déroulement des épreuves communes en mai. Consultez-les par ville, académie ou nom de candidat grâce à nos moteur de recherche et carte interactive.

[Mis à jour le 1er juillet 2022 à 15h26] Les résultats du BTS tombent essentiellement de mi-juin à mi-juillet. Contrairement aux résultats du bac et du brevet, ils ne sont en effet pas publiés sur un jour ni même sur une semaine, mais sur plusieurs mois. Chaque académie tranche sur son propre calendrier de publication des résultats. Au fil de la publication du résultat du BTS 2022 et à l'aide des moteurs de recherche ci-dessous, les listes d'admis au Brevet de technicien supérieur sont consultables gratuitement sur notre page, par académies et par villes. Retrouvez les infos clés du BTS 2022 dans cette page, en naviguant via le sommaire ci-dessus.

Les résultats du BTS sont habituellement principalement publiés de la mi-juin à la mi-juillet. Sur leurs sites internet, les académies publient les dates et horaires de publication des résultats du BTS selon les spécialités. Consultez les résultats du BTS 2022 par académie grâce à notre carte interactive ci-dessous, ou saisissez un nom et une ville pour affiner les listes d'admis, grâce à notre moteur de recherches ci-dessous.

La présente publication de résultats ne présente pas de caractère de notification officielle. Les candidats sont, chaque année, invités à consulter les listes d'affichage officielles ou leurs relevés de notes. Ne figurent pas dans ces listes les personnes qui n'ont pas souhaité voir leur résultat publié. La ville indiquée correspond à celle de l'établissement d'origine du candidat. Source : Ministère de l'Education nationale

Le épreuves communes du BTS 2022 ont eu lieu du 16 mai au 19 mai. Pour savoir quel lieux et dates de passage des épreuves les concernaient, les candidats pouvaient simplement consulter les convocations qui avaient été envoyées à leur domicile environ 3 semaines avant les épreuves (en avril donc). Parmi les quelques épreuves communes ayant lieu mi-mai, on trouvait la Culture générale et l'expression, ou encore l'Economie.

Pour les candidats au BTS pour lesquels les modalités de scolarisation ne correspondent pas à la remise d'un livret scolaire ou d'un livret de formation, également appelés "candidats libres", la session est reportée au mois de septembre. Les candidats doivent alors passer les épreuves auxquelles ils étaient initialement inscrits pour la session de juin.

Management commercial, Négociation et digitalisation, Commerce international... Le résultat du BTS est chaque année connu au compte-gouttes par les candidats qui se sont lancés dans l'examen, visant principalement à entrer rapidement dans la vie active après le baccalauréat. Le Brevet de technicien supérieur, passé en deux ans par les étudiants après le bac, voit en effet sa conclusion arriver après une série d'épreuves, s'étalant généralement entre la mi-mai et le début du mois de juin, à des dates très hétéroclites selon les spécialités.