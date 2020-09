EN IMAGES - Globicéphales échoués en Tasmanie : plus de 380 d'entre eux sont morts depuis lundi Guide Vie quotidienne

Plus de 380 (sur quelque 450) cétacés sont massivement morts échoués dans une baie de Tasmanie, avec des causes floues. L'échouage de ce type le plus important en Australie depuis près d'un siècle. Mercredi, les sauveteurs tentaient toujours d'en sauver des dizaines d'autres, encore vivants.



Ici le 21 septembre 2020 à Macquarie Harbour. Un troupeau de centaines de globicéphales échoués sur la côte ouest de la Tasmanie.

© Brodie Weeding/Cover Images/SIPA