Vaccin contre le Covid-19 : la France livrée en doses Pfizer... et Moderna ?

VACCIN COVID. D'immenses campagnes de vaccination doivent être menées dans les prochaines semaines et mois dans le monde. L'Union européenne et la France comptent s'approvisionner avec des commandes passées à plusieurs laboratoires, dont Pfizer et Moderna.

Sommaire Vaccin Pfizer

Vaccin Moderna

Vaccin Spoutnik V

Vaccin AstraZeneca

Vaccin Novavax

Vaccin Janssen

Vaccin Sinovac

Vaccin Sinopharm

Vaccin CanSino L'essentiel Trois laboratoires pharmaceutiques assurent avoir élaboré un vaccin contre le coronavirus efficace à plus de 90% : l'américain Pfizer, le russe Gamaleya et l'américain Moderna. Ce dernier a indiqué lundi 16 novembre que son vaccin avait démontre en phase 3 des tests une efficacité de 94,5% contre le Covid. Si ce niveau de protection se confirme, ces vaccins seraient parmi les plus efficaces au monde, comparables à celui contre la rougeole, efficace à 97%.

La mise sur le marché de plusieurs vaccins dans le monde devrait être une réalité au printemps 2021, peut-être même avant, à doses d'abord réduites. La France, via l'Union européenne a déjà effectué des commandes ou s'apprête à signer des contrats avec Moderna et Pfizer. L'UE devrait disposer de 300 millions de doses du vaccin de Pfizer. D'autres contrats avec d'autres laboratoires sont en cours de négociation.

Des questions restent sans réponse pour l'heure : quelle est la durée de l'immunité fournie par ces vaccins ? L'efficacité est-elle aussi spectaculaire sur les sujets les plus fragiles ? La protection est-elle individuelle ou permet-elle d'empêcher les contaminations ? Peut-on s'assurer que ces vaccins ne comporte pas d'effets secondaires graves ?

Retrouvez sur cette page les toutes dernières avancées et actualités sur les vaccins contre le Covid. Dernières infos Recevoir nos alertes live !

Le gouvernement français assure que l'UE négocie avec Modena pour une commande de vaccins L'info du 17 novembre 2020 - Ce mardi, le secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes et la ministre déléguée à l'Industrie ont fait savoir que l'Union européenne se préparait à signer un contrat avec le laboratoire Moderna pour un approvisionnement en vaccins. "Le contrat européen est en cours de négociation et sera très vite conclu. Nous ne laissons aucune solution de côté, nous négocions avec exigence pour protéger au plus vite tous les Européens", a fait savoir Clément Beaune, sans donner de chiffres sur les volumes de commande. Le secrétaire d'Etat a réagi aux propos du PDG de l'entreprise qui regrettait qu'une telle commande n'ait pas été encore conclue. "On discute avec beaucoup de pays d'Europe depuis le mois de mai mais nous n'avons aucune signature de contrat. Le vaccin est sur le point d'être approuvé par les autorités sanitaires européenne, ce serait dommage qu'aucun pays ne puisse en disposer", estimait en effet Stéphane Bancel sur BFM Business dans la matinée. "La Commission européenne a signé avec Moderna un pré-accord et cette information est publique depuis le 24 août. Nous sommes désormais dans la phase de rédaction de l’accord", a de son côté assuré la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher. La France "se met dans les starting-blocks pour être prêt à distribuer un vaccin contre le Covid-19" a par ailleurs assuré Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement ce mardi, ajoutant : "On prépare une campagne de vaccination pour être prêt au moment où un vaccin sera validé par les autorités de santé européennes et nationales". Le vaccin de Moderna efficace à près de 95% L'information du 16 novembre - C'est au tour du laboratoire américain Moderna de rendre publics les résultats de sa première étude effectuée dans le cadre des essais de phase 3 de son vaccin : le sérum permettrait de réduire le risque de contracter la maladie dans des proportions gigantesques, de l'ordre de 94,5%. "C’est un moment charnière dans le développement de notre candidat-vaccin contre le Covid-19. Cette analyse intérimaire positive issue de notre essai de phase 3 nous donne les premières indications cliniques que notre vaccin peut prévenir la maladie du Covid-19, y compris la forme grave", s'enthousiasme le PDG de Moderna, Stéphane Bancel dans un communiqué. La société de biotechnique espère une homologation dans les prochaines semaines et une commercialisation d'ici la fin de l'année de son vaccin. Moderna doit encore affiner les résultats de cette étude, le niveau de protection doit être réévalué et des précisions apportées sur la nature de l'immunité apportée. Selon le laboratoire américain, près de 10% des personnes vaccinées dans les essais intermédiaires ont développé des effets secondaires après la seconde dose : essentiellement de la fatigue, des courbatures ou des rougeur autour du point d’injection. Le vaccin aurait un avantage considérable par rapport à celui de son concurrent Pzifer : il pourrait être conservé à des températures moins extrêmement froides, facilitant notamment son transport à travers le monde. "La cavalerie arrive" : bientôt de nouveaux vaccins contre le Covid-19 ? L'information du 13 novembre - La course au vaccin ne s'arrête pas, alors que l'épidémie de coronavirus continue de sévir à travers le monde. Lundi 9 novembre, Pfizer provoquait une petite révolution en annonçant une efficacité "à 90 %" de son antiviral, développé avec la société allemande de biotechnologie BioNTech. Et ce vaccin pourrait ne pas être le seul. En effet, le célèbre immunologue américain, Anthony Fauci, a assuré vendredi 13 novembre qu'un autre vaccin contre le Covid-19 "était littéralement sur le point d'être annoncé". "La cavalerie arrive", a-t-il ainsi déclaré lors d'une intervention vidéo pour le cercle de réflexion Chatham House, à Londres, relayée par le Financial Times. Selon l'ancien conseiller scientifique de Donald Trump, ce vaccin anti-Covid pourrait être celui développé par la société de biotechnologie américaine, Moderna, qui aurait prévu de déposer une demande d'autorisation en urgence auprès de l'Agence des médicaments (FDA) fin novembre. Le gouvernement français appelle à la prudence après les annonces de Pfizer L'info du 10 novembre - Le communiqué de Pfizer a créé une nouvelle attente et levé de nouvelles interrogations sur la mise à disposition rapide d'un vaccin contre le Covid dans un avenir proche. Les bourses mondiales ont même rebondi très sensiblement. Le gouvernement français, lui, modère les effets d'annonce. "Il faut être d'une très grande prudence dès lors que les données scientifiques ne sont pas connues, dès lors que l'ensemble des essais et des tests n'ont pas été réalisés. Il faut être transparent avec les Français pour leur dire que le vaccin ne pourra pas être une solution à la deuxième vague que nous vivons", a fait savoir le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à la mi-journée. "Il est trop tôt pour dire dans quelles conditions nous déploierons un vaccin alors même qu'aucun vaccin aujourd'hui n'a été validé", a-t-il ajouté, faisant savoir qu'Emmanuel Macron avait évoqué la question lors du conseil des ministres du jour. La France se prépare déjà au lancement d'une grande campagne de vaccination. 1,5 milliard d'euros ont été programmés dans le budget 2021 de la Sécurité sociale pour financer cette campagne. La Haute autorité de santé a lancé hier une consultation publique pour préparer cette campagne de vaccination à grande échelle et sonder les Français sur de quatre points principaux : identifier les populations à cibler prioritairement, identifier les critères pertinents d’évaluation, mener une veille sur le développement des vaccins susceptibles d’être rapidement mis à disposition, définir les modalités pratiques de la campagne de vaccination (voir la consultation publique ici).

En savoir plus

Le point sur les vaccins contre le Covid-19 les plus avancés dans le monde

Grâce aux avancées rapides de la sciences et aux milliards d'euros dépensés depuis février pour financer les travaux des laboratoires pharmaceutiques, l'horizon qui se dégage est bien celui d'une fin prochaine de la pandémie mondiale, avec la distribution généralisé d'un vaccin anti-covid à travers le monde en 2021 et 2022. Près de 200 sérums sont en développement actuellement et, selon le dernier décompte de l'OMS, 47 sont testés cliniquement sur l'homme. 9 vaccins sont même en "phase 3", c'est-à-dire en cours de tests avancés, à grande échelle, sur plus de 30 000 personnes.

Le lundi 9 novembre, le laboratoire américain Pfizer-BioNTech a annoncé dans un communiqué avoir constaté "une efficacité de 90%" de son vaccin, après les essais menés sur plus de 43 000 personnes. Des résultats qui ont généré une vague d'enthousiasme au sein de la communauté scientifique, même si les virologues appellent à la prudence sur les étapes qu'il reste à franchir. Pfizer-BioNTech espère une homologation du vaccin fin novembre 2020 et produire 100 millions de doses d'ici la fin de l'année 2020. Plus d'infos sur le vaccin de Pfizer BioNTech.

Moderna a rendu compte le 16 novembre 2020 des premiers résultats des essais de phase 3, effectués sur plus de 30 000 personnes : selon le laboratoire américain, son vaccin est efficace à 94,5%. Le directeur général de Moderna, Stéphane Bancel, compte également une homologation d'urgence de son vaccin expérimental contre le Covid-19 très rapidement, en décembre. En savoir plus ici.

Le centre Gamaleya et la Russie ont annoncé en août dernier, en grandes pompes, que le vaccin Spoutnik V était "le premier vaccin enregistré au monde basé sur la plateforme de vecteurs d'adénovirus humains". Une étude sur plus plus de 40 000 patients est en cours. Après les annonces du laboratoire américain Pfizer, la Russie a tenu à informer la presse, via la directrice du Centre national de recherche médicale pour la thérapie et la médecine préventive du ministère russe de la Santé, que le vaccin Spoutnik V était "efficace à plus de 90% contre le Covid-19". Challenges indiquait le 10 novembre que Vladimir Poutine s'est entretenu avec Emmanuel Macron, le 7 novembre, pour lui proposer que "les organisations russes concernées et l'Institut Pasteur" coopèrent pour la production d'un vaccin. La Russie pêcherait par ses difficultés à produire à grande échelle et rapidement un nombre suffisant de doses pour s'imposer comme un acteur incontournable de la vaccination anti-covid dans les prochains mois. En savoir plus sur le développement du vaccin ici.

Le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca compte aussi commercialiser son vaccin avant la fin de l'année 2020. Le 7 novembre, le directeur général du groupe a estimé que les délais étaient en réalité rallongées par les instances d'homologation. "Les autorités de régulation travaillent avec nos données en permanence. Si elles agissent rapidement lorsque notre vaccin sera prêt, nous pourrons commencer à vacciner les gens en janvier, peut-être même dès la fin du mois de décembre", a-t-il déclaré dans un journal suédois. AstraZeneca travaille avec l'Université d'Oxford en Grande-Bretagne. La phase 3 des essais a commencée en septembre, celle-ci avait été interrompue en raison de problèmes de santé chez un participant, mais elle a repris rapidement.

Le laboratoire américain Novavax teste son sérum appelé NVX-CoV2373 à grande échelle depuis des semaines. L'entreprise a déjà conclu plusieurs accords, notamment avec Endo International et Fujifilm Diosynth, pour assurer la production des doses dans des délais serrés. Novavax est en train de considérablement agrandir son site de Gaithersburg dans le Maryland, pour disposer de locaux suffisants pour mener les opérations de fabrication et de commercialisation de son vaccin. L'objectif de Novavax est de livrer un vaccin contre le Covid-19 début 2021. En savoir plus ici.

Le laboratoire belge a lancé des études cliniques chez l'homme en septembre et prévoit encore, dans un communiqué, "que les premiers lots de vaccins pourraient être disponibles pour une autorisation d'utilisation d'urgence au début de 2021, un calendrier considérablement accéléré par rapport au processus de développement habituel d'un vaccin". Le groupe compte bien "assurer l'approvisionnement d'1 milliard de doses de vaccins au niveau mondial" en 2021. En savoir plus ici.

Le laboratoire chinois Sinovac Biotech a assuré dans un communiqué le 10 novembre que son vaccin CoronaVac était "l'un des plus avancés au monde" et qu'il avait été "testé et avait montré une bonne sécurité, les essais n'ayant montré aucun effet indésirable particulier". Le groupe pharmaceutique a ajouté que son sérum pourrait "être appliqué massivement à la population au début de l'année prochaine". Début novembre, le Brésil avait annoncé la suspension des essais cliniques du vaccin de Sinovac suite à un "incident grave", le groupe chinois a cependant assuré que cet incident était "sans rapport" avec le vaccin.

L'avancée des travaux est encore confidentielle, mais le Wuhan Institute of Biological Products et le Beijing Institute of Biological Products, chapeautés par le groupe pharmaceutique Sinopharm testent leur vaccin depuis des semaines sur près de 50 000 patients participant aux études. Le groupe a communiqué le 5 novembre pour faire savoir qu'à ce stade, aucun effet désirable n'avait été enregistré. Des résultats partiels publiés dans The Lancet montraient que le vaccin avait bien déclenché des réponses immunitaires lors des deux premières phases d'essais cliniques sur des volontaires humains.

Le laboratoire pharmaceutique CanSino Biologics Inc travaille à l'élaboration d'un vaccin appelé Ad5-nCoV avec des tests à grandes échelles en Chine, mais aussi en Arabie Saoudite, en Russie, au Brésil et au Chili. En savoir plus ici.