Confinement le week-end à en Alpes-Maritimes : dates, durée, villes concernées... Tout savoir

CONFINEMENT NICE / CANNES. 90% de la population des Alpes-Maritimes est désormais concernée par un confinement partiel, instauré le week-end. Toutes les précisions.

Le tour de vis était attendu, les autorités n'ont pas tergiversé. Dans le but de contrer la circulation du coronavirus, de plus en plus active à Nice et dans les Alpes-Maritimes, c'est donc un confinement partiel qui a été instauré. Le préfet du département, après consultation des élus locaux, a fait savoir que ce confinement">confinement aurait lieu le week-end pour une durée de 15 jours minimum. Ce dernier sera mis en place dès vendredi 18h au lundi 6h de Théoule-sur-Mer à Menton. Une attestation sera mise en place pour les courses, rendez-vous médical, et la pratique du sport durant 1h et autour de 5km du domicile. D'autres mesures complémentaires ont été mises en place :