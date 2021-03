Confinement à Paris et en Ile-de-France : la mesure inévitable dès ce week-end ?

Paris et ses alentours ne sont toujours pas confinés le week-end, mais l'augmentation toujours exponentielle du taux d'incidence laisse craindre la mesure.

[Mis à jour le 8 mars 2021 à 11h05] Un week-end de plus sans reconfinement pour Paris et ses alentours. Pourtant, malgré les avertissements, les quais de Seine ont été une nouvelle fois évacués par la police face à l'attroupement des Franciliens ce week-end laissant craindre une augmentation du nombre de cas dans les jours à venir alors que le taux d'incidence ne cesse de grimper (voir ci-dessous). Si du côté de la municipalité on veut tout faire pour éviter ce reconfinement et qu'on veut même modifier l'horaire du couvre-feu comme l'explique Anne Hidalgo sur France Inter ce 8 mars, la région ouvre un peu plus la porte à de nouvelles mesures beaucoup plus strictes et inévitables. Selon Alexandra Dublanche, la vice-présidente de la région Île-de-France interrogée sur France Info, "il faut se préparer à des restrictions dans les semaines à venir". "Ce que nous voulons, avec Valérie Pécresse, c'est éviter absolument un reconfinement total" en indiquant toutefois que des discussions sont en cours avec le préfet de police, le préfet de région et l'ARS pour se diriger "vers un reconfinement le week-end."

La maire de Paris Anne Hidalgo a réitéré son opposition à la mise en place d'un confinement, qu'elle juge "difficile, dure, voire inhumain". L'édile a fait des contre-propositions pour éviter cela (voir plus bas). La mise sous cloche stricte de trois semaines, évoquée par son adjoint Emmanuel Grégoire, ne fait donc pas partie des solutions sur la table.

Les propositions d'Anne Hidalgo pour éviter un confinement à Paris

La maire de la capitale a listé toutes une série de propositions, qu'elle a communiqué en conférence de presse lundi et détaillé auprès de France Info. Voici ce que l'édile souhaitent instaurer pour contourner la mise en place d'un nouveau confinement à Paris :

Dans les établissements scolaires, mis en place de cours effectués fenêtres ouvertes ou en extérieur avec mise à disposition des parcs et jardins. Des sessions de dépistage seraient faits auprès des élèves tous les 15 jours dans les écoles.

Mise à disposition de lieux spécifiques dans les musées, théâtres mais aussi gymnases aux élèves de terminale dans le cadre de la préparation du bac.

Pas de fermeture des parcs et jardins avant 18h

Multiplier par 4 les quantités de vaccins acheminés dans la métropole parisienne

Donner un accès prioritaire au vaccin aux enseignants et aux agents municipaux

Renforcer le dispositif de dépistage et d'accompagnement des malades du Covid-19 à travers Covisan.

Renforcer les moyens dans les cliniques privées

Déploiement de "médiateurs anti-Covid" dans les quartiers les plus impactés par le Covid, pour veiller au bon respect des mesures de restriction.

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France a également donné son avis sur le confinement le week-end et souhaite, si cette décision est prise, que des chiffres précis soient évoqués par le gouvernement avant d'expliquer qu'elle "souhaite néanmoins que ce reconfinement ne s'impose pas aux marchés découverts ainsi qu'aux lieux de culte. " Il faudrait aussi sans doute réétudier la liste des magasins dits essentiels qui pourraient rester ouverts en y incluant les coiffeurs ou les fleuristes " dans des propos cités par Le Parisien. La région veut également mettre l'accent sur les dépistages dans les écoles, "nous avons d'ailleurs clairement dit que nous étions prêts à donner un coup de main à l'Éducation nationale pour accélérer ces opérations dans les lycées. L'idée serait de commencer par les établissements situés dans les zones les plus touchées par l'épidémie.

Les chiffres dans la région ne sont pas bons et montrent une augmentation régulière du taux d'incidence. Selon les dernières données de Santé Publique France, le taux d'incidence en Île-de-France était de 344,8 pour 100 000 habitants au 7 mars, très nettement au-dessus du seuil d'alerte maximale de 250. La Seine-Saint-Denis a le taux le plus inquiétant avec 425,7 cas pour 100 000 habitants. Globalement, c'est la petite couronne qui est particulièrement scrutée avec Paris et son taux d'incidence de 330,8, le Val de Marne (400) et dans une moindre mesure les Hauts-de-Seine avec un taux à 284,5. Dans la Grande Couronne, le Val-d'Oise est le département avec le taux d'incidence le plus élevé (372,5) suivi de la Seine-et-Marne (363,4) et de l'Essonne ainsi que les Yvelines avec respectivement un taux de 315 et 270 cas pour 100 000 habitants.

Outre le taux d'incidence inquiétant, la tension hospitalière est un facteur déterminant pour jauger de la pertinence d'éventuelles nouvelles mesures. À Paris, le taux d'admission à l'hôpital est le plus élevé de France avec, selon les chiffres de Geodes au 7 mars, 62 nouvelles admissions en 24h.

Dans un communiqué publié le 5 mars, la préfecture de Police a confirmé la fermeture de tous les centres commerciaux de plus de 10 000 m2, sauf pour les commerces alimentaires. Autre mesure importante, l'interdiction de la vente et consommation d'alcool dans plusieurs points stratégiques de la capitale dont voici la liste :

Les berges de la Seine , sur la rive droite et la rive gauche (entre le pont des Arts et le pont de Sully, les berges de l'Île de la Cité et les berges de l'Île Saint-Louis)

, sur la rive droite et la rive gauche (entre le pont des Arts et le pont de Sully, les berges de l'Île de la Cité et les berges de l'Île Saint-Louis) Paris Centre : place Joachim du Bellay, Fontaine des Innocents, place du Bourg-Tibourg, place du marché Sainte Catherine, rue des Hospitalières-Saint-Gervais, rue des Petits Carreaux

place Joachim du Bellay, Fontaine des Innocents, place du Bourg-Tibourg, place du marché Sainte Catherine, rue des Hospitalières-Saint-Gervais, rue des Petits Carreaux 5ème arrondissent : place de la Contrescarpe

place de la Contrescarpe 6ème arrondissement : rue de Buci

: rue de Buci 7ème arrondissement : Esplanade des Invalides

Esplanade des Invalides 9ème et 18ème arrondissements : Place Lino Ventura, avenue Trudaine (entre la place Lino Ventura et la rue Turgot), rue des Martyrs (entre la rue La Vieuville et la place Lino Ventura), place du Tertre, rue Marcadet

Place Lino Ventura, avenue Trudaine (entre la place Lino Ventura et la rue Turgot), rue des Martyrs (entre la rue La Vieuville et la place Lino Ventura), place du Tertre, rue Marcadet 10ème arrondissement : Canal Saint-Martin (quais de Jemmapes et de Valmy), rue du Faubourg-Saint-Denis, cour des Petites-Ecuries

Canal Saint-Martin (quais de Jemmapes et de Valmy), rue du Faubourg-Saint-Denis, cour des Petites-Ecuries 11ème arrondissement : rue du Général Renault, rue du Général Blaise

rue du Général Renault, rue du Général Blaise 14ème arrondissement : Place Flora Tristan

Enfin, dernière mesure qui en est pas vraiment une, l'accélération de la campagne de vaccination. Tout au long du week-end et dans les prochains jours, de nouvelles doses et créneaux vont permettre aux habitants de la région de se faire vacciner plus rapidement afin d'apporter une immunité collective "rapide".