Confinement en PACA : la région pas menacée, le point par département

Si la région PACA, dans sa globalité, a échappé au confinement, les chiffres ne sont pas bons partout et laissent craindre une dégradation de la situation sanitaire.

Pour l'heure, le gouvernement a décidé de placer deux régions entières sous l'égide d'un nouveau confinement : l'Ile-de-France et les Hauts-de-France. En ce qui concerne la Provence-Alpes-Côte-d'Azur, seul un département est dans le même cas. En effet, les Alpes-Maritimes font l'objet d'un reconfinement, après deux week-ends de mise sous cloche. Il convient de préciser que la situation sanitaire n'est pas la même dans ce département, par rapport au reste de la région Paca. Le taux d'incidence y est le plus élevé, avec 418 cas positifs pour 100 000 habitants, contre 234, par exemple, dans les Alpes-de-Haute-Provence voisines.

La tension hospitalière est également très forte, avec des services de réanimation sur-fréquentés. Pour l'instant, il n'est donc pas question de confiner la région dans sa globalité, d'autant plus que le gouvernement semble parti pour rester sur sa ligne récemment engagée, celle de la territorialisation des mesures. Mais dans le détail, il n'y a pas que les Alpes-Maritimes qui inquiètent. Les Bouches-du-Rhône et le Var traînent des chiffres peu reluisants, avec respectivement 315 et 333 cas positifs pour 100 000 habitants. Les services de réanimation sont également dans des situations très difficiles.

Globalement en région Paca, selon le dernier bilan du ministère de la Santé, le nombre de personnes hospitalisées dans la région était de 3111 patients le 21 mars 2021, avec 99 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 506 malades étaient en réanimation, avec 17 nouvelles entrées dans la journée. 6 389 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans la région, soit 18 de plus en 24 heures et 30100 sont sorties de l'hôpital soit 43 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 21 mars 2021, à l'échelle régionale, était de 110%.