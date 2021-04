Variant indien du Covid : déjà présent en France et résistant aux vaccins ?

VARIANT INDIEN. Le variant indien du coronavirus, appelé "double mutant" pourrait déjà circuler en France et être résistant aux vaccins.

[Mis à jour le 21 avril 2021 à 12h22] La France se prépare à relâcher ses mesures mais reste en alerte après la découverte d'une nouvelle mutation du coronavirus en Inde. Cette double mutation inquiète le monde entier et pourrait changer la stratégie de déconfinement. Pour l'heure, cette mutation n'a pas encore été détecté dans le pays mais pourrait l'être rapidement selon les mots de Karine Lacombe sur franceinfo. L'infectiologue indique que sa présence sur notre territoire est une simple question de jours et pourrait même déjà l'être. "C'est évident que ce variant va arriver, c'est une question de jours et il est probablement déjà en France." Plus inquiétant, la membre du Conseil scientifique explique que cette mutation pourrait être incontrôlable en raison de sa potentielle résistance aux vaccins et traitements. "Il a en particulier deux mutations, apparues sur la protéine Spike. Il peut être résistant à la vaccination ou aux traitements".

Depuis quelques jours et selon les données de l'Agence France-Presse, 1,4 million de nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en Inde, soit une hausse de 64 % en une semaine même si les autorités indiquent qu'il ne s'agit pas d'une conséquence de l'apparition du variant indien en octobre 2020. Ce mercredi 21 avril, plus de 2000 décès dus au Covid-19 et près de 300 000 nouveaux cas ont été détectés en 24 heures. Cependant, le virus mutant, nommé "B.1.617", reste sous les radars des autorités. En effet, ce variant "double mutant" apparu pour la première fois à Nagpur, dans le centre de l'Inde, est responsable de 11% des contaminations dans le pays.

Pour l'heure, il est impossible d'affirmer que le variant indien est présent en France. Détectable dans les tests PCR, la double mutation du coronavirus n'a pas encore été détecté sur le territoire mais pourrait l'être rapidement. Selon Karine Lacombe, ce variant pourrait même déjà être présent. "C'est évident que ce variant va arriver, c'est une question de jours et il est probablement déjà en France." Sur le continent européen, le variant indien est déjà présent mais dans une très faible proportion avec moins de 1% des cas recensés au Royaume-Uni mais aussi en Irlande, en Allemagne, en Italie ou encore en Espagne et en Belgique.

Après le variant brésilien qui semble être plus résistant aux vaccins, la double mutation de la souche du coronavirus pourrait être problématique face aux vaccins. Selon la membre du Conseil scientifique Karine Lacombe invitée de franceinfo le 21 avril, ce variant indien pourrait s'avérer résistant à tous les vaccins et traitements. "Il a en particulier deux mutations, apparues sur la protéine Spike. Il peut être résistant à la vaccination ou aux traitements". Une prise d position pas encore partagée par la communauté scientifique comme Catherine Hill qui se veut optimiste. "Bien sûr, il faut surveiller, étudier les variants et vérifier que les vaccins marchent bien sur eux mais, pour l'instant, on constate que les vaccins protègent contre eux, poursuit l'épidémiologiste. Il y a juste l'Astrazeneca qui s'est montré un peu moins efficace sur le variant sud-africain."

Pourquoi l'appelle-t-on "double mutant" ? Ce variant résulte en fait d'une rencontre entre la souche californienne, L452R, et de la mutation sud-africaine, E484K. Mais ce virus indien pourrait comporter d'autres mutations qui pourraient même le transformer en "triple mutant". Karine Lacombe indique que cette double mutation s'est réalisée sur la protéine Spike

À l'image des autres variants, les niveaux de transmission sont souvent plus rapides pour ces virus mutants. Qu'en est-il du variant indien ? "Il a fallu du temps pour comprendre que l'on était en présence d'un véritable variant. On en a eu la confirmation en décembre et, aujourd'hui, il se répand très très vite et on le retrouve dans de plus en plus d'échantillons", répond le généticien Rakesh Mishra, directeur du Centre de biologie moléculaire et cellulaire (CCMB), dans les colonnes du Monde. En effet, selon le quotidien, pour les mois de février et mars, le virus B.1.617 a été prélevé dans 24 % des échantillons sur des patients indiens contaminés et ayant participé à un séquençage génétique, contre 13% pour le variant britannique.

Mais attention aux rumeurs qui montreraient ce variant indien comme indétectable aux tests PCR. "Ces tests ont un taux de sensibilité de 70 à 80 %, cela signifie qu'un certain nombre d'entre eux donnent lieu à de faux résultats négatifs. Pour l'instant, on n'a aucun élément pour dire que le variant indien passe à travers les mailles du filet", assure M. Mishra auprès du journal Le Monde.