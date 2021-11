Covovax : un nouveau vaccin anti-Covid, meilleur que les autres ?

NOVAVAX. Après avoir été autorisé en Indonésie en début de semaine, le vaccin anti-Covid de Novavax, le Covovax, dont l'efficacité serait de 100% sur les formes graves et modérées, est attendu en France.

L'entreprise pharmaceutique américaine spécialisée dans les vaccins Novavax, a vu son vaccin Covovax être autorisé pour la première fois : l'Indonésie a effectivement autorisé le vaccin contre le Covid-19 ce lundi 1er novembre. Il sera produit par le Serum Institute of India (SII). Il semble dès lors très probable qu'il puisse bientôt être autorisé puis disponible en France. La distribution du vaccin de Novavax en Indonésie pourrait effectivement booster son déploiement à travers le monde. Lundi 1er novembre, Novavax a indiqué avoir déposé une demande d'autorisation auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) et au Canada. Par ailleurs, des demandes sont en cours d'étude au Royaume-Uni, en Australie, et une autre a également été déposée auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Novavax compté déposer une demande aux Etats-Unis "d'ici la fin de l'année", a indiqué l'entreprise.

Quelle est l'efficacité du vaccin Covovax ?

Très prometteur, le Covovax possèderait une efficacité vaccinale similaire, voire supérieure à celle des autres vaccins actuellement autorisés. Ainsi, Novavax avait affirmé, lundi 14 juin dernier, que son vaccin anti-Covid était, globalement, efficace à 90,4%, y compris contre les variants, et à 100% contre les formes modérées et sévères, suite aux résultats d'une étude réalisée sur 30 000 personnes aux Etats-Unis et au Mexique.

Quelle est la technologie du vaccin ?

Le Covovax utilise une technologie différente que celles employées par les vaccins à ARN messager. Ainsi, si "les vaccins de Pfizer et Moderna fournissent des instructions génétiques qui permettent au corps de fabriquer une protéine, cette fameuse protéine 'Spike', de pointe qui va entraîner la réponse immunitaire", précise Jean-Michel Dogné, directeur du département pharmacie de l'UNamur et membre de la Task Force Vaccination, le Covovax est un vaccin dit "sous-unitaire". Autrement dit, il s'appuie sur des protéines pour déclencher une protection immunitaire et ne contient pas de virus.

Cette technologie à sous-unités protéiques est déjà connue, étant notamment utilisée dans les vaccins contre l'hépatite B ou contre les infections au papillomavirus humain. Cependant, elle a été améliorée dans le cadre du Covovax : la sous-unité y a été assemblée en des nanoparticules et l'adjuvant (dans un vaccin, l'adjuvant est indispensable pour permettre une réponse immunitaire entraînant une protection) utilisé est nouveau et n'a pas encore été employé dans d'autres vaccins.

Bien qu'il utilise une technologie différente, le Covovax est à administrer sur le même mode que les vaccins à ARN messager, en deux doses à environ 21 jours d'intervalle. Par ailleurs, le vaccin anti-Covid de Novavax est plus simple à stocker (donc à distribuer) que ses concurrents : pouvant être conservé entre 2°C et 8°C, il sera ainsi plus aisément stockable dans les pays en développement.