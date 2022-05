Burkini dans les piscines : polémique à Grenoble, législation et recours... On vous explique

BURKINI. Le port du burkini sera autorisé dans les piscines publiques grenobloises à partir du 1er juin 2022. La proposition du maire Eric Piolle a été adoptée au conseil municipal le 16 mai mais le burkini continue de faire polémique.

[Mis à jour le 17 mai 2022 à 12h30] Le port du burkini sera autorisé dans les piscines publiques de Grenoble cet été. La proposition du maire écologiste de la ville, Eric Piolle, soumise au vote du conseil municipal le 16 mai 2022 a été adoptée dans la soirée avec une courte majorité : 29 votes pour et 27 contre. A compter du 1er juin, Grenoble sera la deuxième ville après Rennes à autoriser la baignade en burkini. "Il s'agit d'un combat pour qu'on arrête de poser des interdits sur le corps des femmes, mais qui porte aussi sur la santé, permettant à chacun de se protéger du soleil, et sur la laïcité, rien n'interdisant dans la loi le port de vêtements religieux dans l'espace public", a lancé l'édile avant le vote des élus municipaux ajoutant que l'objectif est de mettre fin à la " rupture d'égalité, justifiée ni par l'hygiène, ni par la sécurité" . Cet été, les termes des règlements intérieurs des piscines publiques prévoiront le port de tenues de bain en "tissu spécifiquement conçu pour la baignade [...] ajustées près du corps" et dont l'usage est réservé à la piscine. Les tenues ne pourront toutefois pas être "plus longues que la mi-cuisse". En plus du port des burkinis, l'article autorisera le monokini aux usagères de la piscine.

Le burkini créait déjà la polémique avant l'aboutissement du projet mais maintenant que la nouvelle est officielle, l'opposition redouble d'efforts pour interdire le port de ces maillots de bains qui permettent aux femmes musulmanes de respecter leur pudeur et le port du voile tout en se baignant. Laurent Wauquiez, à la tête de la Région Auvergne Rhône-Alpes a mal accueilli la décision du conseil municipal et a annoncé en réponse sur Twitter la cessation immédiate de "toute subvention à la mairie de Grenoble". Au plus haut niveau de l'Etat, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, aurait demandé au préfet de l'Isère Laurent Prevost de saisir le tribunal administratif de Grenoble "par le biais d'un référé laïcité en vue d'en obtenir la suspension, en complément du déféré d'annulation". Le préfet juge que "l'objectif manifeste est de céder à des revendications communautaristes à visées religieuses, paraît contrevenir au principe de laïcité". Un reproche étonnant puisque les services publics, dont les piscines municipales, ne sont pas tenus de respecter la neutralité religieuse comme le précise les règlements intérieurs des établissements.

Le burkini, un sujet de discrimination ?

Le maire de Grenoble, Eric Piolle a posé les contours de l'autorisation du burkini dans les piscines dans une lettre adressée à Emmanuel Macron le 29 avril et dans laquelle il promet de veiller "à ce qu'aucun règlement intérieur d'aucun équipement public ne constitue une injonction ou une discrimination". Le projet a reçu le soutien de l'association Alliance Citoyenne qui estime que "personne ne doit être stigmatisé·e jusque dans les bassins en raison de son choix de maillot". Et d'ajouter : "Les femmes musulmanes ont autant leur place à la piscine". Une tribune d'Alliance Citoyenne signée par une centaine de personnes et publiée le 11 mai dans Médiapart a défendu le droit pour les femmes de se vêtir librement, y compris lorsqu'elles souhaitent porter le burkini dans les piscines municipales. "La liberté vestimentaire n'est limitée par la loi ou un règlement que dans le cas où la tenue provoquerait un trouble à l'ordre public", clament les signataires. Et d'ajouter : "Si la liberté des unes s'arrête là où commence celle des autres, on voit mal comment la liberté de porter un maillot de bain couvrant nuirait à la liberté et au plaisir de nager des autres baigneur·euse·s des piscines municipales".

L'association Alliance citoyenne et le maire de Grenoble sont réputés proches, une proximité présentée par Alain Carignon, conseiller municipal de l'opposition, comme une influence, accusation dont s'est défendu l'édile. Le conseiller municipal avance l'argument de la laïcité pour défendre sa position comme les manifestants qui ont répondu à son appel et se sont mobilisés le 16 mai contre l'autorisation du burkini dans les piscines. "Le burkini n'est pas un simple vêtement, il a une portée politique et n'a rien à faire dans une piscine", a-t-on pu entendre devant le conseil municipal selon Le Figaro. C'est également le discours que portait Marine Le Pen sur RTL le 11 mai quand elle déclarait : J'aurai interdit le burkini dans les piscines sans aucune difficulté, d'ailleurs il est actuellement interdit dans les règlements des piscines".

Laïcité, hygiène, pudeur... Le burkini est-il interdit dans les piscines publiques ?

Les règlements intérieurs font la loi dans les services publics mais selon ce document du gouvernement, "les usagers du service public ont le droit d'exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de leur bon fonctionnement et les impératifs de sécurité, de santé et d'hygiène". Aucun règlement intérieur ne peut donc justifier l'interdiction du burkini au nom de la laïcité. Seuls les arguments sur la sécurité, l'hygiène et l'atteinte à la pudeur sont retenus par les piscines publiques pour déterminer les tenues autorisées dans l'eau. A ce titre, les établissements ont le droit d'interdire le burkini.

A l'argument hygiéniste et sécuritaire l'association Alliance Citoyenne oppose "des études indépendantes [qui] ont prouvé que la longueur d'un maillot ne détermine pas son caractère non hygiénique ou encore que les difficultés potentiellement rencontrées par les sauveteur·euse·s en cas de noyade sont les mêmes que pour une personne vêtue d'un bikini". Les piscines municipales de Rennes, ville où le burkini est autorisé depuis 2018 grâce à une décision de la maire socialiste Nathalie Appéré, penchent également de cet avis et estiment dans leur règlement intérieur que pour respecter les "exigences de sécurité et d'hygiène" et "préserver la qualité de l'eau de baignade", les tenues de bains se doivent seulement d'être "dans un tissu conçu spécifiquement pour cet usage et ne doivent pas avoir été portées avant l'accès à la piscine". Le texte oblige aussi les usagers à "prendre une douche avec shampoing et savonnage" avant d'entrer dans l'eau rapporte Franceinfo.

Quant à l'atteinte à la pudeur, impossible que l'argument soit utilisé pour interdire le port du burkini, le vêtement couvrant l'intégralité du corps de celles qui le portent, des épaules jusqu'aux chevilles la plupart du temps. Au contraire, la pudeur est ce qui interdit aux usagers de faire du nu, et aux femmes d'être topless ou de porter des maillots de bain trop échancrés.

Le port du burkini autorisé dans les piscines à Grenoble

Le burkini sera autorisé dans toutes les piscines municipales de Grenoble à parti du 1er juin 2022. Une décision prise par le conseil municipale de la ville et voté d'une courte majorité, 29 votes pour, 27 contre et 2 abstentions. L'article qui a été adopté prévoit une modification des règlements intérieurs des piscines concernant les "règles d'hygiène et de sécurité". Il prévoit que les "tenues de bain doivent être faites d'un tissu spécifiquement conçu pour la baignade, ajustées près du corps, et ne doivent pas avoir été portées avant l'accès à la piscine". "Les tenues non près du corps plus longues que la mi-cuisse (robe ou tunique longue, large ou évasée et les maillots de bain-shorts sont interdits", ajoute le texte, une précision qui fait en partie référence aux burkinis.