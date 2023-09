Abayas et qamis : l'interdiction des vêtements à l'école est-elle respectée ? Et légale ?

L'interdiction de porter l'abaya à l'école a été bravée par quelques dizaines d'élèves, un très petite minorité, lors de la rentrée du 4 septembre. Le ministre se tient prêt à compter d'autres cas, tandis que le Conseil d'Etat doit se prononcer sur la mesure.

[Mis à jour le 5 septembre 2023 à 10h27] L'interdiction du port de l'abaya a massivement été respectée le jour de la rentrée. Seulement 298 personnes, sur les 12 millions d'élèves attendus pour la rentrée, se sont présentées en abayas ou en qamis selon le bilan dressé par le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal, au micro de BFMTV ce mardi 5 septembre. Parmi elles, la "très grande majorité s'est conformée à la règle" après la "phase d'explications, de dialogue" avec les équipes pédagogiques et 67 personnes refusant de retirer le vêtement "sont rentrées chez elles".

Si le bilan ne semble pas important compte tenu du nombre d'élèves français, le ministre prévient qu'il n'est pas définitif. "Hier, pour les lycées, dans la plupart des cas, ce sont essentiellement les secondes qui faisaient leur rentrée", reste donc à voir si les lycéens de première et de terminale se plieront ou non à l'interdiction du port de l'abaya. Il faut aussi s'attendre à voir les élèves porteurs de l'abaya revenir "puisqu'ils doivent être scolarisés, et on verra si ils se sont conformés à la règle ou pas", note le ministre.

Les chiffres avancés par Gabriel Attal confirment que le sujet de l'abaya ne concerne qu'une minorité d'élèves, pourtant le ministre comme le chef de l'Etat martèlent la nécessité de la mesure. "Il n'y a pas la place pour les signes religieux" à l'école a souligné Emmanuel Macron, lundi soir, lors de son entretien avec Hugo décrypte. "L'école doit rester ce lieu neutre" a ajouté le président de la République qui rejoint son ministre sur l'utilité de "discuter [et d']expliquer" le principe de laïcité aux élèves tout en restant "intraitable et clair".

L'interdiction des abayas à l'école retoquée par le Conseil d'Etat ?

L'interdiction du port de l'abaya dans les écoles s'est transformée en débat de grande ampleur, à tel point qu'Emmanuel Macron a dû rappeler que la mesure n'était pas le sujet "le plus important" de la rentrée. Mais pour certains, le sujet est au contraire fondamental et justifie de déposer un recours devant le Conseil d'Etat. C'est ce qu'a fait l'association Action Droits des Musulmans (ADM) pour voir la mesure suspendue. La Défenseure des droits, Claire Héron, a également été saisie par l'association.

Les avocats d'ADM dénoncent "une atteinte à l'éducation" et "à la vie privée" des enfants musulmans ou présumés musulmans, et un mesure qui risque de créer "un risque de profilage ethnique à l'école" et pourrait avoir des conséquences sur le plan social, culturel ou éducatif.

D'autre part, l'association pointe un "immixtion injustifiée dans l'exercice du culte musulman" par l'Etat et y voit "une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte". Ce point pourrait être à double tranchant et desservir l'association : si le port de l'abaya relève de la pratique du culte musulman, elle peut alors être considérée comme un signe d'appartenance religieuse ostentatoire et justifiée l'interdiction décidée par le ministère de l'Education nationale, car tous les signes religieux ostentatoires sont interdits à l'école comme le prévoit l'article L. 141-5-1 du code de l'Education.

La décision du Conseil d'Etat sur le recours déposé en référé-liberté par ADM est attendue sous 48 heures à compter du 5 septembre. La juridiction pourrait être amenée à statuer sur un autre recours que La France insoumise envisage de déposer.

Dans cette note dévoilée par Le Parisien, on apprend que dès le premier jour de l'année scolaire, lundi 4 septembre, aucun élève portant l'abaya ou le qamis ne pourra assister aux cours. L'élève sera toutefois reçu(e) dans l'établissement pour "un échange" lors duquel lui seront expliquées les nouvelles règles, mais également les sanctions qu'il ou elle encourt. S'il ou elle refuse de renoncer à sa tenue, "une procédure disciplinaire devra être engagée", précise clairement la note signée par Gabriel Attal. La procédure pourra aller jusqu'à une éventuelle exclusion de l'élève, apprend-on encore.

"Cette procédure ne saurait être une négociation, sous quelque forme que ce soit", insiste dans sa note le ministre de l'Éducation nationale. Et d'ajouter : "Son objectif est de mettre un terme rapide et durable au comportement constitutif d'un trouble au bon fonctionnement de l'école."

Gabriel Attal s'est montré ferme sur l'interdiction du port de l'abaya à l'école. Mais alors que le caractère religieux du vêtement ne fait pas consensus, comment compte-t-il s'y prendre ? Le ministre a fait parvenir jeudi 31 août une "note de service" précisant les modalités de cette interdiction aux établissements scolaires et avait précédemment indiqué, en conférence de presse le 28 août, que le "vade-mecum de la laïcité" allait être "actualisé".

Dans cette note, le ministère précise que : "La montée en puissance du port de tenues de type abaya ou qamis a fait naître un grand nombre de questions sur la conduite à tenir. Le port de telles tenues, qui manifestent ostensiblement en milieu scolaire une appartenance religieuse, ne peut y être toléré."

Le ministre de l'Éducation nationale estime que "dans la très grande majorité des cas les choses se régleront, dès les premiers jours, par du dialogue". Pour aider les chefs d'établissement à la mise en place de l'interdiction, un "accompagnement humain" est prévu pour la rentrée et, dans les écoles qui le demandent, des "équipes laïcité" du rectorat seront déployées sur place. Outre les solutions administratives, le ministre dit compter sur la "pédagogie" et l'"échange avec les familles" pour comprendre la décision et respecter l'interdiction. Dans les cas les plus difficiles, "une lettre signée de (la) main" du ministre sera destinée aux familles concernées. Une "procédure d'accompagnement humain" devra aussi voir le jour à l'aide "d'équipes laïcité et valeurs de la République des rectorats, des formateurs laïcité" qui se déplaceront dans les établissements français.

Qu'est ce qu'une abaya ?

Il s'agit d'un vêtement traditionnel exclusivement féminin et issu de la culture islamique. Cette longue robe a pour but de couvrir l'intégralité du corps de la femme à l'exception du visage, des mains et des pieds. Camouflant les formes du corps, l'abaya se veut un signe de modestie dans la culture islamique. Ce vêtement peut-être considéré comme une extension du voile qui doit couvrir les cheveux de la femme et est adopté par certaines femmes musulmanes. Souvent noire, les modèles d'abaya ont pris des couleurs ces dernières années.

Le port de l'abaya n'est pas systématiquement obligatoire pour les musulmanes, cela dépend de la législation de chaque État. En Arabie saoudite, dans d'autres pays du golfe ou encore en Iran, toutes les femmes musulmanes ou non sont contraintes de porter l'abaya. Mais les pays où le port de cette longue robe est obligatoire ne sont pas majoritaires ; dans le reste du Moyen-Orient le vêtement n'est pas obligatoire, pas plus qu'au Maghreb. Le port contraint de l'abaya est souvent décidé dans les pays où le pouvoir est intimement lié à la religion : là où la charia régit les lois ou dans les Républiques islamiques par exemple. Même dans ces pays, des hauts dignitaires religieux militent pour que le port obligatoire de l'abaya soit aboli et que le choix revienne aux femmes.

Le qamis, qu'est-ce que c'est ?

Le qamis est en quelque sorte le pendant masculin de l'abaya. Le vêtement vient lui aussi de la culture islamique, mais est réservé aux hommes. Cela ressemble à une longue tunique qui, comme pour les femmes, doit camoufler les formes du corps et respecter la pudeur. Le qamis par sa forme n'est pas sans rappeler d'autres tenues vestimentaires semblables, mais nommées différemment selon les zones géographiques : la djellaba en Afrique du Nord ou le boubou en Afrique de l'Ouest. À noter que ces vêtements sont portés aussi bien par les hommes que par les femmes.

L'abaya et le qamis sont-ils des vêtements religieux de l'islam ?

Pour les musulmans qui pratiquent les préceptes religieux les plus stricts, il convient pour les hommes et les femmes de couvrir les parties intimes de leurs corps notamment lors de célébrations religieuses ou des prières. Les femmes sont alors tenues de couvrir tout leur corps et leurs cheveux à l'exception du visage, des mains et des pieds tandis que les hommes doivent se couvrir au moins de la taille jusqu'aux genoux ou alors du haut du corps jusqu'aux genoux en présence de la gente féminine. Les abayas et les qamis permettent de respecter ces principes religieux. Le caractère religieux qui est prêté à ces vêtements est aussi lié à la tradition et aux pratiques du prophète islamique Mahomet. Les hadiths, récits prophétiques, prétendent notamment que le prophète portait le qamis. Les vêtements sont donc un moyen de se rapprocher ou d'imiter l'exemple de Mahomet.

L'origine de l'abaya et du qamis pourrait aussi être plus culturelle que cultuelle. L'existence de vêtements semblables, mais pourtant sans lien direct avec l'islam comme vu plus haut dans cet article, nourrit cette thèse. Il faut aussi noter que le Coran ne mentionne pas explicitement le port de l'abaya ou du qamis comme des préceptes musulmans et se contente de demander la modestie et l'absence de vanité aux fidèles. La modestie peut effectivement passer par la façon de s'habiller sans exiger le port d'une longue robe comme le prouvent les femmes musulmanes qui ont fait le choix de ne pas porter l'abaya.

Abaya et qamis, signes religieux ou habitudes culturelles ?

Au fil du temps, le port de l'abaya et du qamis dans le monde islamique a pu devenir une habitude vestimentaire plus qu'un symbole religieux. Une nuance faite par certains professeurs contactés par Le Monde qui observent que "les élèves et parfois leurs familles dénient fréquemment toute dimension religieuse au port de ces tenues mettant en avant leur caractère culturel". La question est alors de savoir comment reconnaître la pratique cultuelle ou l'habitude culturelle. Le vice-président Conseil français du culte musulman (CFCM), Abdallah Zekri, est de cet avis et a estimé sur BFMTV que "l'abaya n'est pas une tenue religieuse, c'est une forme de mode".

Les cellules "valeurs de la République" du ministère de l'Éducation nationale expliquaient fin 2022 dans un courrier que Le Monde a consulté qu'il faut distinguer les signes ostensiblement religieux de ceux "qui ne sont pas par nature des signes d'appartenance religieuse" mais qui peuvent le devenir "au regard du comportement". Les abayas et les qamis appartiennent à cette deuxième catégorie. Il faut alors pour savoir s'ils relèvent du culte ou de la culture, en s'aidant de plusieurs indices comme la régularité du port de la tenue, "la persistance du refus de l'ôter" ou "le fait qu'il s'agisse de tenues traditionnelles portées lors de fêtes religieuses", précise la note. Difficile toutefois de procéder à l'évaluation individuelle du port de l'abaya ou du qamis pour chaque élève. Didier Georges, proviseur et secrétaire national du SNPDEN-UNSA, a estimé, auprès du Monde, qu'il "peut y avoir des écueils mais, la plupart du temps, les chefs d'établissement savent dire ce qu'il en est". Il a salué qu'une décision soit "enfin prise" par le ministère.