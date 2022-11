L'iPhone 14 avec 370 euros de réduction ? Attention aux prix lors du Black Friday

Certains sites revendeurs d'iPhone affichent des prix barrés sur le tout dernier modèle, l'iPhone 14, avec des réductions de plusieurs centaines d'euros. De quoi inspirer la méfiance...

Attention arnaque ! Alors que la date officielle est fixée à ce vendredi 25 novembre, le Black Friday 2022 a déjà débuté dans bon nombre d'enseignes en ligne. Les revendeurs d'iPhone rivalisent d'imagination depuis la semaine dernière pour mettre en avant leurs offres de prix réduits sur les iPhone d'Apple, toujours très cherchés lors de l'opération promotionnelle. Si certains deals sont réellement intéressants, il y a aussi des réductions qui laissent songeur.

Certains marchands affichent par exemple depuis ce vendredi un Apple iPhone 14 Pro Max Noir Sideral 128 Go à moins de 1449 voire 1429 euros contre un prix barré de 1799 euros. De quoi se vanter d'une belle remise de 370 euros pour le Black Friday ! En réalité, ce modèle est déjà passé sous les 1450 euros depuis des lustres, au moins depuis le mois d'octobre, comme le montrent les courbes de prix que nous suivons de près.

Un iPhone 14 à moins de 1000 euros

Les meilleures promos sur l'iPhone 14 portent en réalité sur la version classique qui passe sous les 1000 euros et même sous les 930 euros chez le Japonais Rakuten. On trouve aussi des offres chez les opérateurs, moyennant la souscription d'un forfait, comme ici chez Sosh avec 40 euros de réduction sur la version 128 Go, auxquels on peut ajouter 100 euros en cas de reprise d'un ancien smartphone.

iPhone 14 879 € VOIR L'OFFRE sur Sosh

Apple iPhone 14 Minuit 128 Go Neuf à partir de 920,00 € Occasion à partir de 899,00 € Reconditionné 975,00 € 920,00 € Voir

Rakuten 929,00 € Voir

Leclerc 979,00 € Voir

Amazon 1009,00 € Voir

Ubaldi 1009,00 € Voir

Fnac 1018,95 € Voir

Cdiscount 1019,00 € Voir

Materiel.net 1019,00 € Voir

LDLC.com 1019,00 € Voir

Darty 1019,00 € Voir

La Redoute 1141,99 € Voir Rakuten 929,00 € 899,00 € Voir

Fnac 1018,95 € 1019,00 € Voir

Pas de miracle pour l'iPhone 14 Pro Max

L'iPhone 14 Pro Max pour sa part est affiché actuellement sur l'Apple Store à 1479 euros. La meilleure offre du moment vient sans doute de Rakuten, qui l'offre à quelques dizaines d'euros de moins soit 1429,99 euros. Loin donc, des 370 euros promis par ailleurs...

APPLE iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black Neuf à partir de 1429,99 € Occasion à partir de 1300,00 € Rakuten 1429,99 € Voir

Fnac 1478,95 € Voir

Amazon 1479,00 € Voir

Cdiscount 1479,00 € Voir

Darty 1479,00 € Voir Rakuten 1429,99 € 1300,00 € Voir

L'iPhone 14 Pro Max est réellement le must du must du dernier fleuron d'Apple. Il s'agit de l'iPhone 14 le plus onéreux de la gamme, mais également du plus poussé en matière de nouveautés et de performances, avec notamment la toute nouvelle puce A16 Bionic, un meilleur appareil photo, mais également un nouveau design sur sa face avant qui lui permet d'afficher davantage de contenu à l'écran. Le tout, sorti il y a deux mois à peine. Alors même si le Black Friday peut faire des merveilles, ne rêvons pas trop quand même.