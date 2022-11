Le smartphone Samsung S22+ est à un prix délirant pour le Black Friday !

PROMOS SMARTPHONE BLACK FRIDAY. Les bons plans du Black Friday 2022, qui se prolonge ce dimanche 27 novembre 2022, ce sont les smartphones Samsung. Celle sur le Samsung S22+, un excellent téléphone, est à ne pas manquer !

[Mis à jour le 27 novembre 2022 à 17h50] Avis aux amateurs de smartphones. Reconnu comme l'un des du marché et, bonne nouvelle, le Black Friday 2022 permet de se l'offrir à plus petit prix. Le Samsung S22+ s'affiche en promo ce vendredi sur le web, à l'occasion du "vrai" jour du Black Friday 2022. Voir le Samsung S22 à prix réduit est une belle surprise tant ce smartphone cumule les qualités. Son petit frère, le Samsung S22+, voit ses prix cassés alors qu'il propose un excellent écran, une autonomie supérieure à la moyenne, un design haut de gamme et une charge rapide très performante. De quoi s'assurer de disposer d'un très bon smartphone avec ce Samsung S22+ qui voit la barre des 900 euros cassée lors de ce Black Friday 2022.

Samsung S22 Neuf à partir de 569,88 € Occasion à partir de 485,49 € Rakuten 569,88 € Voir

Amazon 859,00 € 700,00 € Voir

Darty 725,00 € Voir Rakuten 569,88 € 485,49 € Voir

Amazon 859,00 € 576,73 € Voir

Samsung S22+ Neuf à partir de 899,90 € Occasion à partir de 780,03 € Amazon 1109,00 € 899,90 € Voir Amazon 1109,00 € 780,03 € Voir

Le S22 et le S22+ se démarquent notamment par leur excellente puce, leur grande résistance aux chocs qui en font de vrais durs à cuire et un écran Amoled 6 pouces d'excellente facture. Il est possible de le trouver en ce moment à moins de 600 euros sur plusieurs sites de e-commerce, une belle affaire pour un smartphone haut de gamme et doté des dernières nouveautés du marché, à commencer par un excellent capteur photo. Il va falloir faire vite pour profiter de ces offres flash, notamment sur Amazon, Boulanger et Rakuten.