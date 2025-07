Les Romains avaient leur McDo ! Ce qu'ils y mangeaient était très bizarre

Certains aliments surprenants se retrouvaient dans les espaces de restauration les plus populaires de la Rome antique.

Les Romains sont un des grands peuples de l'Antiquité. Il était l'un des plus avancés : l'Empire a réussi à s'accroitre démographiquement, économiquement et militairement jusqu'à sa chute en 476. Récemment, des chercheurs se sont penchés sur l'un des aspects de leur vie quotidienne : l'alimentation. Elle était principalement constituée de céréales servies en bouillie. Sous l'Empire, les Romains les plus riches ont ensuite commencé à manger du poisson et les produits de la chasse comme le sanglier, le faisan ou la perdrix.

Un autre mets très apprécié était la grive, un petit oiseau. Dans cette nouvelle étude publiée dans International Journal of Osteoarchaeology, les archéologues ont constaté que ce mets n'était en fait pas réservé aux riches comme on l'avait longtemps pensé, notamment suite à des textes de gastronomes antiques. Habituellement associée aux fastes des banquets romains, cette viande était aussi consommée par le peuple.

Dans une fosse septique du Ier siècle de Pollentia, cité romaine sur l'île de Majorque, de nombreux ossements de cette espèce ont été découverts. Ce système de drainage souterrain pour éliminer les déchets était relié à un lieu accessible à tous appelé "taberna", un espace de restauration estimé comme un ancêtre des fast-food. Ce type d'établissements servait principalement la population de la classe ouvrière en proposant des repas rapides et abordables.

"Le point essentiel à retenir est que les grives, autrefois considérées comme un mets de luxe réservé à l'élite romaine, faisaient en réalité partie du paysage alimentaire quotidien dans des villes comme Pollentia", a expliqué à Fox News Alejandro Valenzuela, chercheur à l'Institut méditerranéen d'études avancées de Majorque. Ces oiseaux étaient alors aplatis puis frits pour être préparés plus rapidement et mangés plus facilement. Ils pouvaient également être servis en brochette. Le goût se rapprochait de celui d'autres petits gibiers comme la caille.

Ces oiseaux migrent en masse vers des régions comme Majorque en hiver et pouvaient ainsi être capturés avec des filets puis acheminés vers de telles échoppes. Les élites profitaient toujours de ce met, mais il venait d'élevage et était donc disponible toute l'année et souvent engraissé aux figues alors que dans la rue, ils étaient sous une forme plus modeste, tel un petit encas.

Sur ce même site, les archéologues sont tombés sur des restes de porc, de moutons, de chèvres ou encore de crustacés. "Ces espaces servaient probablement des ragoûts, des petites viandes frites ou grillées, des légumineuses et du vin, des repas pratiques pour ceux qui n'ont pas de cuisine à la maison", a ajouté Valenzuela. La street food était donc déjà très répandue. Des recherches futures pourraient permettre de mieux comprendre ce mécanisme d'exploitation et de commerce.