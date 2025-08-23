Une "usine à graisse préhistorique" découverte, le récit sur l'Homme de Néandertal repensé

Des chercheurs ont identifié les restes d'une "usine à graisse" datant de l'époque de l'Homme de Néandertal. Elle remet en question la vision de cet ancêtre préhistorique.

L'homme de Néandertal a vécu en Europe jusqu'à il y a environ 40 000 ans. Cet ancêtre de l'Homme présentait une proéminence du bourrelet sus-orbitaire, de grands yeux et une large dentition. Ils vivaient de la chasse, notamment celles du mammouth et de l'éléphant, ainsi que de la cueillette. Souvent en groupe, ils étaient nomades. Si l'Homme de Néandertal est fréquemment imaginé comme une brute avec une intelligence rudimentaire, des études sont venues prouver le contraire. Ces individus ne se contentaient pas de survivre, mais faisaient preuve d'une certaine gestion organisée de leur environnement.

Une récente étude parue dans Science Advances explique qu'ils exploitaient notamment la graisse récupérée sur les carcasses d'animaux et stockée. Les scientifiques ont qualifié ce système "d'usine à graisse préhistorique". L'un de ces sites a été découvert en Allemagne et daterait de 125 000 ans. Sur le site de Neumark-Nord 2/2, les archéologues ont trouvé plus de 118 000 morceaux d'os brisés, venant d'au moins 172 mammifères différents. Parmi eux, des chevaux, des cerfs et des bovins ont été identifiés.

Des outils ont également été découverts non loin de là, dont des enclumes et des marteaux de l'époque. Face à ces éléments et à la détection de traces de feu et de terre calcinée, les auteurs de l'étude ont estimé que les Néandertaliens ne faisaient pas que se nourrir, mais constituer des stocks de nourritures grâce à un processus d'extraction de graisse en brisant les os puis en faisant bouillir les fragments. Cette méthode était efficace, mais laborieuse. Jusqu'à présent, ces techniques étaient davantage attribuées à l'Homo sapiens.

"Les Néandertaliens géraient clairement leurs ressources avec précision – planifiant les chasses, transportant les carcasses et extrayant la graisse dans une zone dédiée", a expliqué le Dr Lutz Kindler, chercheur et auteur de l'étude, dans un communiqué. Ils pouvaient ainsi se forger une réserve pour les périodes de disette. De plus, la graisse offrait l'opportunité de faire des préparations plus complexes comme des ragoûts. Les Néandertaliens pouvaient ainsi rééquilibrer leur régime alimentaire, avec cette graisse riche en calories venant compléter l'apport en protéines. Cela leur était indispensable en tant que source d'énergie pour leur déplacement et pour faire face au froid parfois extrême.

Les Néandertaliens savaient donc diversifier leurs sources alimentaires, anticiper les pénuries ou encore optimiser l'usage d'un animal abattu. "Il existe une pensée selon laquelle les Néandertaliens étaient stupides, c'est ici un autre élément qui prouve le contraire", a déclaré Wil Roebroeks , co-auteur de l'étude et archéologue, à CNN.