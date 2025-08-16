Le vert remplace le rouge sur ce nouveau panneau - quelle est sa signification ?

Ces panneaux de limitations de vitesse aux bords verts fleurissent sur les routes et de nombreux automobilistes ne connaissent pas leur signification

Certains panneaux de signalisation sont connus de tous les automobilistes. C'est le cas des panneaux de limitation de vitesse qui sont ô combien importants pour la sécurité routière. On les voit partout parce qu'ils indiquent sur chaque route la vitesse à ne pas dépasser pour ne pas se mettre hors-la-loi et risquer une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 euros. Ces panneaux ronds ont un fond blanc et sont bordés de rouge. A l'intérieur le nombre en noir est celui qui signale au conducteur la vitesse maximum à laquelle il a le droit de rouler : 50km/h, 80km/h, 110 km/h, 130km/h…

Selon la Convention de Vienne sur la signalisation routière, adoptée en 1968, les panneaux de limitation de vitesse doivent avoir des bords rouges pour être facilement reconnaissables et uniformes dans différents pays. Pas de mauvaise surprise donc si vous avez prévu de conduire en Espagne, en Allemagne ou en Italie pendant les vacances, même si les limitations de vitesse sont propres à chaque pays. Mieux vaut donc les connaître avant de prendre la route, sinon il est important de bien se fier à ces panneaux.

Seulement, depuis quelque temps, de nouveaux panneaux de limitation de vitesse fleurissent sur le bord des routes. Une seule différence existe avec ceux qu'on a l'habitude de voir : les bords sont de couleur verte. Pourquoi donc ne sont-ils plus rouge ? Daniel ShenSmith, avocat et Youtubeur, explique sur sa chaîne qui compte plus de 13 000 abonnés, que de nombreux automobilistes britanniques lui posent la question. La réponse est qu'il s'agit de panneaux "consultatifs", à savoir qu'ils indiquent la vitesse conseillée et non celle autorisée. "Je ne trouve rien dans la loi qui dise qu'un panneau à bordure verte est exécutoire, confie l'avocat. Il faut une bordure rouge et circulaire pour que la limite de vitesse soit applicable."

Il ajoute que ces nouveaux panneaux bordés de vert sont souvent installés à côté des panneaux de limitation de vitesse normaux. Ils sont donc là pour inciter le conducteur à ne pas trop appuyer sur la pédale d'accélérateur, ce qui explique qu'ils sont le plus souvent implantés à proximité des écoles ou dans des quartiers résidentiels. Les automobilistes ne prennent aucun risque à dépasser la vitesse indiquée mais ils doivent avoir à l'esprit qu'ils circulent dans un endroit où de nombreux enfants peuvent s'amuser. Une façon plutôt intelligente de faire de la prévention qui pourrait bien un jour traverser la Manche.