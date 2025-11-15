Des anomalies détectées sur l'une des pyramides de Gizeh pourraient indiquer une entrée secrète

Une équipe de chercheurs a repéré des anomalies sur la pyramide de Mykérinos du plateau de Gizeh. Elles pourraient cacher une entrée secrète.

Pièces secrètes, labyrinthes, pièges... La conception des pyramides ne cesse de surprendre les archéologues et historiens. Sur le célèbre plateau de Gizeh, la pyramide de Mykérinos a révélé un nouveau secret, selon une récente étude publiée dans la revue NDT & E International . Construite sous le règne du pharaon du même nom vers 2490 avant J-C, c'est la plus récente et la plus petite des trois pyramides du site. Elle mesurait à l'origine environ 65 mètres de haut, soit plus de deux fois moins que la plus imposante, Khéops.

Elle a une entrée sur la face nord. Une autre face du monument, côté est, a été examinée de plus près par les chercheurs du projet international ScanPyramids. Ils ont remarqué que les pierres étaient " remarquablement polies sur une surface d'environ quatre mètres de haut et six mètres de large". C'est le seul endroit qui est ainsi sur la pyramide, en dehors de l'entrée principale.

Les méthodes de tomographie de résistivité électrique, de géoradar et d'ultrasons ont été utilisées sur cette façade est afin de savoir ce qui se trouvait derrière. Deux cavités très proches l'une de l'autre et remplies d'air ont été détectées. La première est située à 1,4 mètre sous la surface et fait environ 1,5 mètre de large sur 1 mètre de haut. La seconde est plus resserrée avec des dimensions de 0,9 par 0,7 mètre.

Cela pourrait être la preuve d'une seconde entrée cachée de la pyramide. Ces résultats laissent, en effet, penser que la zone polie n'est pas simplement décorative, mais abrite une structure interne, invisible de l'extérieur. Elle serait davantage un passage, ou au moins un espace aménagé volontairement. Le bloc qui recouvre l'une des anomalies a une très forte résistance : il pourrait avoir eu pour but de dissimuler l'entrée et donc de la protéger. Des tests supplémentaires sont nécessaires pour confirmer l'hypothèse d'une seconde entrée.

"Suite à la validation significative d'un couloir caché dans la pyramide de Khéops en 2023, ScanPyramids a de nouveau réalisé une découverte importante à Gizeh. La méthodologie de test que nous avons développée permet de tirer des conclusions très précises sur la nature de l'intérieur de la pyramide sans endommager cette structure précieuse. L'hypothèse d'une autre entrée est très plausible, et nos résultats nous rapprochent considérablement de sa confirmation", a assuré Christian Grosse, membre de l'équipe de recherches, dans un communiqué. Les découvertes sur les pyramides de Gizeh pourraient donc encore affluer.