Les cheveux bouclés seraient un "avantage" dans l'évolution de l'espèce humaine

Une étude scientifique révèle comment les cheveux sont impliqués dans l'évolution du corps humain. Ainsi, les cheveux bouclés ou frisés seraient ainsi pour protéger le cerveau des fortes chaleurs.

Pourquoi les populations proches de l'équateur ont-elles davantage les cheveux bouclés et celles proches du Pôle Nord plutôt les cheveux lisses ? Une étude parue le 6 juin 2023 dans un magazine de l'académie des sciences américaines s'est penchée sur cette question.

Ce travail s'est concentré sur l'époque durant laquelle l'espèce Homo Sapiens a peu à peu écrasé le Néandertal et le Dénisovien, il y a plus de 40 000 ans. C'est à ce moment-là que la taille du cerveau de notre espèce aurait commencé à augmenter. "Le cerveau est un organe volumineux et très sensible à la chaleur qui génère également beaucoup de chaleur", explique Tina Lasisi, l'une des scientifiques du projet, à National Geographic.

Pourquoi l'Homme a-t-il des cheveux ?

Dans leur enquête, les auteurs reviennent sur l'apparition des cheveux. Notre cuir chevelu est ainsi dû à notre posture bipède : dans cette position, le Soleil frappe directement la tête donc l'être humain a développé ses poils pour s'en protéger. Cela est également dû aux conditions climatiques en Afrique à cette période où est apparu l'Homme.

Cette étude a développé un mannequin dit "thermique" avec différentes perruques dotées de véritables cheveux humains. Le modèle était chauffé à 35 degrés Celsius dans une soufflerie. Grâce au vent, les scientifiques ont "calculé la perte de chaleur à différentes vitesses de vent, après avoir mouillé les perruques pour simuler la transpiration" et ils ont observé "comment différentes textures de cheveux affectent le gain et la perte de chaleur sur le cuir chevelu."

La conclusion de cette étude "montre que les cheveux étroitement bouclés offrent la protection la plus efficace pour le cuir chevelu contre le rayonnement solaire, tout en minimisant le besoin de transpiration pour compenser le gain de chaleur." Ce deuxième paramètre s'explique par le fait que mouillés, les cheveux bouclés ne se plaquent pas au crâne.