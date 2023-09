Vous trouvez vos cauchemars étranges ? Leur signification est peut être plus courante que vous croyez

Si les cauchemars sont souvent inspirés par nos propres situations, certains pourraient être communs à de nombreuses personnes, avec la même signification.

Les cauchemars suivent toujours un scénario assez bizarre voire parfois surréalistes. Ces expériences sont pourtant inspirées par de nombreux détails concrets de votre vie quotidienne et elles s'accordent généralement avec des événements qui se sont vraiment passés dans votre parcours. De quoi les rendre parfois réalistes à s'y méprendre.

Malgré cet aspect très personnel, des similitudes permettent de regrouper les cauchemars et de déceler leur signification commune. Certains thèmes sont même très récurrents, comme la présence d'un monstre, la sensation de chute ou d'être pourchassé, ou encore l'impuissance devant une catastrophe.

"Les rêves sont liés aux situations et aux problèmes que chaque personne rencontre dans sa vie éveillée", confirme Michael Schreddl, directeur de recherche basé à Mannheim (Allemagne), interrogé dans le média Science Alert. Il estime même que le cauchemar permet aux individus de devenir "réalisateurs" de leur propre film de vie.

Mais en analysant plus de 1200 cauchemars dans une étude et en demandant aux participants de se souvenir de leur mauvais rêve le plus récent, il est parvenu avec un collègue à une classification, avec des thèmes communs. Le professeur a donc listé les dix types de cauchemars les plus fréquents pour en dévoiler les significations cachées :

10. L'invasion de monstres, de robots ou d'animaux plus réels (souris , cafards ou rats) serait le signe d'une peur de la saleté ou plus généralement d'un sentiment d'insécurité.

9. La présence maléfique comme celle d'un fantôme, d'un extraterrestre ou d'un démon symboliserait un sentiment d'intrusion dans notre sphère privée et peut aussi être le signe d'une grande superstition.

8. Les catastrophes comme les incendies, inondations, retombées nucléaires (4,5% des cauchemars), sont le résultat d'une peur de l'avenir, comme le moyen pour votre cerveau de ruminer sur quelque chose dont vous craignez qu'il se produise.

7. L'oubli d'un objet plus ou moins précis, voire d'une chose dont on peine à se souvenir, serait lié à la peur de l'inconnu.

6. Les désaccords, les conflits interpersonnels ou les disputes peuvent être des signes d'anxiété sociale en général voire de timidité envers une personne en particulier.

5. Les problèmes de santé ou la maladie, qu'il s'agisse de notre propre cas ou de celui d'autres personnes (déjà 11,6% des cauchemars), sont parmi les plus complexes et évoquent globalement une perte de contrôle sur sa vie et son avenir.

4. La fuite ou le cauchemar dans lequel vous êtes pourchassé par un individu, ou tout autre chose d'ailleurs, est caractéristique d'une situation (au travail, en famille) à laquelle vous souhaitez échapper mais qui vous semble inextricable.

3. Les accidents quels qu'ils soient (chutes, accidents de voiture, noyades, soit 15% des cauchemars) alerteraient sur votre sentiment d'impuissance face à une fatalité, une situation à laquelle il n'y a pas de solution selon vous. Votre propre mort peut faire partie du cauchemar.

2. L'agression physique, version extrême du conflit (voir point 6), se concrétise par une attaque, un combat violent dans votre rêve et illustre votre sentiment de vulnérabilité face aux autres, une estime de soi malmenée.

1. L'échec est enfin le cauchemar le plus fréquent avec plus de 18% des cauchemars rapportés. Il peut porter sur une compétition sportive, une mission professionnelle ou un examen (3% des cauchemars à lui seul). Il s'agit selon Michael Schreddl d'une vaste catégorie plus difficile à interpréter et rejoint plusieurs cauchemars cités plus haut. Elle résulte en tout cas presque toujours d'un manque de confiance en soi.