Que va devenir la Terre quand le soleil mourra ?

Les scientifiques de l'université de Naresuan, en Thaïlande, ont pu prédire le futur de la planète Terre lorsque le soleil sera mort.

Qu'adviendra-t-il de notre chère planète Terre lorsque le soleil mourra ? C'est la question que s'est posée Amornrat Aungwerojwit, physicien de l'Université de Naresuan, en Thaïlande. Selon l'analyse des étoiles naines blanches, menée par toute une équipe de scientifiques de cette Université thaïlandaise, l'agonie du soleil va tout simplement déclencher un véritable carnage du système solaire. Un évènement sans précédent qui pourrait emporter la Terre avec lui.

Tout d'abord, ce sont Mercure et Vénus qui vont disparaître dans le cercle le plus interne du système solaire. Les deux planètes se déchireront et seront "dévorées" par le soleil. De son côté, la Terre a un infime espoir de survie, qui repose sur la façon dont son orbite va évoluer par rapport à la masse décroissante du soleil et aux interactions changeantes entre les planètes. "Que la Terre puisse ou non s'éloigner suffisamment vite avant que le soleil puisse rattraper son retard et brûler, ce n'est pas clair", déclare l'universitaire Boris Gänsicke, de l'Université de Warwick au Royaume-Uni. Dans le meilleur des cas, si la Terre subsistait, elle perdrait tout de même son atmosphère et ses océans. Autrement dit, la "planète bleue" serait tout simplement invivable.

Pour en arriver à cette théorie, le personnel de l'Université de Naresuan se base donc sur l'observation des étoiles naines blanches, et plus particulièrement l'évolution de leur luminosité. Les fluctuations de la lumière des étoiles peuvent signifier plusieurs choses, mais si elles sont régulières, l'augmentation et la diminution de l'intensité peuvent suggérer qu'un élément se trouve en orbite autour de l'étoile, bloquant périodiquement une partie de sa lumière. "Des recherches antérieures avaient montré que lorsque les astéroïdes, les lunes et les planètes se rapprochent des naines blanches", explique Aungwerojwit, "l'énorme gravité de ces étoiles déchire ces petits corps planétaires en morceaux de plus en plus petits" jusqu'à leur disparition, probablement aspirés à l'intérieur d'une naine blanche.

"La triste nouvelle est que la Terre sera probablement engloutie par un soleil en expansion, avant de devenir une naine blanche", explique Gänsicke. "Pour le reste du système solaire, certains des astéroïdes situés entre Mars et Jupiter, et peut-être certaines des lunes de Jupiter, pourraient être délogées et se rapprocher suffisamment de l'éventuelle naine blanche pour subir le processus de déchiquetage que nous avons étudié", conclut-il. Mais rassurez-vous, les océans et la Terre vont fondre dans environ un milliard d'années, soit bien avant que le soleil n'arrive à ce stade.