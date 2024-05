Une fillette pense qu'un monstre vit dans sa chambre, ce qu'ont découvert ses parents vivait là depuis longtemps

Une petite fille a raconté à ses parents qu'un monstre se cachait dans un des murs de sa chambre. Ils l'ont crue, et ils ont bien fait.

Après avoir entendu ceci, les parents feront peut-être un peu plus confiance à leurs enfants au sujet des monstres qui vivent sous les lits ou dans les placards. L'histoire qui semble presque inconcevable se déroule dans une vieille ferme de la ville de Charlotte, en Caroline du Nord, il y a quelques semaines : une petite fille de 3 ans s'est plainte à ses parents d'un bruit provenant de sa chambre. Pour elle, un monstre y a élu domicile et la fillette n'a pas vraiment envie de partager sa chambre avec lui.

Les parents n'y ont d'abord pas vraiment porté attention, la mère Ashley Class pensait que sa fille avait inventé cette histoire après avoir vue le film "Monstres & Cie" des studios Pixar, où des monstres entrent dans les chambres des enfants grâce à des portes inter-dimensionnelles pour les effrayer. Mais la fillette a commencé à se plaindre régulièrement, allant jusqu'à raconter que du sang coulait sur son papier peint rose, et à avoir des "terreurs nocturnes" toutes les nuits. Pour la rassurer, ils lui ont d'abord donné un "spray anti monstres" imaginaire, qui s'est avéré être inefficace.

Quelques semaines auparavant, les parents avaient remarqué que des petits insectes rodaient autour de leur habitation, ils avaient fait venir un spécialiste qui leur avait dit qu'ils n'avaient pas pénétré dans la maison et qu'ils étaient de toutes façons inoffensifs. Mais face à la situation de terreur vécue par leur fille, ils ont finalement fait revenir le "chasseur de monstres". Et ils ont bien fait ! Avec une caméra thermique, ils ont pu constater la présence d'une créature de près de 2 mètres cachée derrière dans un mur de la chambre de la fillette.

Les parents de la fillette ont posté une vidéo de la "créature" sur TikTok © Capture TikTok

Contraints de casser le mur pour y déloger l'intru, les parents et le "chasseur de monstres" sont en fait tombés sur une énorme ruche. Les bourdonnements étaient donc bien réels, mais ce n'était pas un monstre, plutôt une gigantesque colonie d'abeilles qui avait construit son habitat à l'abri de tout danger. Et le sang qui coulait du mur ? Du miel. C'est la couleur et la viscosité du liquide, jumelées avec le papier peint rose qui donnaient à la jeune fille cette impression.

Le "chasseur de monstres", qui en réalité était un apiculteur, a avoué n'avoir jamais vu ça. Dans le mur, il y avait des dizaines de milliers d'abeilles. Dans une vidéo TikTok, Ashley Class et son mari ont filmé son travail pour déloger la colonie. Le premier jour, 20 000 abeilles ont été extraites du mur et plus de 100 kilos de miel, mais à la fin de l'opération, c'est 50 000 abeilles qui ont dû être relogées loin de la maison.

Ashley raconte aussi le chaos dans lequel la famille a vécu pendant plusieurs jours : "Nous entrions en courant pour attraper le plus d'affaires possibles et nous sortions tout aussi rapidement pour ne pas se faire piquer". L'histoire se finit bien, et leur fille sait que le "monstre" est parti. La famille a pu reprendre sa vie normale, mais la mésaventure aura tout de même couté au couple la somme de vingt mille dollars.