Pour vivre plus longtemps, ce nombre d'heures assis ne doit pas être dépassé

Rester assis de longues heures dans la journée n'est pas très recommandé. On sait même désormais qu'une limite ne doit pas être dépassée pour contrer les effets sur la santé.

La sédentarisation est un mode de vie ancré désormais dans le quotidien de nombreux Français. Selon une expertise de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) datant de 2020, 95% de la population seraient exposés au risques de détérioration de la santé par manque d'activité physique et le temps prolongé passé assis.

"Passer trop de temps assis est associé à une augmentation du risque de développer un cancer, une forme d'obésité, des maladies cardio-vasculaires, voir des démences", explique même Martine Duclos, cheffe du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand et présidente de l'Onaps, dans un article de National Geographic. Or, "en moyenne, on reste douze heures assis les jours travaillés et neuf heures les jours non travaillés", rappelle la cheffe de service.

Dans son dernier livre "Bougez plus, vivez mieux !", qu'il cosigne avec le décathlonien français Kevin Mayer, Michel Cymes a voulu insister sur ce message, pour tous les Français qui passent la majeure partie de leur journée assis sur une chaise (ou dans le canapé). Selon le docteur préféré du PAF, désigné "ambassadeur santé Paris 2024" à l'occasion des JO, rester assis trop longtemps tue.

Chiffres à l'appui, il explique que "rester assis plus de 7 heures par jour augmente le risque de mourir de 59% par rapport à ceux qui y passent moins de 4 heures !" Une déclaration alarmante puisque selon l'Observatoire National de l'activité physique et de la sédentarité (Onaps), au moins la moitié des adultes en France ont un niveau de sédentarité moyen ou élevé, et cela concerne 90% pour les cadres.

Aux Etats-Unis, le terme "Sitting is the new smoking" (littéralement "rester assis est le nouveau tabagisme") est scandé par plusieurs spécialistes, mais attention à l'amalgame : il y a un monde entre une addiction et une habitude. Et surtout, les dégâts sur le corps liés au tabagisme sont irréversibles alors qu'une personne qui passe beaucoup de temps assis peut certainement compenser les dommages subis par son corps en pratiquant régulièrement une activité sportive soutenue.

La phrase choc a surtout pour but d'éveiller les consciences. Car la situation est selon les experts "catastrophique". La société se sédentarise de plus en plus notamment en raison de la crise du covid, du développement du télétravail et de l'augmentation du temps passé devant les écrans. Aujourd'hui, ce phénomène ne touche plus seulement les travailleurs et les retraités mais aussi les enfants et les adolescents.

Si la solution de demander à son employeur d'investir dans des bureaux "assis debout" semble peu envisageable, Michel Cymes explique qu'il y a des possibilités d'adapter ses habitudes : alterner entre une position assise et debout ou assister aux réunions debout. Dans tous les cas, il préconise de se lever à minima une minute par heure.