Gare à l'amende si vous ramassez des galets et des coquillages sur la plage, celle-ci est salée !

Vous avez l'habitude de ramasser des galets et des coquillages sur la plage ? Vous feriez mieux de vous abstenir.

Aller sur la plage n'est pas uniquement synonyme de baignade et de bronzette. Certaines personnes préfèrent, en effet, s'y balader voire ramasser de beaux coquillages ou des galets. Ces derniers passionnent les collectionneurs pour leurs formes ou leurs couleurs et sont souvent du plus bel effet pour décorer une salle de bain ou un jardin. Certains les gardent même précieusement chez eux en souvenir.

Cependant, ce n'est pas forcément une bonne idée. Les galets, tout comme le sable, sont des habitats importants de nombreuses créatures marines, comme les mollusques et les crustacés. En les ramassant, ces animaux voient le nombre de refuges potentiels réduit, menaçant ainsi leur survie. Pour les coquillages, ils ne sont pas que des cachettes : en se désagrégeant avec le temps, ils fournissent des minéraux et nutriments nécessaires à certains animaux et plantes.

Ils sont aussi importants pour la sécurité des personnes qui vivent à proximité des plages. Plus il y a de galets et de sédiments sur une plage, plus ils peuvent absorber l'énergie des vagues. Sans eux, la plage perd progressivement sa capacité de barrière naturelle contre les inondations et l'érosion.

Même s'il n'y a rien à craindre d'une seule personne enlevant quelques galets sur une plage, l'effet cumulé d'un nombre important de personnes effectuant le même geste peut venir perturber ces processus naturels indispensables. Si cela peut paraitre insignifiant, ne pas ramasser les coquillages et galets peut jouer un rôle efficace dans la protection des côtes.

D'ailleurs, le Code de l'environnement français, dans l'article L321-8, spécifie que sur les plages, "les extractions de matériaux sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, zones d'herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures marines".

"Le glanage de galets peut coûter une amende de 1500 euros", précise même le site gouvernemental Service-Public.fr. Un montant presqu'aussi salé que l'eau de mer et en tout cas tout aussi indigeste. Les autorités peuvent se montrer tolérantes si c'est en petite quantité, mais c'est tout. Les mêmes conditions s'appliquent aux coquillage vides et au sable.