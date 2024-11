Ce géant du fast-food devrait arriver en France, sa spécialité n'est pas un hamburger

Une nouvelle chaine de fast-food souhaite installer des restaurants en France et elle n'est pas spécialisée dans les burgers ou les nuggets.

McDonald's, Burger King, KFC, Five Guys, les chaines de fast-foods connaissent un véritable succès en France et continuent de se multiplier. C'est dans ce paysage qu'un petit nouveau pourrait faire son apparition dans l'Hexagone. Selon BFM Business, la chaine Dairy Queen, souvent abrégée DQ, prépare son arrivée en France, alors qu'elle compte déjà 7500 restaurants dans le monde, principalement aux Etats-Unis et au Canada.

La France "est un marché stratégique pour Dairy Queen (...) Quand on voit ce qu'ont pu faire des enseignes comme McDonald's ou Burger King, cela nous donne beaucoup d'espoir", a déclaré Nicolas Boudet, directeur général international de la marque.

"Rien n'est encore signé", a nuancé Nicolas Boudet, car la chaine recherche un partenaire local mais 100 à 200 restaurants pourraient débarquer en France. Cela pourrait survenir d'ici au moins un an, voire plutôt en 2026. En visant l'Hexagone, Dairy Queen tente une nouvelle percée en Europe après plusieurs tentatives infructueuses. La chaine avait déjà essayé de s'implanter en Italie, en Slovénie et en Pologne. Dans cette dernière, les restaurants ont fermé au bout d'un an à peine.

La chaine propose des burgers, des ailes de poulet, des wraps, des frites comme nombre de ses concurrents, mais pas que. Sa spécialité est le dessert glacé. Créée dans l'Illinois en 1940, la chaine a en effet commencé par vendre des glaces. Son produit phare, le "Blizzard", est une crème glacée fouettée, servie dans un grand gobelet avec différents toppings, comme des morceaux de biscuit ou des bonbons.

Cette glace est notamment connue pour être si crémeuse qu'à l'envers, elle ne se retourne pas et est même parfois présentée dans ce sens. La glace est disponible en de nombreux parfums, dont certains sont assez surprenants comme "truffes au caramel salé" ou "tarte à la citrouille". Ces recettes réussiront-elles à convaincre les Français davantage que ses voisins européens ? Si le fast-food débarque bien en France, ce sera en tout cas l'occasion de tenter l'expérience.