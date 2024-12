Ce détail sur les jeans permet de les revendre à prix d'or, vous les avez peut-être chez vous

Ce détail sur certains jeans devrait attirer votre attention. Il donne une grande valeur à votre vêtement, surtout si vous souhaitez le revendre.

Revendre des vêtements est devenu monnaie courante. Le plus souvent, il est nécessaire de le faire à un prix inférieur à celui de l'achat pour espérer attirer de potentiels intéressés. Ceci étant, certaines pièces peuvent valoir bien plus aujourd'hui qu'auparavant. C'est le cas de certains jeans. Ils font partie de la plus célèbre des marques de pantalons bleus : Levi's. Fondée en 1853, la marque a explosé en popularité dans les années 1950 avec ses jeans. Au fil de ces décennies, Levi's n'a cessé de faire évoluer ses modèles.

Certains modèles vintages connaissent encore un grand succès, ils reviennent même à la mode. "Vous ne pouvez pas vous tromper avec une paire de jeans vintage. Non seulement les jeans sont une déclaration de mode intemporelle, mais ils sont également faits pour durer, ce qui signifie que même une vieille paire de jeans peut toujours être d'une qualité fantastique", assure le site de la marque.

Levi's a dévoilé comment repérer ces "vieux" jeans, dont l'image, la ténacité, et donc la valeur, sont bien plus importantes que les autres. Il suffit de les inspecter un peu.

© jean vendu à 31 000 euros sur ebay

Plusieurs éléments donnent en effet des indices sur la période de création. En cas d'absence de languettes d'entretien, il y a de fortes chances que vos jeans datent d'avant 1970. En regardant les coutures intérieures, si vous trouvez une seule piqûre qui descend le long de l'intérieur de la cuisse, alors cela indique que le jean a cette fois été fabriqué avant le milieu des années 1980.

Mais on peut encore trouver des jeans bien plus anciens que cela. Et cette fois on entre dans la pièce de collection ou presque. En ligne, certains jeans se sont vendus plusieurs milliers d'euros. On a même trouvé sur ebay une offre à 31 000 euros, pour un modèle bien particulier. Le détail qui fera la différence sur ces jeans et qui permettra de les revendre à prix d'or, est le logo "Big E", qui représente le mot Levi's écrit en lettres majuscules blanches sur fond rouge. Pour le trouver si vous avez un très vieux jean dans votre armoire (ou votre grenier), sachez que ce grand "E" est mis en avant sur l'étiquette de la poche arrière du jean. Si jamais vous le voyez, vous avez peut être de l'or dans les mains.

Mais attention, ce n'est pas suffisant : il faut aussi que la police soit nette et inclinée. Ces deux critères attestent que ce vêtement a été produit entre 1949 et 1954, une courte période pendant laquelle la marque avait changé de logo. Aujourd'hui, le "e" de Levi's est en minuscule. De quoi rendre les jeans toujours plus intemporels peut-être.