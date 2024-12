La méthode infaillible pour tenir ses bonnes résolutions du nouvel an

La nouvelle année est arrivée et avec elle son lot de bonnes résolutions. Grâce à cette technique, vous ne risquez plus d'abandonner dès la première semaine.

Retardataire, procrastinateur, casanier... Chaque nouvelle année, les mêmes défauts reviennent. Même si au début du mois de janvier, on s'imagine déjà devenir une meilleure version de nous-même, nos ambitions sont rapidement revues à la baisse les semaines qui suivent. Nous sommes nombreux à nous fixer des objectifs démesurés en dépit de nos capacités et de notre temps disponible.

Selon le baromètre Sport-Santé d'Ipsos pour la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, qui dresse un panorama des résolutions des Français pour 2025, 34% souhaitent pratiquer une activité physique ou sportive régulière, 23% se promettent de passer plus de temps avec leur famille et 23% veulent se réserver de vrais moments de détente. En somme, chacun espère devenir "soi en mieux".

Mais quand il s'agit de tenir ces bonnes résolutions, tout devient plus compliqué. Et contrairement aux idées reçues, la motivation ne suffit pas toujours. Qu'il s'agisse de se mettre au sport, d'arrêter de fumer ou de manger plus équilibré, pour être efficace sur le long terme, il faut s'interroger sur deux notions.

© 123RF

L'autodétermination, tout d'abord, est primordiale pour agir de manière autonome. Avec honnêteté et précision, on doit se demander d'où vient ce désir de changement. Est-il personnel ou dépend-il de l'avis de vos proches ou de la société ? Soyez également lucide vis-à-vis de vos compétences. Si vous souhaitez finir un marathon sans pratiquer d'activité physique en amont, vous vous tirez d'avance une balle dans le pied.

Cerner son objectif est capital. Il faut être conscient de ses limites et de ses points forts. Un objectif, ce n'est pas une lubie de passage, mais une perspective réfléchie. Pour Gabriele Oettingen, une professeure et universitaire allemande travaillant sur l'influence de la pensée positive, il existe une solution très simple : le "contraste mental". Pour en bénéficier, il suffit de visualiser à la fois les accomplissements et les obstacles éventuels liés à votre résolution. Cet exercice permet de mieux appréhender l'avenir et d'anticiper les difficultés.

L'ampleur de cette gymnastique mentale est l'une des raisons pour laquelle il vaut mieux éviter de s'éparpiller lorsqu'on se fixe des objectifs : une ou deux résolutions suffisent. Même si l'année à venir paraît être "nouveau départ", il est préférable de concentrer son énergie sur des ambitions gratifiantes et limpides.