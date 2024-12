La NASA a repéré plus de 100 nouveaux astéroïdes et certains se rapprochent de la Terre

Le télescope James Webb a identifié plus de 100 astéroïdes inconnus auparavant. Les scientifiques vont les surveiller de près car certains s'approchent de nous.

Depuis près de trois ans, le télescope spatial James Webb offre régulièrement de nouvelles images de l'espace. Des astronomes analysent ensuite ces dernières et ils ont récemment fait une surprenante découverte. Ils ont constaté l'apparition d'astéroïdes jamais vus auparavant. Ils en ont décompté 138 nouveaux grâce à la détection aiguisée des émissions thermiques des astéroïdes par l'appareil. Leurs observations ont été partagées dans la revue Nature.

"Nous pensions détecter seulement quelques nouveaux objets, mais nous en avons détecté beaucoup plus que prévu, en particulier les plus petits", a déclaré Julien de Wit, professeur agrégé de sciences planétaires au MIT, dans un communiqué. Les astronomes ne pensaient en découvrir qu'entre 20 et 30. Ces petits astéroïdes sont probablement issus d'un enchainement de collisions entre plusieurs astéroïdes, créant ainsi de multiples fragments.

Ces derniers mesurent entre 10 et 100 mètres, soit la taille d'un bus ou d'un stade. Ces astéroïdes appelés "décamétriques" ont été repérés dans la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, située à près de 250 millions de kilomètres de la Terre. Cela ne signifie cependant pas qu'ils ne peuvent pas être dangereux. Au contraire, ils entrent en collision avec la Terre 10 000 fois plus fréquemment que les plus imposants. Ils sont aussi plus difficile à détecter.

Cette étude a ainsi permis d'identifier ceux qui sont susceptibles de devenir des géocroiseurs, soit des astéroïdes dont l'orbite croise celle de la Terre. Six d'entre eux semblent en faire partie et être poussés gravitationnellement sur des trajectoires qui les rapprocheront de la Terre. Or, chaque année en moyenne, un petit astéroïde tombe sur Terre, mais généralement sans conséquence. En 2013, une astéroïde d'une vingtaine de mètre a toutefois explosé au-dessus de Tcheliabinsk en Russie, causant d'importants dégâts et des milliers de blessés.

"Nous disposons désormais d'une méthode pour repérer ces petits astéroïdes à grande distance, ce qui est crucial pour affiner leurs trajectoires et renforcer la défense planétaire", a déclaré Artem Burdanov, principal auteur de l'étude. Par ailleurs, les prochaines observations du télescope James Webb vont se concentrer sur 15 à 20 étoiles lointaines, ce qui pourrait amener à la découverte de nouveaux astéroïdes décamétriques.