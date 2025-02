Grâce à cette méthode, un mathématicien roumain a gagné 14 fois à la loterie

Gagner une fois à la loterie, c'est déjà énorme. Mais 14 fois, c'est complètement inédit ! Ce mathématicien a développé un stratagème bien pensé pour y parvenir.

Gagner à la loterie est très rare : il y a d'ailleurs plus de risques de se faire frapper par la foudre ou de mourir dans un crash d'avion que de décrocher le jackpot. Il n'y a en moyenne qu'une chance sur 13 983 816 de gagner le gros lot au loto. Et quel que soit le jeu, en France ou ailleurs, les probabilités de devenir ultra riche en un instant sont infimes. Pourtant, l'économiste roumano-australien Stefan Mandel a réalisé l'exploit de gagner 14 fois la mise à la loterie locale.

Lors de ses deux premières victoires en Roumanie, le gain l'a fait sortir d'une situation difficile : il ne gagnait que 80 euros par mois en tant que mathématicien pour le consortium minier roumain. Il a ainsi pu quitter son pays pour s'installer en Israël puis en Australie.

Il a retenté sa chance aux jeux, en Australie et aux Etats-Unis cette fois, remportant 12 fois le pactole. Aujourd'hui, il s'est installé au Vanuatu, un pays insulaire du Pacifique du Sud. Comment est-il parvenu à un tel nombre de succès ? Stefan Mandel a élaboré un algorithme nommé la "condensation combinatoire". Il a d'ailleurs affirmé que cette méthode mathématique est accessible à "n'importe quel lycéen", rapporte Le Point.

Tout d'abord, avant de jouer, Stefan Mandel calculait le nombre total de combinaisons possibles et choisissait le tirage où le jackpot était au moins trois fois supérieur au nombre de combinaisons possibles. Cette vérification était indispensable pour s'assurer de gagner un montant intéressant par rapport à l'argent investi. Ensuite, il devait réunir suffisamment de fonds pour payer une grille de loterie par combinaison. Pour y parvenir, il demandait de l'aide à des investisseurs. Il a ainsi imprimé des millions de billets avec toutes les combinaisons possibles, avant de livrer les billets aux revendeurs de loterie.

Avec cette technique, à titre d'exemple, pour un jackpot à 10 millions d'euros avec un ticket vendu à un euro, il faut en moyenne débourser 4 millions, ce qui permet donc de remporter plus de 6 millions d'euros. Il était cependant obligé de reverser une partie à ses investisseurs : pour l'un de ses propres gains, il a gardé seulement 93 000 euros sur 1,2 million d'euros remportés. S'il a réitéré de nombreuses fois, c'est qu'il parvenait tout de même à garder suffisamment d'argent pour lui.

Cette technique n'est plus possible aujourd'hui alors qu'elle était légale à son époque, dans les années 1990. Il n'est plus autorisé d'imprimer les billets soi-même, il faut les acheter directement en magasin et pas en lot. Tout comme en Australie ou aux Etats-Unis aujourd'hui, il est impossible d'utiliser un tel stratagème en France.