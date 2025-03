Ces dessins animés très connus sont parfaits pour les enfants, selon des experts

Que faire regarder à ses enfants ? Certains dessins animés sont à privilégier par rapport à d'autres pour une raison bien précise.

Le rapport des enfants à la télévision est un réel défi pour les parents. L'Arcom, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, place en règle d'or "pas d'écran avant 3 ans". Puis de 3 à 8 ans, la consommation d'écran par les enfants doit se limiter à une demi-heure par jour et devant des programmes adaptés.

Selon Zabina Bhasin, psychiatre, il faut justement privilégier les programmations lentes, pour ne pas submerger le cerveau des plus jeunes, sinon "cela peut entraîner une capacité d'attention plus courte, une irritabilité accrue et des comportements impulsifs", a déclaré l'experte à Good Morning America. Certaines émissions, visant pourtant un jeune public, ont un rythme trop rapide et des effets sonores trop importants, provoquant une surstimulation. L'enfant peut alors avoir du mal à se concentrer sur des jeux calmes ou sur de la lecture à d'autres moments. Ce rythme accéléré est très présent dans les dessins animés récents : La Pat' Patrouille change de plan environ 25 fois par minute, contre parfois deux fois moins pour d'autres.

Cette "slow TV" conseillée se retrouve davantage dans les anciens dessins animés. "Une telle programmation favorise un sentiment de sécurité et de stabilité, ce qui est crucial pour le développement émotionnel et l'autorégulation", a assuré l'experte. Elle préconise donc des émissions avec des transitions douces et des thèmes tournant autour de l'empathie, de la résolution de problèmes et de la collaboration.

Des chercheurs de l'université de Virginie ont d'ailleurs comparé les aptitudes d'enfants de 4 ans après avoir regardé 9 minutes de Bob l'éponge, dessin animé rythmé et fantaisiste, et de Caillou, dessin animé plus calme qui raconte la vie d'un enfant de 4 ans découvrant le monde. Les résultats publiés dans la revue Pediatrics ont indiqué que les capacités d'attention et de concentration étaient similaires en regardant le dessin animé Caillou que lors de 9 minutes de dessin alors que devant Bob l'éponge, elles étaient déjà altérées.

Les émissions qui correspondent alors davantage aux critères de l'experte sont plutôt : Franklin, Rolie Polie Olie, Winnie l'ourson ou encore La Bande à Picsou. Tous sont consultables en France. Dans la même lignée de dessins animés que l'on trouve facilement pour les 3-5 ans : Maya l'abeille, L'âne Trotro, T'choupi, Petit Ours brun, Bluey. Si vous souhaitez tourner vos enfants vers ce type de programmes plus adaptés, il faut y aller progressivement pour ne pas les frustrer. Vous pouvez aussi proposer des activités plus stimulantes hors écran, qu'elles soient créatives à la maison ou sportives en extérieur.