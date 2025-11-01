Cette montagne va tomber au nord de l'Europe et peut créer un "tsunami dévastateur"

Les experts sont formels : une montagne européenne va s'effondrer, à cause d'une immense fracture qui ne fait que s'agrandir. Les conséquences sont encore difficiles à évaluer.

C'est l'une des montagnes les plus surveillées au monde. Depuis des décennies, elle est en train de se scinder, son flanc oriental se désolidarise jusqu'à 10 cm par an. Un jour, une partie s'écroulera dans l'eau plus bas. Une immense fissure témoigne de cette division de la montagne. Elle mesure 500 mètres de long, atteint par endroit 20 mètres de profondeur et est considérée comme l'une des fractures rocheuses les plus dangereuses au monde.

Il s'agit de la montagne Åkerneset en Norvège. Deux stations météorologiques situées sur celle-ci mesurent les mouvements de la fissure. Cette surveillance est d'une importance majeure car les conséquences de l'effondrement pourraient être désastreuses. "Il y a une chance que plus de 19 millions de tonnes de matériaux montagneux s'effondrent dans le fjord à un moment donné dans les 200 prochaines années, provoquant un tsunami dévastateur", a expliqué le géologiste Sferra Hertwig, qui travaille dans la station de The Eagle's Nest, au reporter Rob Bell de la BBC.

Si cela se produit, d'immenses vagues pourraient se former. "Dans le pire des cas, on parle d'une vague de 80 mètres de haut dans les deux sens de ce fjord. Mais le scénario le plus probable, c'est que la zone la plus active s'affaisse et qu'on parle alors d'une vague de 15 à 30 mètres. Ça reste une vague énorme dans un fjord aussi étroit", a précisé le spécialiste.

"Cela peut se produire dans deux ou trois ans ou dans 50 ans, on ne sait pas", a précisé le géologue Lars Harald Blikra à l'AFP. Selon un rapport d'évaluation des risques de la Sécurité civile norvégienne, datant de 2016, une dizaine de villages pourraient être atteints, et particulièrement ceux de Hellesylt et Geiranger.

L'effondrement ne devrait heureusement pas être soudain et pourrait laisser le temps d'évacuer la population, qui est déjà bien informée sur les risques. "Je suis sûr que si l'activité s'intensifie, nous pourrons réagir rapidement et évacuer tous les habitants en toute sécurité. Cela pourrait affecter entre 100 et 10 000 personnes", a estimé Sferra Hertwig. Des systèmes d'alerte précoces ont déjà été mis en place.

Les experts tentent également de ralentir le processus : une des pistes serait de drainer la montagne de son eau, notamment celle accumulée avec la pluie, mais c'est assez coûteux. Compte tenu de la situation géographique, de telles opérations demandent notamment l'emploi d'hélicoptères. Cette technique pourrait permettre de bien repousser l'échéance de l'effondrement. A contrario, le réchauffement climatique ne fait qu'accélérer le processus. Les falaises rocheuses se remplissent d'eau à cause de l'augmentation des précipitations et de la fonte du pergélisol. Des épisodes prolongés de fortes pluies pourraient alors précipiter la catastrophe.