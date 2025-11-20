Il passe la frontière avec un oiseau dans le caleçon, il risque une lourde peine de prison

Un homme de 35 ans a été mis en examen pour importation illégale après avoir tenté de prendre l'avion avec des oiseaux dont l'espèce est menacée, cachés dans ses sous-vêtements.

Un homme a été inculpé pour avoir tenté de franchir la frontière américaine avec sur lui des perruches en voie de disparition. Ce n'est pas une blague, mais bien ce qu'ont déclaré les autorités américaines lorsqu'un citoyen américain résidant à Tijuana, au Mexique, s'est présenté au poste frontière d'Otay Mesa, en Californie, le 23 octobre dernier.

Au moment de son contrôle, à l'aéroport, l'homme a attiré l'attention des agents de sécurité en raison d'une forme étrange au niveau de l'aine. Ces derniers ne se sont pas trompés : Jesse Agus Martinez, 35 ans, transportait dans son caleçon deux perruches à front orange, chacune placée dans un sac, révèle le New York Post. Jusqu'à ce contrôle, personne ne s'était douté de rien dans l'enceinte de l'aéroport.

Après son inspection par un agent des douanes et de la protection des frontières, l'homme assurait que la bosse au niveau de son entre-jambe correspondait à son pénis. Finalement, il n'en n'était rien, selon un communiqué des autorités. Il transportait bien des oiseaux drogués dans ses sous-vêtements. Le procureur a même indiqué que le trentenaire avait un sérieux penchant pour le trafic d'oiseaux en direction des Etats-Unis.

De plus, la perruche à front orange - originaire de l'ouest du Mexique et du Costa Rica - est une espèce protégée et menacée depuis 2005, ce qui ne va pas arranger les affaires de l'homme de 35 ans. Sur place, des inspecteurs du Service américain de la pêche et de la faune sauvage ont été dépêchés en plus des autorités fédérales. Les oisillons, encore somnolents, eux, ont été pris en charge par les services vétérinaires à la frontière sud, puis transférés dans un centre d'importation d'animaux du ministère de l'Agriculture pour y être mis en quarantaine.

Désormais, les ennuis commencent pour Jesse Agus Martinez. Il a été mis en examen par un grand jury fédéral pour importation illégale, selon les documents officiels. S'il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 20 ans de prison et une amende de 250 000 dollars. De leur côté, les deux perruches sont dans "un état stable", ont indiqué les autorités.